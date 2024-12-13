Erstellen Sie Influencer-Programm-Videos: Maximieren Sie Ihre Reichweite

Erzeugen Sie atemberaubende Creator-Marketing-Videos mit ultra-realistischen AI-Avataren und steigern Sie das Engagement kostengünstig.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie eine überzeugende 45-Sekunden-Erzählung für Marketingmanager, die eine hypothetische erfolgreiche Creator-Marketing-Kampagne mit AI-Influencern zeigt. Verwenden Sie einen modernen, inspirierenden visuellen Stil mit energetischer Hintergrundmusik, um die Kraft zu veranschaulichen, ein einfaches Text-zu-Video-Skript in wirkungsvolle Markenstories zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 60-Sekunden-Erklärvideo für Content-Creators und Marketing-Teams, das ihnen zeigt, wie sie schnell Inhalte für ein Influencer-Programm erstellen können. Nutzen Sie klare, schrittweise Visualisierungen mit einer ruhigen, instruktiven Stimme, um die Effizienz der Nutzung von HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen zur Optimierung der Videoproduktion hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine anspruchsvolle 30-Sekunden-Werbung, die sich an Marken richtet, die qualitativ hochwertige, maßgeschneiderte Influencer-Inhalte suchen. Das Video sollte polierte Visuals verschiedener AI-Avatar-Stile und benutzerdefinierte Hintergründe zeigen, begleitet von professioneller Hintergrundmusik, und die Fähigkeit betonen, den Stil anzupassen und mit fortschrittlicher Voiceover-Generierung perfekte Botschaften zu erzielen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Influencer-Programm-Videos erstellt

Erzeugen Sie überzeugende und skalierbare Influencer-Videos mit AI-Influencern, um Ihre Marketingbemühungen zu verstärken und Ihr Publikum zu erreichen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren AI-Influencer
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten, der Ihre Marke und Botschaft für Ihre Influencer-Programm-Videos perfekt repräsentiert.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript und Voiceover hinzu
Geben Sie Ihre Textvorgaben ein, um ein überzeugendes Skript zu erstellen, und nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Botschaft Ihres AI-Influencers zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Passen Sie den Stil Ihres Videos an
Verfeinern Sie Ihr Video mit verschiedenen Vorlagen und Szenen. Wenden Sie HeyGens Branding-Kontrollen wie Logos und Farben an, um sicherzustellen, dass Ihr Influencer-Inhalt perfekt abgestimmt ist.
4
Step 4
Exportieren und Veröffentlichen
Erstellen Sie Untertitel für die Barrierefreiheit und exportieren Sie dann Ihre hochwertigen Influencer-Programm-Videos mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten, bereit für Social-Media-Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie inspirierende und motivierende Inhalte



Ermöglichen Sie Influencern, inspirierende und aufbauende Videoinhalte zu erstellen, die tief mit ihrem Publikum resonieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, einzigartige AI-Influencer-Videos für meine Marke zu erstellen?

HeyGens AI Influencer Generator ermöglicht es Ihnen, ultra-realistische AI-Influencer und fesselnde Avatar-Videos aus einfachen Textvorgaben zu erstellen. Sie können deren Stil und Stimme anpassen, was sie perfekt für modernes Creator-Marketing und nahtlose Markenkooperationen macht.

Was macht HeyGen zu einem leistungsstarken generativen AI-Tool für die Videoproduktion?

HeyGen vereinfacht die professionelle Videoproduktion, indem es Textskripte in hochwertige Videoinhalte umwandelt, dank seines fortschrittlichen generativen AI-Tools. Der AI Video Generator unterstützt robuste Text-zu-Video-Funktionen und bietet eine Vielzahl von Vorlagen sowie eine umfangreiche Mediathek, um beeindruckende Videos effizient zu produzieren.

Kann ich den Stil von AI-Avataren und Videos innerhalb von HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, mit denen Sie den Stil Ihrer AI-Avatare und Videos perfekt an das ästhetische Erscheinungsbild Ihrer Marke anpassen können. Sie können auch Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden, um sicherzustellen, dass jedes Video eine konsistente kreative Qualität beibehält.

Wie unterstützt HeyGen das Creator-Marketing auf Social-Media-Plattformen?

HeyGen befähigt Content-Creators, überzeugende Videoanzeigen zu produzieren und Influencer-Programm-Videos mühelos zu erstellen. Mit Funktionen wie Seitenverhältnis-Anpassung, Voiceover-Generierung und Untertiteln vereinfacht HeyGen die Optimierung und Veröffentlichung hochwertiger Inhalte für verschiedene Social-Media-Plattformen und verbessert so die Creator-Marketing-Bemühungen.

