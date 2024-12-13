Erstellen Sie Interne Markenschulungsvideos, die Ihr Team Einbinden
Steigern Sie das Engagement mit professionellem Mitarbeiter-Onboarding und How-to-Anleitungen. Erstellen Sie mühelos markengerechte Schulungsvideos mit KI-Avataren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges 'How-to'-Video für das Vertriebsteam, das die korrekte Nutzung einer neuen CRM-Funktion demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und praktisch sein und Bildschirmaufnahmen enthalten, um die Benutzer Schritt für Schritt zu führen, während die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen genutzt wird, um schnell präzise Anweisungen für ein effektives Produktschulung zu erstellen.
Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges internes Markenschulungsvideo speziell für das Marketingteam, das neue Markenrichtlinien umreißt. Das Video benötigt einen polierten und konsistenten visuellen Stil, der die Video-Vorlagen und Szenen von HeyGen nutzt, um die Einhaltung der Markenästhetik sicherzustellen, mit einem peppigen Hintergrundtrack und einer klaren, prägnanten Erzählung.
Gestalten Sie eine dringende 15-sekündige interne Ankündigung für alle Mitarbeiter bezüglich einer neuen Richtlinienaktualisierung, die als schnelles internes Schulungsvideo fungiert. Die visuelle Präsentation sollte direkt und leicht verständlich sein, mit prominenten Untertiteln, um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu gewährleisten, und einem klaren, autoritativen Audiostil, der die Wichtigkeit der Nachricht ohne Zweideutigkeit vermittelt.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Schulungseinsatz Steigern.
Nutzen Sie KI-Video, um das Mitarbeiterengagement und die Wissensspeicherung in internen Schulungsprogrammen erheblich zu verbessern.
Schulungsinhalte Skalieren.
Produzieren Sie effizient eine große Menge an internen Schulungsvideos und -kursen, um alle Mitarbeiter schnell zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung hochwertiger Schulungsvideos vereinfachen?
HeyGens KI-Videoplattform ermöglicht es Ihnen, professionelle Schulungsvideos einfach zu erstellen, indem Sie anpassbare Video-Vorlagen, KI-Avatare und Text-zu-Video-Skripte verwenden. Dies rationalisiert Ihren Videoproduktionsprozess erheblich und hilft Ihnen, Schulungsvideos effizient zu erstellen.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Markenkonsistenz in internen Schulungsvideos sicherzustellen?
HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und sogar benutzerdefinierte KI-Avatare in Ihre internen Markenschulungsvideos zu integrieren. Sie können Videos auch problemlos aktualisieren, um die Konsistenz über alle Mitarbeiter-Onboarding-Videos hinweg zu gewährleisten.
Kann HeyGen helfen, umfassende How-to-Videos mit Barrierefreiheitsfunktionen zu erstellen?
Ja, HeyGen bietet leistungsstarke Tools zur Erstellung detaillierter How-to-Videos, einschließlich Optionen für Bildschirmaufnahmen und Anmerkungen. Sie können auch mühelos Untertitel hinzufügen und die 1-Klick-Übersetzung nutzen, um eine breitere Zugänglichkeit und Reichweite zu gewährleisten.
Wie unterstützt HeyGen den Lebenszyklus und die Bereitstellung von Schulungsvideos innerhalb einer Organisation?
HeyGen unterstützt den gesamten Lebenszyklus von Schulungsvideos, von der ersten Erstellung bis zur Bereitstellung und Analyse. Unsere Plattform ermöglicht eine einfache Aktualisierung von Inhalten und integriert sich nahtlos für LMS-Kompatibilität, sodass Sie Videoanalysen effektiv verfolgen können.