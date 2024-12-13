Erstellen Sie interne Ankündigungsvideos: Engagieren Sie Ihr Team sofort

Sorgen Sie für klare Kommunikation und steigern Sie die Mitarbeiterbindung mühelos. Verwandeln Sie Ihre internen Nachrichten in dynamische Videos mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

418/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges feierliches Unternehmenskulturvideo, das den 'Mitarbeiter des Quartals' in allen Abteilungen anerkennt. Dieses Video sollte einen aufmunternden visuellen und audiovisuellen Stil haben und ihre Erfolge mit dynamischen Übergängen hervorheben. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell ein professionelles und inspirierendes Stück zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo für die Ingenieurabteilung, das ein schnelles Update über die Einführung des neuen Projekts und die wichtigsten Meilensteine bietet. Das Video sollte einen informativen, dynamischen visuellen Stil haben, mit einem AI-Avatar, der komplexe Konzepte klar erklärt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare für einen konsistenten und ansprechenden Präsentator.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Unternehmensupdate-Video, das darauf abzielt, die Informationsspeicherung bezüglich der jüngsten Änderungen der Leistungen für alle Mitarbeiter zu fördern. Der visuelle Stil sollte autoritativ, aber zugänglich sein, mit klaren Visualisierungen und einer leicht verständlichen Erzählung. Stellen Sie sicher, dass kritische Details durch präzise Untertitel/Untertitel mit HeyGen zugänglich sind.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man interne Ankündigungsvideos erstellt

Vereinfachen Sie Ihre interne Kommunikation und steigern Sie die Mitarbeiterbindung, indem Sie mit HeyGens AI-gestützter Plattform schnell überzeugende Videoankündigungen produzieren.

1
Step 1
Schreiben Sie Ihr Skript
Entwerfen Sie Ihre Nachricht und nutzen Sie dann HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Worte sofort zum Leben zu erwecken und eine klare interne Kommunikation sicherzustellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Videostil
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die das Gesicht Ihrer Ankündigung sein sollen, oder nutzen Sie HeyGens Videovorlagen, um schnell die Szene zu setzen und die Mitarbeiterbindung zu erhöhen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenelemente an
Integrieren Sie die Identität Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen, um Logos, Farben und Schriftarten hinzuzufügen und Ihre internen Ankündigungsvideos einzigartig zu machen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie das Größenverhältnis-Resizing & Exporte, um es für jede interne Plattform bereitzumachen und Ihre Unternehmensupdates effektiv zu liefern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie wirkungsvolle Unternehmenskommunikation

.

Erstellen Sie überzeugende interne Ankündigungsvideos und Inhalte zur Unternehmenskultur, um ein positives und engagiertes Arbeitsumfeld zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen interne Ankündigungsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, überzeugende interne Ankündigungsvideos und Unternehmensupdates mit einem AI-Video-Generator zu erstellen, was die Mitarbeiterbindung und Informationsspeicherung erheblich steigert.

Welche Funktionen bietet HeyGen für interne Kommunikationsvideos?

HeyGen bietet fortschrittliche Funktionen wie AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript, die die Erstellung vielfältiger interner Kommunikationsvideos vereinfachen und verschiedene Videovorlagen bieten, um schnell loszulegen.

Kann HeyGen benutzerdefinierte Markenanpassungen für Unternehmensvideos unterstützen?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, nahtlos die Logos und Farben Ihres Unternehmens in alle Ihre Unternehmensupdates und Unternehmenskulturvideos zu integrieren, um ein konsistentes Markenimage zu wahren.

Warum HeyGen für die Erstellung von Mitarbeiterbindungsinhalten wählen?

HeyGen transformiert die Mitarbeiterbindung mit seiner benutzerfreundlichen Plattform, die die schnelle Produktion hochwertiger interner Videos durch AI-Sprachschauspieler ermöglicht und komplexe Videobearbeitung eliminiert, um eine videozentrierte Arbeitsumgebung zu fördern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo