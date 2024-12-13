Erstellen Sie Bildungs-Videos für die Industrie schneller

Steigern Sie die Wissensspeicherung und sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre Skripte mit fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie in dynamische Schulungsvideos verwandeln.

401/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Mikro-Lern-Trainingsvideo für bestehende Mitarbeiter über ein bevorstehendes Software-Update. Das Video sollte einen dynamischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und On-Screen-Text verwenden, unterstützt durch präzise Untertitel, um kritische Anleitungen effizient zu vermitteln, selbst in geräuschlosen Umgebungen.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich vor, Sie produzieren ein 90-sekündiges Produkttrainingsvideo, das die fortgeschrittenen Funktionen einer neuen Industriemaschine für technische Vertriebsteams und fortgeschrittene Benutzer ausführlich erklärt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um ein detailliertes Skript mühelos in einen polierten visuellen Leitfaden zu verwandeln, der einen klaren, instruktiven visuellen Stil und eine informative Sprachübertragung bietet.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 75-sekündiges Compliance-Trainingsvideo für alle Abteilungsmitarbeiter, das bewährte Praktiken zur Datensicherheit veranschaulicht. Dieses Unternehmensschulungsvideo sollte moderne, grafisch reichhaltige Vorlagen und Szenen nutzen, um komplexe Informationen ansprechend zu präsentieren und einen beruhigenden, aber autoritativen Audioton zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Bildungs-Videos für die Industrie erstellt

Erstellen Sie professionelle und ansprechende Bildungs-Videos für die Industrie effizient, vereinfachen Sie komplexe Themen für verbessertes Lernen und eine breitere Reichweite.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Gliedern Sie Ihre Bildungsinhalte und fügen Sie Ihr "Videoskript" ein, um einen ersten Videodraft mit der "Text-zu-Video aus Skript"-Funktionalität zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus verschiedenen "AI-Avataren" wählen, um Ihre Bildungsinhalte zu erzählen und Ihren Videos einen professionellen und konsistenten Touch zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Untertitel hinzu
Integrieren Sie relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek und nutzen Sie automatisierte "Untertitel", um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Zuschauer zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihre "Bildungsvideos" durch die Nutzung von "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für optimales Seherlebnis auf verschiedenen Plattformen und Geräten für eine breite Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Industriethemen

.

Verwandeln Sie komplexe Industrieinformationen in leicht verständliche Bildungs-Videos, um komplexe Themen zugänglich zu machen und die Lernergebnisse zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen revolutioniert die Erstellung von Schulungsvideos, indem es Ihr Videoskript in ansprechende Inhalte mit AI-Avataren und realistischen Sprachübertragungen verwandelt. Dies rationalisiert Ihren Videoproduktionsprozess erheblich und erleichtert die effiziente Erstellung hochwertiger Schulungsvideos.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Produktion professioneller Trainingsvideos?

HeyGen bietet eine umfassende Suite von Werkzeugen für professionelle Trainingsvideos, darunter einen leistungsstarken Video-Editor, anpassbare Vorlagen und die Möglichkeit, Bildschirmaufnahmen zu integrieren. Sie können automatisch Untertitel hinzufügen und Branding-Kontrollen anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Trainingsvideos hohe Standards erfüllen und Kosteneinsparungen erzielen.

Kann ich das Aussehen und Gefühl meiner eLearning-Videos mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre eLearning-Videos, sodass Sie die visuellen Elemente vollständig kontrollieren können. Sie können Branding-Kontrollen nutzen, das Logo Ihres Unternehmens integrieren und spezifische Farben auswählen, um sicherzustellen, dass jedes Bildungsstück, von Onboarding-Videos bis hin zu Produkttrainingsvideos, perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

Wie kann HeyGen das Engagement in Unternehmensschulungsinhalten verbessern?

HeyGen verbessert das Engagement in Unternehmensschulungsinhalten durch dynamische AI-Avatare, interaktive Elemente und professionelle Sprachübertragungen. Diese Funktionen helfen, ein aktives Lernerlebnis zu schaffen, das sicherstellt, dass Ihre Schulungsvideos die Aufmerksamkeit der Zuschauer effektiv erfassen und halten, über mehrere Geräte hinweg zugänglich.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo