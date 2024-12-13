Erstellen Sie Innovationsprogramm-Videos, die Veränderungen inspirieren

Steigern Sie Ihr Innovationsprogramm, indem Sie Skripte schnell in fesselnde Videos verwandeln und HeyGens Text-zu-Video-Erstellung nutzen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo, das Durchbrüche in der "Fertigungseffizienz" und der "Produktdesign"-Integration zeigt, insbesondere mit Fokus auf die Rolle kollaborativer "Roboter". Richten Sie diesen Inhalt an Führungskräfte in der Fertigung und Produktentwicklungsteams, indem Sie dynamische Aufnahmen von Montagelinien, 3D-Modelle, ein präzises und informatives Voiceover und eine moderne industrielle Klanglandschaft verwenden. Mit HeyGen können Benutzer dieses Video einfach aus einem Skript mit Text-zu-Video aus Skript erstellen und es mit relevanten Visuals aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 1,5-minütiges inspirierendes Kurzvideo, das erforscht, wie "Human-Centred Design" technische Innovationen vorantreibt und "Empathie" als Kernkomponente der zukünftigen "technischen Vision" betont. Dieses Video richtet sich an UX/UI-Designer, Produktmanager und Innovationsleiter und bietet fesselnde Interviews, Visualisierungen von Nutzerreisen, eine warme und beruhigende Stimme sowie inspirierende Hintergrundmusik. HeyGens Untertitel/Captions sorgen für Barrierefreiheit, während diverse Vorlagen & Szenen den Erstellungsprozess beschleunigen können.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 2-minütiges Unternehmensschulungsvideo vor, das die strategische Implementierung von "Automatisierung" zur Verbesserung des "Wohlbefindens" in der "Unternehmenswelt" detailliert beschreibt. Dieses Video ist für HR-Leiter, Organisationsveränderungsmanager und Unternehmensstrategen gedacht und sollte eine professionelle, saubere Ästhetik mit einer beruhigenden, aber selbstbewussten Stimme und einem orchestralen Hintergrundscore beibehalten. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte für die plattformübergreifende Bereitstellung und verwenden Sie AI-Avatare, um wichtige Erkenntnisse zu vermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Innovationsprogramm-Videos erstellt

Erheben Sie Ihre Unternehmenswelt mit fesselnden Kurzvideos, die Innovation inspirieren und positive Kulturveränderungen mühelos vorantreiben.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Erzählskript
Entwickeln Sie ein überzeugendes Skript, um Ihre Innovationsgeschichte zu erzählen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte in dynamische Visuals zu verwandeln und eine klare Erzählung zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie ansprechende Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und Vorlagen, um Ihr Innovationsprogramm darzustellen. Diese Visuals helfen, komplexe Ideen zu kommunizieren und Innovation und Kulturveränderung innerhalb Ihrer Organisation zu fördern.
3
Step 3
Wenden Sie professionelles Branding an
Integrieren Sie die Identität Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Konsistenz zu gewährleisten. Dies stellt sicher, dass Ihre Videos mit Ihren Designprinzipien für Unternehmen übereinstimmen und die Wiedererkennung steigern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Videos
Finalisieren Sie Ihr Video für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung & Exporten. Produzieren Sie wirkungsvolle Kurzvideos, die Ihr Publikum effektiv erreichen und Maßnahmen in Ihren Teams inspirieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Binden Sie das Publikum mit kurzen Innovationsvideos ein

Erstellen und teilen Sie schnell ansprechende Kurzvideos und Clips für soziale Medien, die Innovationsinitiativen hervorheben und ein breiteres Bewusstsein und Teilnahme fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen fortschrittliche Technologien wie AI-Avatare für die Kommunikation technischer Visionen?

HeyGen nutzt hochmoderne AI-Avatare, um komplexe technische Visionen in fesselnde Videoinhalte zu verwandeln und die Kommunikation in der Unternehmenswelt zu optimieren. Diese Automatisierung ermöglicht eine effiziente Produktion detaillierter Erklärungen.

Kann HeyGen uns helfen, überzeugende Kurzvideos für unser Innovationsprogramm zu erstellen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, problemlos Innovationsprogramm-Videos und Kurzvideos zu erstellen, indem es leistungsstarke Text-zu-Video- und Voiceover-Generierungstools für effektives Storytelling bereitstellt. Seine vielfältigen Vorlagen machen den Prozess unkompliziert.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für das Design von Geschäftsanwendungen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Videos zu integrieren, ideal für ein konsistentes Design für Unternehmen. Sie können auch die Medienbibliothek und die Größenanpassung nutzen, um verschiedene Plattformen der Unternehmenswelt zu bedienen.

Wie kann HeyGen Initiativen zur Innovation und Kulturveränderung durch Video unterstützen?

HeyGen erleichtert Innovation und Kulturveränderung, indem es klare, zugängliche Videokommunikation ermöglicht, die ein besseres Verständnis und Empathie fördert. Funktionen wie automatische Untertitel und Voiceover-Generierung sorgen dafür, dass Ihre Botschaften zum Wohlbefinden jede Zielgruppe effektiv erreichen.

