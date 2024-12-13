Erstellen Sie Infosec-Grundlagenvideos einfach mit AI
Verbessern Sie das Cybersicherheitstraining mit ansprechenden, mikrolernstilartigen Videos, die AI-Avatare verwenden, um die Mitarbeiterbindung zu verbessern.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges (1,5-minütiges) Schulungsvideo für neue Mitarbeiter und Unternehmensgruppen zur Abwehr von Social Engineering, mit professionellen, szenariobasierten Visuals und einer autoritativen Stimme. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um reale Interaktionen zu simulieren und die wichtigsten Prinzipien der Richtlinieneinhaltung und sicheren Praktiken effektiv zu demonstrieren.
Gestalten Sie ein umfassendes 2-minütiges Informationsvideo für IT-nahe Mitarbeiter und die allgemeine Belegschaft, das häufige Cybersecurity-Bedrohungen detailliert beschreibt. Dieses Video sollte einen infografiklastigen visuellen Stil mit dynamischen Übergängen und einer ruhigen, informativen Stimme verwenden. Nutzen Sie HeyGens anpassbare Vorlagen & Szenen, um die Erstellung zu optimieren und sicherzustellen, dass wichtige Informationen leicht verständlich sind, um besseres Lernen und Behalten zu fördern.
Erstellen Sie ein lebhaftes 45-Sekunden-Video für alle Mitarbeiter, das darauf abzielt, das Engagement der Mitarbeiter für Best Practices in der Cybersicherheit zu erhöhen, indem ein moderner visueller Stil mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm und einer selbstbewussten Stimme verwendet wird. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine konsistente und professionelle Tonspur hinzuzufügen, die sicherstellt, dass der Mikrolernstil für alle Mitarbeiter effektiv und einprägsam ist.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Reichweite des Cybersicherheitstrainings.
Produzieren Sie umfassende Infosec-Grundlagenvideos und -kurse effizient, um alle Mitarbeiter mit wichtigem Cybersicherheitswissen zu erreichen.
Verbessern Sie das Mitarbeiterengagement im Training.
Erhöhen Sie die Mitarbeiterbeteiligung und das Behalten von Wissen für kritisches Cybersicherheitsbewusstsein mit dynamischen AI-gestützten Schulungsvideos.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen helfen, ansprechende Cybersicherheitstrainings für Mitarbeiter zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Cybersicherheitstrainingsvideos mit realistischen AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Diese Videos können wichtige Themen wie Phishing-Bewusstsein und Richtlinieneinhaltung abdecken, um eine bessere Mitarbeiterbindung und das Behalten wichtiger Informationen zu gewährleisten.
Bietet HeyGen Vorlagen speziell für Infosec-Grundlagenvideos an?
Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen, die schnell angepasst werden können, um Infosec-Grundlagenvideos zu erstellen. Diese Vorlagen helfen, den Produktionsprozess zu optimieren, sodass Sie sich auf den Inhalt für effektives Mikrolerntraining konzentrieren können.
Welche AI-gestützten Tools nutzt HeyGen für die Videoproduktion?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Tools, einschließlich AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen, um Skripte in professionelle Videos zu verwandeln. Dazu gehören hochwertige Voiceover-Generierung und Untertiteloptionen, die den Prozess zur Erstellung von Infosec-Grundlagenvideos erheblich beschleunigen.
Kann ich das Branding meiner Cybersicherheitstrainingsvideos mit HeyGen anpassen?
Absolut. HeyGen ermöglicht vollständige Branding-Kontrollen, sodass Sie das Logo Ihres Unternehmens hinzufügen, Farben anpassen und Ihre eigenen Medien in Mitarbeiterschulungsvideos integrieren können. Dies stellt sicher, dass Ihr Cybersicherheitstrainingsinhalt mit Ihrer Marke konsistent ist und die Richtlinieneinhaltung verstärkt.