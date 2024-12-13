Erstellen Sie Infosec-Grundlagenvideos einfach mit AI

Verbessern Sie das Cybersicherheitstraining mit ansprechenden, mikrolernstilartigen Videos, die AI-Avatare verwenden, um die Mitarbeiterbindung zu verbessern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges (1,5-minütiges) Schulungsvideo für neue Mitarbeiter und Unternehmensgruppen zur Abwehr von Social Engineering, mit professionellen, szenariobasierten Visuals und einer autoritativen Stimme. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um reale Interaktionen zu simulieren und die wichtigsten Prinzipien der Richtlinieneinhaltung und sicheren Praktiken effektiv zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein umfassendes 2-minütiges Informationsvideo für IT-nahe Mitarbeiter und die allgemeine Belegschaft, das häufige Cybersecurity-Bedrohungen detailliert beschreibt. Dieses Video sollte einen infografiklastigen visuellen Stil mit dynamischen Übergängen und einer ruhigen, informativen Stimme verwenden. Nutzen Sie HeyGens anpassbare Vorlagen & Szenen, um die Erstellung zu optimieren und sicherzustellen, dass wichtige Informationen leicht verständlich sind, um besseres Lernen und Behalten zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein lebhaftes 45-Sekunden-Video für alle Mitarbeiter, das darauf abzielt, das Engagement der Mitarbeiter für Best Practices in der Cybersicherheit zu erhöhen, indem ein moderner visueller Stil mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm und einer selbstbewussten Stimme verwendet wird. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine konsistente und professionelle Tonspur hinzuzufügen, die sicherstellt, dass der Mikrolernstil für alle Mitarbeiter effektiv und einprägsam ist.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Infosec-Grundlagenvideos erstellt

Produzieren Sie mühelos ansprechende Cybersicherheitstrainingsvideos mit HeyGens AI-gestützten Tools, um das Bewusstsein der Mitarbeiter und das Behalten von Wissen gegen moderne Bedrohungen zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Infosec-Grundlagenvideo-Vorlage
Beginnen Sie Ihre Cybersicherheitstrainingsvideoproduktion einfach, indem Sie HeyGens umfangreiche 'Vorlagen & Szenen'-Bibliothek nutzen, um Ihre Inhalte effektiv zu strukturieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und passen Sie das Skript an
Verbessern Sie die Klarheit Ihrer Botschaft, indem Sie aus verschiedenen 'AI-Avataren' wählen und Ihr Skript anpassen, um wichtige Informationen effizient zu vermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Voiceovers und Visuals hinzu
Fesseln Sie Ihr Publikum mit hochwertigen Inhalten, indem Sie HeyGens fortschrittliche 'Voiceover-Generierung' nutzen, um komplexe Themen leichter verständlich zu machen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Cybersicherheitstraining
Schließen Sie Ihr Projekt ab, indem Sie 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' verwenden, um sicherzustellen, dass Ihr fertiges Video perfekt für die Verteilung über Plattformen formatiert ist, was das Lernen und Behalten unterstützt.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Infosec-Konzepte

Kommunizieren Sie klar komplexe Cybersicherheitsbedrohungen und Richtlinieneinhaltung mit zugänglichen, AI-generierten Videoerklärungen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, ansprechende Cybersicherheitstrainings für Mitarbeiter zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Cybersicherheitstrainingsvideos mit realistischen AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Diese Videos können wichtige Themen wie Phishing-Bewusstsein und Richtlinieneinhaltung abdecken, um eine bessere Mitarbeiterbindung und das Behalten wichtiger Informationen zu gewährleisten.

Bietet HeyGen Vorlagen speziell für Infosec-Grundlagenvideos an?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen, die schnell angepasst werden können, um Infosec-Grundlagenvideos zu erstellen. Diese Vorlagen helfen, den Produktionsprozess zu optimieren, sodass Sie sich auf den Inhalt für effektives Mikrolerntraining konzentrieren können.

Welche AI-gestützten Tools nutzt HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Tools, einschließlich AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen, um Skripte in professionelle Videos zu verwandeln. Dazu gehören hochwertige Voiceover-Generierung und Untertiteloptionen, die den Prozess zur Erstellung von Infosec-Grundlagenvideos erheblich beschleunigen.

Kann ich das Branding meiner Cybersicherheitstrainingsvideos mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen ermöglicht vollständige Branding-Kontrollen, sodass Sie das Logo Ihres Unternehmens hinzufügen, Farben anpassen und Ihre eigenen Medien in Mitarbeiterschulungsvideos integrieren können. Dies stellt sicher, dass Ihr Cybersicherheitstrainingsinhalt mit Ihrer Marke konsistent ist und die Richtlinieneinhaltung verstärkt.

