Erstellen Sie Schulungsvideos für interne Kommunikation
Steigern Sie Engagement und Informationsspeicherung, indem Sie Skripte mit AI-Avataren in überzeugende Videos verwandeln.
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Unternehmenskulturvideo, das sich an alle Mitarbeiter richtet und sich auf jüngste Erfolge konzentriert, um das Mitarbeiterengagement zu steigern. Der visuelle und akustische Stil sollte aufbauend und energiegeladen sein, unter Verwendung von lebendigem Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, ergänzt durch eine professionelle Voiceover-Generierung zur Erzählung von Erfolgsgeschichten.
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für spezifische Abteilungsteams, das neue Best Practices zur Verbesserung der Informationsspeicherung detailliert. Das Video erfordert einen instruktiven und prägnanten visuellen Stil, der Bildschirmbeispiele und klare Untertitel/Untertitel enthält, die von HeyGen generiert werden, und nutzt HeyGens Vorlagen & Szenen für ein konsistentes und ansprechendes Lernerlebnis.
Entwickeln Sie ein 75-sekündiges internes Kommunikationsvideo, das eine neue Unternehmensstrategie erklärt und sowohl Führungskräfte als auch alle Mitarbeiter anspricht. Der Ton sollte autoritativ, aber zugänglich sein, mit einem konversationellen Audio-Stil. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript für eine reibungslose Lieferung und stellen Sie durch die Nutzung von Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte sicher, dass das Video auf verschiedenen Plattformen optimal angezeigt wird.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Vereinfachen Sie die Erstellung interner Schulungskurse.
Produzieren Sie schnell eine große Menge an ansprechenden internen Schulungsvideos, um Ihre Belegschaft effizient zu schulen.
Verbessern Sie das Engagement bei Mitarbeiterschulungen.
Nutzen Sie AI, um dynamische Schulungsvideos zu erstellen, die das Mitarbeiterengagement verbessern und die Informationsspeicherung steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen Ihre internen Kommunikationsvideos verbessern?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende interne Kommunikationsvideos effizient zu erstellen, indem Text in ansprechende Videoinhalte mit AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen verwandelt wird. Dieser Ansatz hilft, Video nahtlos in Ihre interne Kommunikationsstrategie zu integrieren und fördert eine effektivere Kommunikation.
Kann HeyGen den Prozess der Erstellung von Schulungsvideos für das Mitarbeiter-Onboarding vereinfachen?
Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung von Schulungsvideos und Onboarding-Inhalten erheblich, indem Sie professionelle Video-Tutorials mit AI-Avataren aus Text oder Dokumenten generieren können. Dies gewährleistet eine konsistente Botschaft und verbessert die Informationsspeicherung für neue Mitarbeiter und die Kompetenzentwicklung.
Welche Rolle spielt HeyGen bei der Verbesserung des Mitarbeiterengagements und der Unternehmenskultur durch Video?
HeyGen ermöglicht die Erstellung von personalisierten und ansprechenden Unternehmenskulturvideos und Führungsupdates, die authentisches Storytelling auch ohne Studio ermöglichen. Durch die Nutzung von benutzerdefinierten AI-Avataren und kreativen Tools hilft HeyGen, unvergessliche Videos zu produzieren, die ein stärkeres Mitarbeiterengagement fördern.
Wie verbessert das AI-Video-Tool von HeyGen die Informationsspeicherung in der internen Kommunikation?
HeyGens AI-Video-Tool verbessert die Informationsspeicherung, indem komplexe Texte in dynamische, visuell ansprechende Videopräsentationen mit AI-Avataren und Untertiteln verwandelt werden. Mit Funktionen wie Ein-Klick-Übersetzung unterstützt es verschiedene Lernstile und asynchrone Kommunikation, wodurch kritische Informationen für Mitarbeiter weltweit zugänglicher und einprägsamer werden.