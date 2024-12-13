Erstellen Sie HR-Prozesstraining-Videos: Verbessern Sie das Lernen der Mitarbeiter

Optimieren Sie das Onboarding und die Compliance-Schulung der Mitarbeiter mit ansprechenden HR-Videos, die KI-Avatare für einen menschlichen Touch nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-sekündiges HR-Training-Video für alle Mitarbeiter, das einen schnellen und informativen Überblick über wichtige Compliance-Vorschriften bietet, mit klaren visuellen Darstellungen und professioneller Erzählung, ergänzt durch HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Teams zur Einführung der neuen Gehaltsabrechnungssoftware, das eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit klaren visuellen Darstellungen und einem freundlichen Ton bietet, und durch HeyGens Sprachgenerierung effektiver wird, um klare Anweisungen für das Schulungsmaterial zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein inspirierendes 30-sekündiges Soft-Skills-Training-Video für alle Mitarbeiter, das zur beruflichen Weiterentwicklung ermutigt und die Bedeutung effektiver Kommunikation hervorhebt, mit einem motivierenden visuellen und audiovisuellen Stil, und nutzen Sie HeyGens anpassbare Vorlagen und Szenen für ein professionelles Erscheinungsbild als Teil umfassender Schulungsprogramme.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man HR-Prozesstraining-Videos erstellt

Produzieren Sie schnell ansprechende und informative HR-Training-Videos mit KI, optimieren Sie Ihre HR-Prozesse und verbessern Sie das Lernen der Mitarbeiter.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwerfen Sie den Inhalt für Ihr HR-Prozesstraining. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Skript mühelos in eine visuelle Erzählung zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihr HR-Training zu repräsentieren und eine professionelle und ansprechende Bildschirmpräsenz zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten Bildern, Videos und Musik und wenden Sie die einzigartigen Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens (Logo, Farben) an, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr HR-Training-Video, indem Sie Untertitel für Barrierefreiheit hinzufügen, und exportieren Sie es dann im gewünschten Seitenverhältnis für eine einfache Verteilung.

Komplexe HR-Prozesse klären

Verwandeln Sie komplexe HR-Richtlinien und -Verfahren in leicht verständliche Videoinhalte, um das Verständnis und die Compliance zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen effizient bei der Erstellung von HR-Prozesstraining-Videos helfen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-HR-Training-Video-Maker, der die Erstellung umfassender HR-Prozesstraining-Videos erheblich vereinfacht. Mit seinen intuitiven Text-zu-Video-Funktionen und vielfältigen KI-Avataren können Sie schnell hochwertige Schulungsinhalte erstellen, ohne komplexe Produktionsfähigkeiten zu benötigen.

Welche Funktionen machen HeyGen ideal für die Produktion ansprechender HR-Videos für Schulungen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende HR-Videos für Schulungen zu erstellen, indem es einen menschlichen Touch in Ihre Kommunikation integriert, der mit der kreativen Absicht übereinstimmt. Sie können anpassbare Vorlagen, realistische KI-Avatare und Sprachgenerierungen nutzen, um überzeugende und teilbare, ansprechende Inhalte zu erstellen, die wirklich bei den Mitarbeitern ankommen.

Kann HeyGen für verschiedene Arten von HR-Training-Videos wie Onboarding oder Compliance verwendet werden?

Absolut. HeyGen ist vielseitig einsetzbar für alle Ihre HR-Training-Videos, einschließlich wesentlicher Onboarding-Videos und kritischer Compliance-Schulungen. Seine Branding-Kontrollen und Untertitel-Generierung sorgen dafür, dass Ihre Mitarbeiter-Onboarding- und Schulungsprogramme konsistent, zugänglich und professionell präsentiert werden.

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion von mitarbeitergeführten Schulungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Produktion von mitarbeitergeführten Schulungsvideos, indem es Skripte mühelos in dynamische Videos verwandelt. Dies ermöglicht es Ihrer HR-Abteilung, schnell wichtige Schulungsprogramme mit KI-Avataren zu entwickeln und zu verteilen, wodurch die für die traditionelle Videoproduktion typischerweise erforderliche Zeit und Ressourcen reduziert werden.

