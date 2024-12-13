Erstellen Sie Infosec-Bewusstseinsvideos mit AI in Minuten

Stärken Sie Ihr Team mit kritischem Sicherheitswissen. Erstellen Sie mühelos überzeugende Schulungsvideos mit realistischen AI-Avataren zu Themen wie Phishing und Datenschutz.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges 'Datenschutz'-Bewusstseinsvideo, das auf eine Remote- und Hybrid-Arbeitskraft zugeschnitten ist, mit Fokus auf sichere Zusammenarbeit und Gerätemanagement. Der Stil sollte ansprechend und informativ sein und verschiedene AI-Avatare verwenden, um verschiedene Homeoffice-Szenarien darzustellen. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um lebensechte Persönlichkeiten in Ihre Schulungsinhalte zu bringen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges animiertes Tutorial für allgemeine Benutzer und neue Mitarbeiter, das die Bedeutung und Einrichtung der 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber, schrittweise und leicht verständlich sein, ergänzt durch einen optimistischen und ermutigenden Audioton. Maximieren Sie Klarheit und Engagement mit HeyGens Voiceover-Generierung, um den Prozess zu erläutern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges dringendes, aber klares Informationsvideo für Kleinunternehmer und nicht-technisches Personal über die Erkennung von 'Malware- und Ransomware'-Bedrohungen. Der visuelle und akustische Stil sollte kritische Warnungen prägnant vermitteln, indem hochwirksame Stockmedien verwendet werden, um potenzielle Infektionsszenarien zu veranschaulichen, ohne unnötige Panik zu verursachen. Verbessern Sie die visuelle Erzählung effektiv, indem Sie Assets aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbinden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Infosec-Bewusstseinsvideos erstellt

Produzieren Sie mühelos ansprechende Cybersecurity-Bewusstseins-Microlearning-Videos mit AI-gesteuerter Präzision, um Ihr Team zu schulen und Sicherheitsprotokolle zu stärken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Sicherheitsbewusstseinsskript in HeyGen eingeben. Unsere Plattform nutzt die Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihren Text in ein dynamisches AI-gesteuertes Infosec-Bewusstseinsvideo zu verwandeln, was die Inhaltserstellung schnell und einfach macht.
2
Step 2
Wählen und personalisieren Sie Ihren AI-Avatar
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen. Wählen Sie den perfekten AI-Sprecher, um Ihre Marke zu repräsentieren und Klarheit und Nachvollziehbarkeit in Ihrem Cybersecurity-Training zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen wählen. Fügen Sie relevante Medien hinzu und wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen an, einschließlich Logos und Farben, um Ihre Unternehmensidentität in den anpassbaren Szenen zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren und bereitstellen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr ansprechendes Infosec-Bewusstseinsvideo, indem Sie Untertitel hinzufügen und das Seitenverhältnis optimieren. Exportieren Sie Ihre fertigen Microlearning-Videos einfach im gewünschten Format, bereit für den sofortigen Einsatz in Ihren Sicherheitsschulungsprogrammen.

Vereinfachen Sie komplexe Sicherheitskonzepte

Entmystifizieren Sie komplexe Cybersecurity-Bedrohungen und Best Practices durch klare, ansprechende AI-generierte Videos für alle Mitarbeiter.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von AI-gesteuerten Infosec-Bewusstseinsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, mühelos Cybersecurity-Bewusstseinsvideos aus Skripten zu erstellen. Dies rationalisiert die Produktion wirkungsvoller Sicherheitsschulungsprogramme und sorgt für konsistente Botschaften in allen Modulen.

Kann HeyGen Infosec-Bewusstseinsvideos für unterschiedliche Schulungsbedürfnisse anpassen?

Absolut. HeyGen bietet anpassbare Szenen, Branding-Kontrollen und eine Medienbibliothek, um Ihre Cybersecurity-Bewusstseinsvideos zu personalisieren. Sie können Inhalte für Microlearning leicht anpassen und Themen wie Phishing, Malware und Sicherheitsbest Practices mit relevanten visuellen Elementen und Branding abdecken.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für mehrsprachige Cybersecurity-Bewusstseinsvideos?

HeyGen unterstützt robuste Voiceover-Generierung und Untertitel, die die Erstellung von Cybersecurity-Bewusstseinsvideos in mehreren Sprachen ermöglichen. Dies stellt sicher, dass Ihre Sicherheitsbest Practices und Datenschutzrichtlinien effektiv eine globale Belegschaft erreichen.

Wie kann HeyGen den Prozess zur schnellen Erstellung von Infosec-Bewusstseinsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die AI-Videoerstellung, indem Skripte direkt in ausgefeilte Videos mit AI-Avataren und Voiceovers umgewandelt werden. Dieser schnelle Text-zu-Video-Prozess ermöglicht es Organisationen, effizient Microlearning-Inhalte zu Themen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung und Datenschutz zu produzieren.

