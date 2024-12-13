Erstellen Sie HRIS-Übersichtsvideos: Schnell, Ansprechend & KI-gestützt

Optimieren Sie HR-Schulungen und steigern Sie das Mitarbeiterengagement, indem Sie Text in ansprechende HRIS-Übersichtsvideos mit HeyGen's Text-zu-Video umwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges HRIS-Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das wesentliche Self-Service-Funktionen wie Urlaubsanträge und die Anmeldung zu Leistungen abdeckt. Dieses Video sollte einen einladenden und ansprechenden visuellen Stil mit freundlichem On-Screen-Text und einer warmen Stimme haben, um eine positive Mitarbeiter-Einführungserfahrung zu fördern. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um die Erzählung effizient zu erstellen und sicherzustellen, dass alle Untertitel/Untertitel automatisch für die Barrierefreiheit produziert werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Compliance-Schulungsvideo für alle Mitarbeiter, das neue Datenschutzbestimmungen innerhalb des HRIS erklärt. Das Video benötigt einen autoritativen, aber zugänglichen visuellen Stil, unter Verwendung konsistenter Unternehmensmarken und professionellem Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stockunterstützung, unterstützt durch eine präzise Stimme. Verwenden Sie HeyGen's anpassbare Vorlagen & Szenen, um die Markenbeständigkeit zu wahren und gleichzeitig kritische AI-gesteuerte Übersichtsvideos zur Compliance zu liefern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Werbevideo, das sich an HR-Manager und L&D-Spezialisten richtet und die Einfachheit der Erstellung ansprechender Inhalte für HRIS-Modul-Einführungen zeigt. Dieses Video sollte einen dynamischen und modernen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und peppiger Hintergrundmusik haben, wobei die Anpassungsfähigkeit und Effizienz betont werden. Demonstrieren Sie, wie HeyGen's anpassbare Vorlagen & Szenen eine schnelle Bereitstellung ermöglichen und nutzen Sie das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte für die plattformübergreifende Verteilung.
Wie man HRIS-Übersichtsvideos erstellt

Erstellen Sie schnell ansprechende, KI-gesteuerte HRIS-Schulungsvideos für nahtlose Mitarbeiter-Einführung und Compliance mit unserer intuitiven Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwickeln Sie Ihre Inhalte und verwandeln Sie Ihren Text nahtlos in ansprechende Videos mit unserer Text-zu-Video-Funktion, ideal für HRIS-Schulungsvideos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl lebensechter KI-Avatare, um Ihre HRIS-Übersichtsvideos zu präsentieren und ein professionelles und nachvollziehbares Erlebnis zu gewährleisten.
3
Step 3
Einfach anpassen
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie anpassbare Vorlagen anwenden, Branding hinzufügen und Sprachübertragungen generieren, um Ihre Inhalte wirklich einzigartig und ansprechend für HR-Teams zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre KI-gesteuerten HRIS-Übersichtsvideos und exportieren Sie sie einfach zur Verteilung, ideal für die Mitarbeiter-Einführung und Compliance-Schulungen.

Entwickeln Sie schnell HRIS-Übersichtsvideos

Erstellen Sie schnell überzeugende und prägnante HRIS-Übersichtsvideos und Kurzclips, die komplexe Systeminformationen für alle Mitarbeiter leicht verständlich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von HRIS-Übersichtsvideos optimieren?

HeyGen ist eine fortschrittliche KI-Videoplattform, die es HR-Teams ermöglicht, HRIS-Übersichtsvideos effizient zu erstellen. Mit Text-zu-Video-Funktionen und KI-Avataren können Sie Skripte schnell in ansprechende Inhalte verwandeln.

Welche spezifischen Funktionen bietet HeyGen für die Produktion technischer HRIS-Schulungsvideos?

HeyGen bietet robuste Funktionen für die Produktion technischer HRIS-Schulungsvideos, einschließlich fortschrittlicher KI-Avatare und präziser Sprachgenerierung. Es bietet auch automatische Untertitel und anpassbare Vorlagen, um umfassende und zugängliche Lernerfahrungen zu gewährleisten.

Warum HeyGen wählen, um das Mitarbeiterengagement mit HRIS-Schulungsinhalten zu verbessern?

HeyGen hilft, das Mitarbeiterengagement zu steigern, indem es die Erstellung dynamischer und visuell ansprechender HRIS-Schulungsvideos ermöglicht. Nutzen Sie professionelle KI-Avatare und eine Medienbibliothek, um ansprechende Inhalte zu produzieren, die die Aufmerksamkeit fesseln und das Lernverständnis für die Mitarbeiter-Einführung und Compliance-Schulungen verbessern.

Unterstützt HeyGen Branding und Skalierung für HRIS-Video-Initiativen?

Ja, HeyGen unterstützt vollständig Branding-Kontrollen, die es HR-Teams ermöglichen, Logos und benutzerdefinierte Farben in ihre HRIS-Schulungsvideos zu integrieren. Die anpassbaren Vorlagen und die mehrsprachige Unterstützung der Plattform erleichtern es auch, Ihre Videoinhalte global zu skalieren und gleichzeitig die Markenbeständigkeit zu wahren.

