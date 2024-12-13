Schnell Inklusionstrainingsvideos erstellen
Stärken Sie Ihre Belegschaft mit ansprechenden Inklusionstrainingsvideos. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare und inklusive Visuals für globale Reichweite.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Microlearning-Segment für mittlere Führungskräfte, das häufige unbewusste Vorurteile am Arbeitsplatz für Inklusionstraining veranschaulicht. Verwenden Sie einen professionellen visuellen Stil mit szenariobasierten Animationen, die durch realistische KI-Avatare von HeyGen zum Leben erweckt werden.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Anleitungsvideo für ein globales Publikum, das die Bedeutung von kulturellem Bewusstsein in diversen Teams betont. Dieses Segment sollte dynamische Text-zu-Video-Elemente aus dem Skript enthalten und Weltkartengrafiken sowie diverse Bilder zeigen, um die Zuschauer mit wichtigen kulturellen Einblicken zu fesseln.
Erstellen Sie einen praktischen 50-sekündigen Leitfaden für Marketing- und Kommunikationsteams zur Erstellung inklusiver Unternehmensvideos, der sich auf bewährte Praktiken für Sprachzugänglichkeit konzentriert. Das Video sollte ein sauberes, modernes Design haben und klar demonstrieren, wie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion die Reichweite und das Verständnis verbessert.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Reichweite und Volumen der DEI-Schulungen erweitern.
Erstellen Sie zahlreiche Inklusionstrainingsvideos und -kurse effizient, um sie einem breiteren, globalen Arbeitskräftepublikum zugänglich zu machen.
Engagement für Inklusionstraining verbessern.
Nutzen Sie KI-Video, um die Lernbeteiligung und Behaltensraten für wichtige Inhalte zu Vielfalt und Inklusion erheblich zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Kann HeyGen helfen, ansprechende Inklusionstrainingsvideos effizient zu erstellen?
Ja, HeyGen nutzt KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen aus dem Skript, um die Erstellung von ansprechenden Schulungsvideos zu Vielfalt und Inklusion zu optimieren, sodass Sie wirkungsvolle DEI-Schulungen mühelos entwickeln können.
Welche Funktionen bietet HeyGen für personalisierte Schulungsvideos?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, personalisierte Schulungsvideos mit anpassbaren KI-Avataren und mehrsprachiger Voiceover-Generierung zu produzieren, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte bei einem globalen Publikum Anklang finden und kulturelles Bewusstsein fördern.
Bietet HeyGen Werkzeuge zur Integration inklusiver Visuals in Schulungsinhalte?
Absolut. HeyGen bietet Zugang zu einer vielfältigen Mediathek und anpassbaren Vorlagen, die es Ihnen ermöglichen, inklusive Visuals einfach in Ihre Schulungsvideos zu integrieren, um eine wirkungsvollere Botschaft zu vermitteln.
Wie stellt HeyGen die Sprachzugänglichkeit für Inklusionstrainingsvideos sicher?
HeyGen bietet eine robuste Voiceover-Generierung in mehreren Sprachen und automatische Untertitel/Captions, um die Sprachzugänglichkeit sicherzustellen, sodass Ihre Inklusionstrainingsvideos für ein breiteres, globales Publikum verständlich sind.