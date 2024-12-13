Ja, HeyGen vereinfacht die Videoproduktion erheblich, indem es Teamleitern ermöglicht, schnell professionelle Inhalte aus einem Skript für ihre hybriden Teams zu erstellen. Funktionen wie automatische Untertitel und einfache Markenanpassung sorgen dafür, dass Ihre Botschaften klar und konsistent sind, sei es für interne Updates oder externe Präsentationen.