Erstellen Sie kraftvolle CSR-Videos, die zum Handeln inspirieren
Fördern Sie mühelos das Bewusstsein und inspirieren Sie zum Handeln mit anpassbaren Vorlagen & Szenen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges animiertes Erklärvideo für Marketing- und Kommunikationsteams vor, das zeigt, wie einfach es ist, mit HeyGen's CSR-Initiative-Video-Vorlagen ansprechende Inhalte zu erstellen. Dieses Video sollte einen sauberen, modernen visuellen Stil mit einer prägnanten Erzählung aufweisen und HeyGen's Vorlagen & Szenen sowie die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen, um eine schnelle Inhaltserstellung zu demonstrieren.
Gestalten Sie ein kraftvolles 30-sekündiges Social-Media-Video, um das Bewusstsein für die Auswirkungen Ihres Unternehmens zu fördern, das sich an die breite Öffentlichkeit und Social-Media-Follower richtet. Das Video sollte einen dynamischen, visuell reichen und emotional ansprechenden Stil haben, mit aufmunternder Hintergrundmusik und Untertiteln, und die volle Nutzung von HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte machen.
Skizzieren Sie eine 55-sekündige Unternehmensübersicht, die dazu dient, kraftvolle CSR-Videos zu erstellen, speziell für Markenmanager und PR-Profis, die Ihre CSR-Videos effektiv über verschiedene Plattformen hinweg verbreiten möchten. Diese Aufforderung erfordert einen polierten, professionellen und wirkungsvollen visuellen Erzählstil, der HeyGen's Größenanpassung & Exporte für Plattformanpassung und Text-zu-Video aus Skripten für effiziente Inhaltserstellung nutzt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Videos.
Erstellen Sie schnell ansprechende Social-Media-Videos, um Ihre Initiativenübersichten weit zu verbreiten und das Bewusstsein über verschiedene Plattformen hinweg zu fördern.
Inspirieren Sie zum Handeln mit motivierenden Inhalten.
Entwickeln Sie überzeugende motivierende Videos, die die Auswirkungen Ihres Unternehmens hervorheben und das Publikum dazu inspirieren, Maßnahmen zu ergreifen und Ihre Initiativen zu unterstützen.
Häufig Gestellte Fragen
Warum sollten Marketing- und Kommunikationsteams HeyGen nutzen, um kraftvolle CSR-Videos zu erstellen?
HeyGen bietet eine benutzerfreundliche Videoplattform, die es Marketing- und Kommunikationsteams ermöglicht, mühelos ansprechende Inhalte für ihre CSR-Initiativen zu erstellen. Unsere Plattform hilft Ihnen, das Bewusstsein zu fördern und zum Handeln zu inspirieren, indem sie die Auswirkungen Ihres Unternehmens durch hochwertige CSR-Videos verstärkt.
Bietet HeyGen CSR-Initiative-Video-Vorlagen zur Vereinfachung der Erstellung an?
Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer CSR-Initiative-Video-Vorlagen, mit denen Sie schnell professionelle und ansprechende Inhalte erstellen können. Sie können diese Vorlagen mit Ihren Branding-Elementen, einschließlich Logos und Farben, personalisieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft authentisch wirkt.
Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender CSR-Videos?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen wie realistische AI-Avatare, Text-zu-Video-Generierung und AI-Sprachüberlagerung, um Ihre CSR-Videos zu verbessern. Diese Tools helfen Ihnen, hochgradig ansprechende Inhalte effizient zu produzieren und komplexe Botschaften zugänglich und wirkungsvoll zu machen.
Wie kann ich mein mit HeyGen erstelltes CSR-Video teilen, um die Auswirkungen meines Unternehmens zu maximieren?
Nachdem Sie Ihr CSR-Video mit HeyGen erstellt haben, können Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind, sodass Sie Ihr CSR-Video weit über soziale Medien und andere Kanäle hinweg teilen können. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft ein breites Publikum erreicht, das Bewusstsein fördert und die Auswirkungen Ihres Unternehmens maximiert.