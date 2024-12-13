Interne Kampagnenvideos Erstellen, Die Engagement Fördern

Steigern Sie das Mitarbeiterengagement mit professionellen internen Kampagnenvideos. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus dem Skript, um schnell überzeugende Inhalte zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 60-sekündiges Führungsupdate für alle Mitarbeiter, gestaltet als "Unternehmensvideo", um kürzlich erzielte Unternehmenserfolge und zukünftige strategische Ausrichtungen anzukündigen. Dieses interne Kommunikationsvideo sollte einen formellen, aber inspirierenden Ton beibehalten, indem es Text-zu-Video aus dem Skript für Genauigkeit nutzt und professionelle Untertitel für die Zugänglichkeit in der gesamten Organisation anzeigt.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-sekündiges "Mitarbeiter-Spotlight"-Video, das den Beitrag eines Teammitglieds feiert und die Video-Kommunikation und Anerkennung innerhalb des internen Teams fördert. Die visuelle Präsentation sollte authentisch und gesprächig sein, unter Verwendung vielfältiger Vorlagen und Szenen, bereichert durch kuratierte visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, begleitet von einem positiven, interviewartigen Audio.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 50-sekündiges Segment "interne Kampagnenvideos erstellen", das eine überzeugende Geschichte über eine neue Unternehmensinitiative erzählt, um eine breitere Akzeptanz und Verständnis in der gesamten Organisation zu fördern. Dieses "Storytelling"-Stück sollte einen modernen visuellen Stil mit optimistischer Hintergrundmusik aufweisen und das Größenverhältnis-Resizing und Exporte für eine optimale Ansicht auf verschiedenen internen Plattformen nutzen, möglicherweise mit einem sympathischen KI-Avatar, der die Kampagne personifiziert.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Man Interne Kampagnenvideos Erstellt

Begeistern Sie Ihr Team und verstärken Sie Ihre Botschaft mit überzeugenden internen Kampagnenvideos. Produzieren Sie Inhalte in professioneller Qualität mit Leichtigkeit und Effizienz.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder Wählen Sie Eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Botschaft oder wählen Sie aus verschiedenen Vorlagen, um schnell Ihre Ideen für interne Kommunikationsvideos zu etablieren. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus dem Skript, um direkt aus Ihrem Text ein Video zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie einen KI-Avatar, der den Ton und die Marke Ihres Unternehmens am besten repräsentiert. Kombinieren Sie ihn mit einer geeigneten Voiceover-Generierungsoption, um Ihre Botschaft klar für Unternehmensvideos zu übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Visuelle Elemente Hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens (Logo, Farben) anwenden und relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek integrieren, um Ihre Botschaft für das Mitarbeiterengagement zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihre Kampagne
Finalisieren Sie Ihr internes Kampagnenvideo, indem Sie Untertitel für die Zugänglichkeit hinzufügen, und exportieren Sie es dann im gewünschten Seitenverhältnis, bereit für Ihre internen Videokommunikationskanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Onboarding & Kompetenzentwicklung Optimieren

.

Beschleunigen Sie das Onboarding und die Weiterbildung von Mitarbeitern, indem Sie mühelos zahlreiche interne Kurse und Bildungsinhalte für Ihr Team erstellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von internen Kommunikationsvideos?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, effizient hochwertige interne Kommunikationsvideos mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu produzieren, ideal für mitarbeiterengagierende und unternehmenskulturelle Videos.

Welche Vorteile bietet HeyGen für Unternehmensvideos?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, sodass Sie schnell professionelle Unternehmensvideos, Führungsupdates und Ankündigungsvideos erstellen können, ohne ein traditionelles Aufnahme- und Bearbeitungsstudio zu benötigen.

Kann HeyGen bei der Produktion effektiver Schulungsvideos für Mitarbeiter helfen?

Absolut. HeyGen bietet robuste Werkzeuge zur Erstellung überzeugender Schulungsvideos, komplett mit anpassbaren Vorlagen, Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln für umfassendes Lernen.

Wie kann ich mit HeyGen die Marken-Konsistenz für meine Onboarding-Willkommensvideos aufrechterhalten?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in Ihre Onboarding-Willkommensvideos und Mitarbeiter-Spotlights zu integrieren, um sicherzustellen, dass jede Botschaft mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt.

