Gemeinschaften können HeyGens benutzerfreundliche Plattform nutzen, um ansprechende Inhalte zu erstellen, die Bewohner darüber informieren, wie sie sich vor der Hurrikansaison vorbereiten können. Nutzen Sie AI-Avatare, um einen Kommunikationsplan zu erklären, Wettervorhersagen zu verstehen und während Stürmen geschützt zu bleiben. Dies befähigt lokale Regierungen und Gruppen, essenzielles Wissen zur Katastrophenvorsorge effizient zu verbreiten.