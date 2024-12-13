Erstellen Sie abteilungsübergreifende Workflow-Videos

Steigern Sie die Effizienz des Teams und optimieren Sie komplexe digitale Workflows, indem Sie Skripte in ansprechende Videos mit HeyGens AI-Avataren verwandeln.

426/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Workflow-Video zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter, insbesondere Projektmanager, indem Sie einen typischen Projektlebenszyklus von der Initiierung bis zum Abschluss veranschaulichen. Verwenden Sie einen freundlichen, informativen und ermutigenden visuellen Stil mit klarem Audio, wobei AI-Avatare die Zuschauer durch jeden Schritt des Prozesses führen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Video für das Marketingteam und Content-Ersteller, das zeigt, wie man schnell konsistente abteilungsübergreifende Kommunikationsupdates generiert. Der visuelle Stil sollte modern und inspirierend sein, mit energetischem Audio, und HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um den Inhaltserstellungsprozess zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein elegantes 30-Sekunden-AI-Trainingsvideo für alle Mitarbeiter, das die wesentlichen Funktionen eines neu implementierten digitalen Tools erklärt. Das Video sollte einen prägnanten, instruktiven und selbstbewussten visuellen und akustischen Stil haben und HeyGens Sprachgenerierung nutzen, um kristallklare Anweisungen zu liefern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man abteilungsübergreifende Workflow-Videos erstellt

Optimieren Sie die interne Kommunikation und steigern Sie die Effizienz, indem Sie komplexe Workflows in ansprechende, leicht verständliche Videos mit AI verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung der spezifischen Schritte Ihres abteilungsübergreifenden Workflows. Verwenden Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihre detaillierten Anweisungen nahtlos in eine dynamische Videonarration zu konvertieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Verbessern Sie die Klarheit und das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen. Diese AI-generierten Avatare können Ihren Workflow erzählen und machen komplexe Informationen zugänglicher und konsistenter über Abteilungen hinweg.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Verbesserungen
Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität, indem Sie Branding-Elemente wie Logos und Markenfarben direkt auf Ihre Videos anwenden. Dies gewährleistet Konsistenz und ein professionelles Erscheinungsbild in all Ihren abteilungsübergreifenden Kommunikationen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihre Workflow-Videos fertig sind, nutzen Sie die Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen, um sie im idealen Format für Ihre internen Plattformen zu generieren und so eine nahtlose Verteilung und Integration über Abteilungen hinweg zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Beschleunigen Sie die Produktion von Workflow-Videos

.

Erstellen Sie schnell professionelle und klare abteilungsübergreifende Workflow-Videos mit AI und optimieren Sie den Inhaltserstellungsprozess.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessert HeyGen die abteilungsübergreifende Kommunikation durch Workflow-Videos?

HeyGen ermöglicht es Teams, wirkungsvolle abteilungsübergreifende Workflow-Videos und interne Kommunikationsvideos mühelos zu erstellen. Mit AI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen können Sie wichtige Informationen schnell über Abteilungen hinweg verbreiten und so klare und konsistente Botschaften sicherstellen.

Welche Vorteile bietet HeyGen bei der Entwicklung von AI-Trainingsvideos?

HeyGen bietet eine robuste Plattform zur Erstellung hochwertiger AI-Trainingsvideos und umfassender Onboarding-Videos ohne aufwendige Produktion. Nutzen Sie AI-gestützte Tools wie Text-zu-Video-Konvertierung und anpassbare Skripte, um effizient ansprechende Bildungsinhalte für Ihr Team zu produzieren.

Kann HeyGen unseren Videoproduktionsprozess mit anpassbaren Skripten optimieren?

Absolut, HeyGens Plattform vereinfacht den Videoproduktionsprozess, indem Sie bestehende Skripte oder Texte mühelos in dynamische Videos verwandeln können. Mit einer umfangreichen Bibliothek von Videovorlagen und anpassbaren Skripten können Sie schnell neue Inhalte erstellen.

Wie schnell kann ich professionelle Videos für verschiedene digitale Workflows erstellen?

HeyGen beschleunigt die Inhaltserstellung erheblich und ermöglicht es Ihnen, professionelle Videos für jeden digitalen Workflow in Minuten zu produzieren. Unsere intuitive Benutzeroberfläche in Kombination mit AI-generierten Avataren und Text-zu-Video-Funktionen vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess vom Skript bis zum finalen Export.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo