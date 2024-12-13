Erstellen Sie Innovationsprogramm-Videos, die Veränderungen inspirieren
Steigern Sie Ihr Innovationsprogramm, indem Sie Skripte schnell in fesselnde Videos verwandeln und HeyGens Text-zu-Video-Erstellung nutzen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo, das Durchbrüche in der "Fertigungseffizienz" und der "Produktdesign"-Integration zeigt, insbesondere mit Fokus auf die Rolle kollaborativer "Roboter". Richten Sie diesen Inhalt an Führungskräfte in der Fertigung und Produktentwicklungsteams, indem Sie dynamische Aufnahmen von Montagelinien, 3D-Modelle, ein präzises und informatives Voiceover und eine moderne industrielle Klanglandschaft verwenden. Mit HeyGen können Benutzer dieses Video einfach aus einem Skript mit Text-zu-Video aus Skript erstellen und es mit relevanten Visuals aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verbessern.
Produzieren Sie ein 1,5-minütiges inspirierendes Kurzvideo, das erforscht, wie "Human-Centred Design" technische Innovationen vorantreibt und "Empathie" als Kernkomponente der zukünftigen "technischen Vision" betont. Dieses Video richtet sich an UX/UI-Designer, Produktmanager und Innovationsleiter und bietet fesselnde Interviews, Visualisierungen von Nutzerreisen, eine warme und beruhigende Stimme sowie inspirierende Hintergrundmusik. HeyGens Untertitel/Captions sorgen für Barrierefreiheit, während diverse Vorlagen & Szenen den Erstellungsprozess beschleunigen können.
Stellen Sie sich ein 2-minütiges Unternehmensschulungsvideo vor, das die strategische Implementierung von "Automatisierung" zur Verbesserung des "Wohlbefindens" in der "Unternehmenswelt" detailliert beschreibt. Dieses Video ist für HR-Leiter, Organisationsveränderungsmanager und Unternehmensstrategen gedacht und sollte eine professionelle, saubere Ästhetik mit einer beruhigenden, aber selbstbewussten Stimme und einem orchestralen Hintergrundscore beibehalten. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte für die plattformübergreifende Bereitstellung und verwenden Sie AI-Avatare, um wichtige Erkenntnisse zu vermitteln.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Steigern Sie das Innovationsprogramm-Training.
Verbessern Sie das Lernen und die Beteiligung in Innovationsprogrammen mit AI-gestützten Videos, die das Wissen besser behalten und eine Kultur des kontinuierlichen Lernens fördern.
Inspirieren Sie Innovation und Kulturwandel.
Produzieren Sie kraftvolle, inspirierende Videos, um Teams zu motivieren, neue Ideen zu fördern und Visionen für Innovation und Kulturwandel in Ihrer Organisation effektiv zu kommunizieren.
Häufig Gestellte Fragen
Wie nutzt HeyGen fortschrittliche Technologien wie AI-Avatare für die Kommunikation technischer Visionen?
HeyGen nutzt hochmoderne AI-Avatare, um komplexe technische Visionen in fesselnde Videoinhalte zu verwandeln und die Kommunikation in der Unternehmenswelt zu optimieren. Diese Automatisierung ermöglicht eine effiziente Produktion detaillierter Erklärungen.
Kann HeyGen uns helfen, überzeugende Kurzvideos für unser Innovationsprogramm zu erstellen?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, problemlos Innovationsprogramm-Videos und Kurzvideos zu erstellen, indem es leistungsstarke Text-zu-Video- und Voiceover-Generierungstools für effektives Storytelling bereitstellt. Seine vielfältigen Vorlagen machen den Prozess unkompliziert.
Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für das Design von Geschäftsanwendungen?
HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Videos zu integrieren, ideal für ein konsistentes Design für Unternehmen. Sie können auch die Medienbibliothek und die Größenanpassung nutzen, um verschiedene Plattformen der Unternehmenswelt zu bedienen.
Wie kann HeyGen Initiativen zur Innovation und Kulturveränderung durch Video unterstützen?
HeyGen erleichtert Innovation und Kulturveränderung, indem es klare, zugängliche Videokommunikation ermöglicht, die ein besseres Verständnis und Empathie fördert. Funktionen wie automatische Untertitel und Voiceover-Generierung sorgen dafür, dass Ihre Botschaften zum Wohlbefinden jede Zielgruppe effektiv erreichen.