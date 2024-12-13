Erstellen Sie HR-Orientierungsvideos, die begeistern und binden
Steigern Sie die Mitarbeiterbindung und -motivation, indem Sie Ihr Onboarding mit dynamischen AI-Avataren personalisieren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges essentielles HR-Orientierungsvideo für alle neuen Mitarbeiter in einem großen Unternehmensumfeld, das wichtige Richtlinieninformationen mit einem sauberen, professionellen Ästhetik und klarer, informativer Erzählung präsentiert. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Genauigkeit zu gewährleisten, und fügen Sie Untertitel für Barrierefreiheit hinzu, um den Onboarding-Prozess nahtlos und umfassend zu gestalten.
Gestalten Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Onboarding-Video für Einstiegspositionen, das darauf abzielt, die Mitarbeiterbindung zu stärken, indem es Teamarbeit und die Unternehmensmission mit dynamischen visuellen Elementen und einem energetischen Audiostil hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens anpassbare Videovorlagen und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um schnell ein visuell ansprechendes Erlebnis zu schaffen.
Erstellen Sie ein 90-sekündiges detailliertes HR-Orientierungsvideo speziell für neue Führungskräfte, das erweiterte Leistungspakete und Führungserwartungen mit einem polierten, unternehmerischen visuellen Stil und einer beruhigenden, autoritativen Stimme erklärt. Dieses Video sollte effektiv HR-Orientierungsvideos erstellen, die zur Mitarbeiterbindung beitragen, indem HeyGens AI-Avatare und Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte für verschiedene interne Plattformen genutzt werden.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
HR-Inhaltserstellung optimieren.
Erstellen und liefern Sie effizient umfassende HR-Orientierungsvideos an alle neuen Mitarbeiter, um eine konsistente Botschaft zu gewährleisten.
Engagement neuer Mitarbeiter verbessern.
Steigern Sie die Engagement- und Bindungsraten neuer Mitarbeiter mit interaktiven und personalisierten AI-gestützten Onboarding-Erfahrungen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender HR-Orientierungsvideos helfen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle und ansprechende Onboarding-Videos zu erstellen. Nutzen Sie unsere AI-gestützten Funktionen, einschließlich realistischer AI-Sprecher und anpassbarer Videovorlagen, um personalisierte Willkommensvideos zu gestalten, die bei neuen Mitarbeitern Anklang finden und die Mitarbeiterbindung erhöhen.
Welche AI-gestützten Funktionen bietet HeyGen für Onboarding-Videos?
HeyGen bietet robuste AI-gestützte Funktionen, um Ihre Onboarding-Videos zu revolutionieren. Nutzen Sie unsere AI-generierten Avatare und fortschrittlichen Text-zu-Video-Fähigkeiten, um einfache Skripte in dynamische visuelle Inhalte zu verwandeln, komplett mit mehrsprachigen Voiceovers und automatisierten Untertiteln für globale Teams.
Sind HeyGens anpassbare Videovorlagen für HR-Orientierungsvideos geeignet?
Absolut, HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek an anpassbaren Videovorlagen, die speziell entwickelt wurden, um verschiedene HR-Bedürfnisse zu erfüllen, einschließlich umfassender HR-Orientierungsvideos. Sie können sie einfach mit dem Logo und den Farben Ihres Unternehmens branden, um von Anfang an eine konsistente und professionelle Unternehmenskultur zu gewährleisten.
Kann HeyGen die Mitarbeiterbindung und -motivation durch seine Videos verbessern?
Ja, indem es die Erstellung personalisierter Willkommensvideos und ansprechender Onboarding-Videos ermöglicht, trägt HeyGen erheblich zu einer höheren Mitarbeiterbindung und -motivation bei. Eine gut produzierte, informative und einladende Orientierungserfahrung setzt einen positiven Ton und integriert neue Mitarbeiter effektiv in Ihre Unternehmenskultur.