Entwickeln Sie ein informatives 45-Sekunden-Video für Innovationsmoderatoren und Design-Thinking-Praktiker, das zeigt, wie man Innovationsworkshop-Videos erstellt, die sich auf die Kartierung von Kundenkontaktpunkten konzentrieren. Verwenden Sie eine saubere, tutorialartige visuelle Ästhetik mit einer klaren, ermutigenden Stimme, die die Zuschauer durch praktische Schritte führt. Setzen Sie HeyGens AI-Avatare ein, um komplexe Informationen klar und ansprechend zu präsentieren, ohne dass ein menschlicher Moderator erforderlich ist.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video, das sich an Führungskräfte der C-Ebene und Leiter von Innovationsabteilungen richtet und die wertvollen Erkenntnisse und den signifikanten ROI demonstriert, die erzielt werden, wenn Teams Ideen durch verbesserte Videokollaboration entwickeln. Der visuelle Stil sollte eindrucksvoll sein, mit starken, datengetriebenen Visuals und einer selbstbewussten, autoritativen Stimme, die konkrete Ergebnisse hervorhebt. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für alle Bildschirmdialoge verwenden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein ansprechendes 50-Sekunden-Video für Produktmanager, UX-Designer und Marketingstrategen, das untersucht, wie man Videoinhalte in ein Customer Journey Board oder ein Figma-Dokument integriert, um interaktivere Video-Innovationsworkshop-Sitzungen zu gestalten. Der visuelle und akustische Stil sollte kollaborativ und leitend wirken, mit Bildschirmtext, der wichtige Punkte hervorhebt, und einer freundlichen, zugänglichen Erzählung. Verbessern Sie das visuelle Storytelling, indem Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um relevantes Branchenmaterial oder Bilder hinzuzufügen.
Wie man Innovationsworkshop-Videos erstellt

Produzieren Sie mühelos ansprechende Videoinhalte für Ihre Innovationsworkshops und verwandeln Sie komplexe Ideen in klare, umsetzbare Erkenntnisse für Ihr Team und Ihre Stakeholder.

Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer geeigneten Vorlage aus unserer Bibliothek, um Ihren "Video-Innovationsworkshop" zu strukturieren. Nutzen Sie vorgefertigte Szenen, um wichtige Konzepte zu skizzieren und Diskussionen effektiv zu leiten.
Step 2
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Entwickeln Sie ein klares Skript für Ihre Workshop-Inhalte, in dem wichtige Diskussionspunkte und Aktivitäten umrissen werden. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihren Text schnell in ein dynamisches Video zu verwandeln und zu verbessern, wie Sie "Video für Anweisungen" verwenden.
Step 3
Anwendung von Branding und Personalisierung
Personalisieren Sie Ihr Workshop-Video, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihrer "Organisation" anwenden, einschließlich Logos und Farben. Dies gewährleistet Konsistenz und macht die Inhalte einzigartig für Sie.
Step 4
Exportieren und Teilen von Erkenntnissen
Sobald Ihr Video fertig ist, verwenden Sie die Funktion zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um es für verschiedene Plattformen vorzubereiten. Teilen Sie Ihre verfeinerten "Kundenkontaktpunkte"-Workshop-Videos, um komplexe Ideen effektiv zu kommunizieren und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

Fördern Sie Workshop-Ergebnisse und Ideen

Erstellen Sie schnell überzeugende Videozusammenfassungen und Clips aus Ihren Innovationsworkshops, um wichtige Erkenntnisse und Ergebnisse in sozialen Medien zu teilen und die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, Innovationsworkshop-Videos zu erstellen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Benutzer zu befähigen, überzeugende Innovationsworkshop-Videos effizient zu erstellen. Mit Text-zu-Video-Funktionen und AI-Avataren können Sie Ihre Skripte mühelos in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und neue Ideen zu fördern.

Welche Rolle spielt HeyGen bei der Erfüllung von Kundenbedürfnissen mit Video?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, Videos effektiv an verschiedenen Kundenkontaktpunkten zu nutzen, um das Engagement zu steigern und Kundenbedürfnisse besser zu verstehen. Durch die Bereitstellung von Branding-Kontrollen und vielseitigen Vorlagen stellt HeyGen sicher, dass Ihre Videoinhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität und Ihren Zielen für optimalen ROI übereinstimmen.

Bietet HeyGen Werkzeuge für einen umfassenden Video-Innovationsworkshop?

Ja, HeyGen unterstützt Ihren Video-Innovationsworkshop, indem es Ihnen ermöglicht, professionelle Inhalte wie Workshop-Präsentationsfolien und Webinar-Videos einfach zu erstellen. Unsere Plattform bietet ein einsatzbereites Toolkit, einschließlich Stock-Medien und Untertitelgenerierung, um Ihren kreativen Prozess zu optimieren.

Können Videoagenturen von der Nutzung von HeyGen für ihre Kunden profitieren?

Absolut, Videoagenturen können ihre Ergebnisse erheblich verbessern, indem sie HeyGen in ihren Workflow integrieren, um hochwertige Videos für verschiedene Kundenprojekte zu erstellen. HeyGens vielfältige Vorlagen, Größenanpassung des Seitenverhältnisses und einfache Exportoptionen machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die effiziente Produktion professioneller Inhalte über mehrere Plattformen hinweg für jede Organisation.

