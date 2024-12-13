Erstellen Sie Bildungs-Videos für die Industrie schneller
Steigern Sie die Wissensspeicherung und sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre Skripte mit fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie in dynamische Schulungsvideos verwandeln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Mikro-Lern-Trainingsvideo für bestehende Mitarbeiter über ein bevorstehendes Software-Update. Das Video sollte einen dynamischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und On-Screen-Text verwenden, unterstützt durch präzise Untertitel, um kritische Anleitungen effizient zu vermitteln, selbst in geräuschlosen Umgebungen.
Stellen Sie sich vor, Sie produzieren ein 90-sekündiges Produkttrainingsvideo, das die fortgeschrittenen Funktionen einer neuen Industriemaschine für technische Vertriebsteams und fortgeschrittene Benutzer ausführlich erklärt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um ein detailliertes Skript mühelos in einen polierten visuellen Leitfaden zu verwandeln, der einen klaren, instruktiven visuellen Stil und eine informative Sprachübertragung bietet.
Erstellen Sie ein 75-sekündiges Compliance-Trainingsvideo für alle Abteilungsmitarbeiter, das bewährte Praktiken zur Datensicherheit veranschaulicht. Dieses Unternehmensschulungsvideo sollte moderne, grafisch reichhaltige Vorlagen und Szenen nutzen, um komplexe Informationen ansprechend zu präsentieren und einen beruhigenden, aber autoritativen Audioton zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Entwickeln Sie umfangreiche Bildungskurse.
HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige eLearning-Kurse schnell zu produzieren, Ihre Reichweite auf ein globales Publikum zu erweitern und den Zugang der Lernenden zu maximieren.
Steigern Sie das Engagement und die Wissensspeicherung im Training.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um Ihre Schulungsmaterialien interaktiver und einprägsamer zu gestalten, was die Wissensspeicherung und die Teilnahme der Lernenden erheblich erhöht.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos?
HeyGen revolutioniert die Erstellung von Schulungsvideos, indem es Ihr Videoskript in ansprechende Inhalte mit AI-Avataren und realistischen Sprachübertragungen verwandelt. Dies rationalisiert Ihren Videoproduktionsprozess erheblich und erleichtert die effiziente Erstellung hochwertiger Schulungsvideos.
Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Produktion professioneller Trainingsvideos?
HeyGen bietet eine umfassende Suite von Werkzeugen für professionelle Trainingsvideos, darunter einen leistungsstarken Video-Editor, anpassbare Vorlagen und die Möglichkeit, Bildschirmaufnahmen zu integrieren. Sie können automatisch Untertitel hinzufügen und Branding-Kontrollen anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Trainingsvideos hohe Standards erfüllen und Kosteneinsparungen erzielen.
Kann ich das Aussehen und Gefühl meiner eLearning-Videos mit HeyGen anpassen?
Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre eLearning-Videos, sodass Sie die visuellen Elemente vollständig kontrollieren können. Sie können Branding-Kontrollen nutzen, das Logo Ihres Unternehmens integrieren und spezifische Farben auswählen, um sicherzustellen, dass jedes Bildungsstück, von Onboarding-Videos bis hin zu Produkttrainingsvideos, perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
Wie kann HeyGen das Engagement in Unternehmensschulungsinhalten verbessern?
HeyGen verbessert das Engagement in Unternehmensschulungsinhalten durch dynamische AI-Avatare, interaktive Elemente und professionelle Sprachübertragungen. Diese Funktionen helfen, ein aktives Lernerlebnis zu schaffen, das sicherstellt, dass Ihre Schulungsvideos die Aufmerksamkeit der Zuschauer effektiv erfassen und halten, über mehrere Geräte hinweg zugänglich.