Erstellen Sie interne Kommunikationsvideos, die Ihr Team begeistern

Steigern Sie das Mitarbeiterengagement und liefern Sie schnell professionelle Updates mit AI-Avataren für polierte, konsistente interne Videos.

442/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Video-Update der Führungsebene, um allen Mitarbeitern wichtige Informationen zu einer kürzlich gestarteten Unternehmensinitiative zu übermitteln. Die visuelle Präsentation sollte sauber und autoritär mit professionellen Grafiken sein, unterstützt von einer klaren und selbstbewussten Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre vorbereitete Nachricht effizient in ein poliertes, professionelles Video zu verwandeln und eine klare Kommunikation im gesamten Unternehmen sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Schulungsvideo für eine bestimmte Abteilung, das eine neue Softwarefunktion zur Unterstützung der asynchronen Kommunikation demonstriert. Visuell sollte das Video ein klares, schrittweises Tutorial mit hervorgehobenen Bildschirmtexten sein, begleitet von einer präzisen und informativen Stimme. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel hinzufügen, um die Kurzvideos für das Fernlernen effektiv zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Mitarbeiteranerkennungsvideo, das herausragende Teamarbeit an einem kürzlich abgeschlossenen Projekt feiert und mit dem gesamten Unternehmen geteilt wird. Der visuelle Stil sollte dynamisch und feierlich sein, mit spontanen Aufnahmen von Teammitgliedern und Projektmeilensteinen, unterstützt von einem mitreißenden Soundtrack. Verbessern Sie die visuelle Erzählung, indem Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um internes Filmmaterial zu ergänzen und wichtige Erfolge hervorzuheben.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung interner Kommunikationsvideos funktioniert

Steigern Sie das Mitarbeiterengagement und vereinfachen Sie Unternehmensupdates mit professionellen, klaren und ansprechenden Videos. Unser einfacher 4-Schritte-Prozess erleichtert die asynchrone Verbindung mit Ihrem Team.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Nachricht und schreiben Sie ein klares Skript. Verwenden Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Worte mühelos in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren, oder laden Sie Ihr eigenes Filmmaterial für eine persönliche Note hoch. Dies gewährleistet jedes Mal ein Video in professioneller Qualität.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen und Branding
Fügen Sie Ihr Firmenlogo, Ihre Markenfarben und relevante Medien aus der Bibliothek hinzu, um Ihre Unternehmenskultur zu stärken. Integrieren Sie Untertitel für Zugänglichkeit und Klarheit in allen Teams.
4
Step 4
Teilen Sie Ihre Nachricht
Exportieren Sie Ihr fertiges internes Kommunikationsvideo im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Verteilung. Dies erleichtert eine effektive asynchrone Kommunikation in Ihrer Organisation.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie ansprechende Führungs-Updates

.

Produzieren Sie professionelle, inspirierende Videobotschaften von der Führungsebene, um die Unternehmenskultur zu stärken und die Mitarbeiter informiert und motiviert zu halten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, professionelle interne Kommunikationsvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende interne Kommunikationsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen, um klare Kommunikation und konsistentes Branding sicherzustellen. Sie können Vorlagen und eine Medienbibliothek nutzen, um Videos in professioneller Qualität für verschiedene Bedürfnisse zu produzieren.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen, um das Mitarbeiterengagement zu steigern?

HeyGen steigert das Mitarbeiterengagement durch Funktionen wie anpassbare AI-Avatare, dynamische Text-zu-Video-Fähigkeiten und Branding-Kontrollen, die sich an Ihre Unternehmenskultur anpassen. Fügen Sie einfach Kommentare, Reaktionen und Textüberlagerungen hinzu, um Ihre interne Erzählung interaktiver und wirkungsvoller zu gestalten.

Kann HeyGen die schnelle Erstellung verschiedener interner Videotypen unterstützen?

Absolut, HeyGen ist eine effiziente Online-Videoplattform, die Ihnen hilft, schnell verschiedene interne Kommunikationsvideos zu produzieren, wie Onboarding-Videos, Schulungsvideos und Führungs-Updates. Seine robusten AI-Funktionen, einschließlich Sprachgenerierung und Untertitel-Tools, rationalisieren den Prozess für asynchrone Kommunikation.

Wie stellt HeyGen die Markenkonsistenz in internen Videos sicher?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo und spezifische Farbpaletten in jedes interne Kommunikationsvideo zu integrieren. Dies gewährleistet Videos in professioneller Qualität, die Ihre Markenanpassung konsistent widerspiegeln und eine stärkere Unternehmenskultur aufbauen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo