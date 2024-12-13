Nachdem Sie Ihr CSR-Video mit HeyGen erstellt haben, können Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind, sodass Sie Ihr CSR-Video weit über soziale Medien und andere Kanäle hinweg teilen können. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft ein breites Publikum erreicht, das Bewusstsein fördert und die Auswirkungen Ihres Unternehmens maximiert.