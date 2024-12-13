Erstellen Sie HRIS-Übersichtsvideos: Schnell, Ansprechend & KI-gestützt
Optimieren Sie HR-Schulungen und steigern Sie das Mitarbeiterengagement, indem Sie Text in ansprechende HRIS-Übersichtsvideos mit HeyGen's Text-zu-Video umwandeln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges HRIS-Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das wesentliche Self-Service-Funktionen wie Urlaubsanträge und die Anmeldung zu Leistungen abdeckt. Dieses Video sollte einen einladenden und ansprechenden visuellen Stil mit freundlichem On-Screen-Text und einer warmen Stimme haben, um eine positive Mitarbeiter-Einführungserfahrung zu fördern. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um die Erzählung effizient zu erstellen und sicherzustellen, dass alle Untertitel/Untertitel automatisch für die Barrierefreiheit produziert werden.
Produzieren Sie ein 2-minütiges Compliance-Schulungsvideo für alle Mitarbeiter, das neue Datenschutzbestimmungen innerhalb des HRIS erklärt. Das Video benötigt einen autoritativen, aber zugänglichen visuellen Stil, unter Verwendung konsistenter Unternehmensmarken und professionellem Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stockunterstützung, unterstützt durch eine präzise Stimme. Verwenden Sie HeyGen's anpassbare Vorlagen & Szenen, um die Markenbeständigkeit zu wahren und gleichzeitig kritische AI-gesteuerte Übersichtsvideos zur Compliance zu liefern.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Werbevideo, das sich an HR-Manager und L&D-Spezialisten richtet und die Einfachheit der Erstellung ansprechender Inhalte für HRIS-Modul-Einführungen zeigt. Dieses Video sollte einen dynamischen und modernen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und peppiger Hintergrundmusik haben, wobei die Anpassungsfähigkeit und Effizienz betont werden. Demonstrieren Sie, wie HeyGen's anpassbare Vorlagen & Szenen eine schnelle Bereitstellung ermöglichen und nutzen Sie das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte für die plattformübergreifende Verteilung.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Optimieren Sie die Erstellung von HRIS-Schulungsinhalten.
Produzieren Sie effizient umfassende HRIS-Schulungsvideos und Bildungskurse, um eine konsistente Botschaft in Ihrer Organisation sicherzustellen.
Verbessern Sie das Mitarbeitertraining-Engagement.
Nutzen Sie KI-gestützte Videos, um ansprechende HRIS-Übersichten zu erstellen, die das Mitarbeiterverständnis und die Behaltensquote neuer Systeme erheblich steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von HRIS-Übersichtsvideos optimieren?
HeyGen ist eine fortschrittliche KI-Videoplattform, die es HR-Teams ermöglicht, HRIS-Übersichtsvideos effizient zu erstellen. Mit Text-zu-Video-Funktionen und KI-Avataren können Sie Skripte schnell in ansprechende Inhalte verwandeln.
Welche spezifischen Funktionen bietet HeyGen für die Produktion technischer HRIS-Schulungsvideos?
HeyGen bietet robuste Funktionen für die Produktion technischer HRIS-Schulungsvideos, einschließlich fortschrittlicher KI-Avatare und präziser Sprachgenerierung. Es bietet auch automatische Untertitel und anpassbare Vorlagen, um umfassende und zugängliche Lernerfahrungen zu gewährleisten.
Warum HeyGen wählen, um das Mitarbeiterengagement mit HRIS-Schulungsinhalten zu verbessern?
HeyGen hilft, das Mitarbeiterengagement zu steigern, indem es die Erstellung dynamischer und visuell ansprechender HRIS-Schulungsvideos ermöglicht. Nutzen Sie professionelle KI-Avatare und eine Medienbibliothek, um ansprechende Inhalte zu produzieren, die die Aufmerksamkeit fesseln und das Lernverständnis für die Mitarbeiter-Einführung und Compliance-Schulungen verbessern.
Unterstützt HeyGen Branding und Skalierung für HRIS-Video-Initiativen?
Ja, HeyGen unterstützt vollständig Branding-Kontrollen, die es HR-Teams ermöglichen, Logos und benutzerdefinierte Farben in ihre HRIS-Schulungsvideos zu integrieren. Die anpassbaren Vorlagen und die mehrsprachige Unterstützung der Plattform erleichtern es auch, Ihre Videoinhalte global zu skalieren und gleichzeitig die Markenbeständigkeit zu wahren.