Erstellen Sie interne Ankündigungsvideos: Engagieren Sie Ihr Team sofort
Sorgen Sie für klare Kommunikation und steigern Sie die Mitarbeiterbindung mühelos. Verwandeln Sie Ihre internen Nachrichten in dynamische Videos mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges feierliches Unternehmenskulturvideo, das den 'Mitarbeiter des Quartals' in allen Abteilungen anerkennt. Dieses Video sollte einen aufmunternden visuellen und audiovisuellen Stil haben und ihre Erfolge mit dynamischen Übergängen hervorheben. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell ein professionelles und inspirierendes Stück zusammenzustellen.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo für die Ingenieurabteilung, das ein schnelles Update über die Einführung des neuen Projekts und die wichtigsten Meilensteine bietet. Das Video sollte einen informativen, dynamischen visuellen Stil haben, mit einem AI-Avatar, der komplexe Konzepte klar erklärt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare für einen konsistenten und ansprechenden Präsentator.
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Unternehmensupdate-Video, das darauf abzielt, die Informationsspeicherung bezüglich der jüngsten Änderungen der Leistungen für alle Mitarbeiter zu fördern. Der visuelle Stil sollte autoritativ, aber zugänglich sein, mit klaren Visualisierungen und einer leicht verständlichen Erzählung. Stellen Sie sicher, dass kritische Details durch präzise Untertitel/Untertitel mit HeyGen zugänglich sind.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Mitarbeitertraining & die Bindung.
Verbessern Sie interne Schulungsvideos und Unternehmensupdates mit AI, um die Mitarbeiterbindung und Informationsspeicherung zu steigern.
Skalieren Sie den internen Wissensaustausch.
Erstellen und verteilen Sie schnell wichtige interne Kommunikationsvideos für Onboarding, Richtlinienaktualisierungen und Teamwissen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen interne Ankündigungsvideos verbessern?
HeyGen ermöglicht es Organisationen, überzeugende interne Ankündigungsvideos und Unternehmensupdates mit einem AI-Video-Generator zu erstellen, was die Mitarbeiterbindung und Informationsspeicherung erheblich steigert.
Welche Funktionen bietet HeyGen für interne Kommunikationsvideos?
HeyGen bietet fortschrittliche Funktionen wie AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript, die die Erstellung vielfältiger interner Kommunikationsvideos vereinfachen und verschiedene Videovorlagen bieten, um schnell loszulegen.
Kann HeyGen benutzerdefinierte Markenanpassungen für Unternehmensvideos unterstützen?
Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, nahtlos die Logos und Farben Ihres Unternehmens in alle Ihre Unternehmensupdates und Unternehmenskulturvideos zu integrieren, um ein konsistentes Markenimage zu wahren.
Warum HeyGen für die Erstellung von Mitarbeiterbindungsinhalten wählen?
HeyGen transformiert die Mitarbeiterbindung mit seiner benutzerfreundlichen Plattform, die die schnelle Produktion hochwertiger interner Videos durch AI-Sprachschauspieler ermöglicht und komplexe Videobearbeitung eliminiert, um eine videozentrierte Arbeitsumgebung zu fördern.