Erstellen Sie interne Kommunikationsvideos, die Ihr Team begeistern
Steigern Sie das Mitarbeiterengagement und liefern Sie schnell professionelle Updates mit AI-Avataren für polierte, konsistente interne Videos.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Video-Update der Führungsebene, um allen Mitarbeitern wichtige Informationen zu einer kürzlich gestarteten Unternehmensinitiative zu übermitteln. Die visuelle Präsentation sollte sauber und autoritär mit professionellen Grafiken sein, unterstützt von einer klaren und selbstbewussten Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre vorbereitete Nachricht effizient in ein poliertes, professionelles Video zu verwandeln und eine klare Kommunikation im gesamten Unternehmen sicherzustellen.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Schulungsvideo für eine bestimmte Abteilung, das eine neue Softwarefunktion zur Unterstützung der asynchronen Kommunikation demonstriert. Visuell sollte das Video ein klares, schrittweises Tutorial mit hervorgehobenen Bildschirmtexten sein, begleitet von einer präzisen und informativen Stimme. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel hinzufügen, um die Kurzvideos für das Fernlernen effektiv zu machen.
Gestalten Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Mitarbeiteranerkennungsvideo, das herausragende Teamarbeit an einem kürzlich abgeschlossenen Projekt feiert und mit dem gesamten Unternehmen geteilt wird. Der visuelle Stil sollte dynamisch und feierlich sein, mit spontanen Aufnahmen von Teammitgliedern und Projektmeilensteinen, unterstützt von einem mitreißenden Soundtrack. Verbessern Sie die visuelle Erzählung, indem Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um internes Filmmaterial zu ergänzen und wichtige Erfolge hervorzuheben.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie internes Training mit AI.
Nutzen Sie AI, um ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, die die Mitarbeiterbeteiligung steigern und die Wissensspeicherung für eine bessere Kompetenzentwicklung verbessern.
Skalieren Sie Mitarbeiter-Onboarding und Lernen.
Entwickeln Sie effizient zahlreiche interne Kurse und Onboarding-Videos, um alle Mitarbeiter mit konsistenten und hochwertigen Lerninhalten zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, professionelle interne Kommunikationsvideos zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende interne Kommunikationsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen, um klare Kommunikation und konsistentes Branding sicherzustellen. Sie können Vorlagen und eine Medienbibliothek nutzen, um Videos in professioneller Qualität für verschiedene Bedürfnisse zu produzieren.
Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen, um das Mitarbeiterengagement zu steigern?
HeyGen steigert das Mitarbeiterengagement durch Funktionen wie anpassbare AI-Avatare, dynamische Text-zu-Video-Fähigkeiten und Branding-Kontrollen, die sich an Ihre Unternehmenskultur anpassen. Fügen Sie einfach Kommentare, Reaktionen und Textüberlagerungen hinzu, um Ihre interne Erzählung interaktiver und wirkungsvoller zu gestalten.
Kann HeyGen die schnelle Erstellung verschiedener interner Videotypen unterstützen?
Absolut, HeyGen ist eine effiziente Online-Videoplattform, die Ihnen hilft, schnell verschiedene interne Kommunikationsvideos zu produzieren, wie Onboarding-Videos, Schulungsvideos und Führungs-Updates. Seine robusten AI-Funktionen, einschließlich Sprachgenerierung und Untertitel-Tools, rationalisieren den Prozess für asynchrone Kommunikation.
Wie stellt HeyGen die Markenkonsistenz in internen Videos sicher?
HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo und spezifische Farbpaletten in jedes interne Kommunikationsvideo zu integrieren. Dies gewährleistet Videos in professioneller Qualität, die Ihre Markenanpassung konsistent widerspiegeln und eine stärkere Unternehmenskultur aufbauen.