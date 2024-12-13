Erstellen Sie Schulungsvideos für hybrides Arbeiten für engagierte Mitarbeiter

Produzieren Sie schnell effektive Schulungsvideos für Remote-Teams mit HeyGens effizienter Text-zu-Video-Funktion.

448/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Schulungsvideo für bestehende Teammitglieder, um ihre virtuellen Zusammenarbeitstechniken zu optimieren. Der visuelle Stil sollte dynamisch und informativ sein und klare visuelle Hilfsmittel einbeziehen, während der Ton eine lebhafte, gesprächige Note hat. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um einen prägnanten Leitfaden zu den besten Praktiken für Remote-Mitarbeiter zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein beruhigendes 30-sekündiges Schulungsvideo für alle Mitarbeiter, das sich auf die Aufrechterhaltung der Work-Life-Balance in hybriden Umgebungen konzentriert. Das Video erfordert einen entspannten und einfühlsamen visuellen Stil, ergänzt durch beruhigende Hintergrundmusik und eine beruhigende Stimme, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, um ansprechende Inhalte mit praktischen Tipps zur Abgrenzung und zum Wohlbefinden zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein kritisches 90-sekündiges Video zur Erstellung von Schulungsvideos für hybride Arbeitsumgebungen, das sich speziell auf Sicherheitsprotokolle konzentriert und an alle Mitarbeiter gerichtet ist, insbesondere an diejenigen, die sensible Unternehmensdaten remote bearbeiten. Dieses professionelle und ernsthafte Video sollte klare Grafiken verwenden, eine formelle und autoritative Stimme liefern und effektiv Untertitel/Captions einbinden, um sicherzustellen, dass hochwertige Produktionstools wichtige Informationen zu den besten Praktiken und der Einhaltung von Datensicherheitsrichtlinien vermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsvideos für hybrides Arbeiten erstellt

Produzieren Sie ansprechende und effektive Schulungsvideos für Ihre hybride Belegschaft mit KI-gestützten Werkzeugen, um ein konsistentes und hochwertiges Lernerlebnis für alle Mitarbeiter zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Inhaltsgrundlage
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer wichtigsten Schulungspunkte und der Erstellung eines überzeugenden Skripts. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihren Text schnell in ein erstes Video zu verwandeln und eine solide Grundlage für das Storytelling Ihrer hybriden Arbeitsschulung zu schaffen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie einen ansprechenden "AI-Avatar", der mit der Persona Ihres Unternehmens übereinstimmt. Dieser KI-gestützte Präsentator wird Ihre Schulungsinhalte konsistent vermitteln und Ihre Mitarbeiterschulungsvideos professionell und ansprechend für eine verteilte Belegschaft machen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Untertitel hinzu
Fügen Sie Ihrem Video visuelle Klarheit und Zugänglichkeit hinzu, indem Sie automatische "Untertitel/Captions" generieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte zur hybriden Arbeitsschulung von allen Remote-Mitarbeitern leicht verstanden werden, unabhängig von ihrer Betrachtungsumgebung oder ihren Audiomöglichkeiten.
4
Step 4
Exportieren für breite Verteilung
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie seinen Fluss und seine Genauigkeit überprüfen. Dann "exportieren" Sie Ihr hochwertiges Schulungsvideo mit HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um verschiedenen Anforderungen von E-Learning-Plattformen gerecht zu werden und Ihre gesamte hybride Belegschaft effizient zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie schnelle, ansprechende Schulungsmodule

.

Erstellen Sie schnell kurze, leicht verdauliche Videoclips und Module für die Schulung in hybriden Arbeitsumgebungen, ideal für Mikrolernen und schnelle Updates.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung effektiver Schulungsvideos für hybrides Arbeiten helfen?

HeyGen nutzt KI-gestützte Technologie, einschließlich AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten, um die Produktion ansprechender Inhalte zu optimieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Schulungsvideos für hybrides Arbeiten sowohl wirkungsvoll als auch leicht skalierbar für alle Remote-Mitarbeiter sind.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Entwicklung ansprechender Mitarbeiterschulungsvideos?

HeyGen bietet eine umfassende Suite kreativer Werkzeuge, einschließlich anpassbarer Videovorlagen und einer umfangreichen Mediathek, um das Storytelling zu verbessern. Sie können AI-Avatare und diverse Voiceovers nutzen, um hochwertige, ansprechende Inhalte zu produzieren, die wirklich bei Ihrem Publikum ankommen.

Wie stellt HeyGen die Zugänglichkeit und professionelle Markenbildung für Schulungsvideos sicher?

HeyGen unterstützt die vollständige Zugänglichkeit, indem automatisch Untertitel und Captions für alle Ihre Schulungsvideos generiert werden. Darüber hinaus ermöglichen professionelle Markensteuerungen die Integration Ihres Firmenlogos und Ihrer Farben, um eine konsistente und hochwertige Produktion für Ihre E-Learning-Plattform sicherzustellen.

Kann HeyGen effizient Kurzform-Mitarbeiterschulungsvideos produzieren?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, effizient Kurzform-Mitarbeiterschulungsvideos durch seine KI-gestützten Text-zu-Video-Fähigkeiten zu produzieren. Sie können schnell ansprechende Inhalte mit AI-Avataren und sofortiger Voiceover-Generierung erstellen, was die Videoproduktion schneller und zugänglicher für eine schnelle Bereitstellung macht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo