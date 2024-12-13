Erstellen Sie HR-Übergabevideos mühelos mit KI

Erstellen Sie schnell professionelle HR-Übergabevideos, die neue Mitarbeiter einbinden und Schulungen mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion standardisieren.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Willkommensvideo für neue Mitarbeiter, das sich darauf konzentriert, ihre ersten Tage reibungslos und ansprechend zu gestalten. Der visuelle Stil sollte modern und inklusiv sein, mit diversen KI-Avataren in verschiedenen Arbeitssituationen, ergänzt durch eine warme und einladende Stimme. Dieses ansprechende Video soll die Unternehmenskultur und erste Abläufe vorstellen und nutzt HeyGens KI-Avatare, um einen menschlichen Touch ohne traditionelle Filmaufnahmen hinzuzufügen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges, lebendiges HR-Übergabevideo für HR-Spezialisten und Manager, das zeigt, wie einfach gebrandete Inhalte für die interne Kommunikation erstellt werden können. Das Video sollte einen eleganten, unternehmensgebrandeten visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik und einer professionellen Stimme haben, um Markenkonsistenz über alle Materialien hinweg zu gewährleisten. Diese Lösung nutzt HeyGens umfangreiche Video-Vorlagen und Szenen, um schnell hochwertige, markengerechte Botschaften zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein detailliertes 2-minütiges Schulungsvideo für Schulungs- und Entwicklungsteams, speziell für den technischen Wissenstransfer bei komplexen Schichtübergaben. Der visuelle Stil muss klar und instruktiv sein, mit detaillierten Bildschirmaufnahmen und Schritt-für-Schritt-Visualisierungen, unterstützt von einer ruhigen, präzisen und lehrreichen Stimme. Dieses Video wird die LMS-Integration verbessern, indem es umfassende, leicht verdauliche Inhalte bietet, die durch HeyGens fortschrittliche Sprachgenerierung für konsistente Erzählungen verbessert werden.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man HR-Übergabevideos erstellt

Erstellen Sie mühelos ansprechende HR-Übergabevideos, die den Wissenstransfer standardisieren und einen reibungslosen Übergang für neue Mitarbeiter mit KI-gestützter Videoproduktion gewährleisten.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Reihe professioneller Video-Vorlagen wählen oder Ihr HR-Übergabeskript einfügen, um sofort einen Entwurf zu erstellen. Dieser grundlegende Schritt hilft, Ihren Inhaltserstellungsprozess zu optimieren und eine konsistente Struktur für Ihre HR-Übergabevideos sicherzustellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Markenelemente
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie einen KI-Avatar auswählen, der Ihren Inhalt präsentiert. Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, um Markenkonsistenz zu wahren und professionelle HR-Videos zu erstellen, die mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.
3
Step 3
Fügen Sie Sprachsynthesen hinzu und verfeinern Sie den Inhalt
Verbessern Sie Ihr Video mit natürlich klingenden Sprachsynthesen, die entweder aus Ihrem Skript generiert oder durch Hochladen Ihrer eigenen Audiodatei erstellt werden. Nutzen Sie Untertitel, um die Zugänglichkeit zu verbessern und einen klaren Wissenstransfer zu gewährleisten, wodurch Ihre Schulungsvideos für neue Mitarbeiter effektiver werden.
4
Step 4
Exportieren und integrieren Sie Ihr Übergabevideo
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis für eine nahtlose Integration in Ihr Lernmanagementsystem (LMS) oder interne Plattformen. Dies ermöglicht eine einfache Verteilung ansprechender Videos und vereinfacht den HR-Übergabeprozess.

Komplexe HR-Informationen vereinfachen

Nutzen Sie KI, um komplexe HR-Richtlinien und -Verfahren in klare, verständliche Videoerklärungen zu verwandeln, um das Verständnis zu verbessern und Verwirrung bei neuen Mitarbeitern zu reduzieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Workflows zur KI-gestützten Videoproduktion vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die KI-gestützte Videoproduktion, indem es Nutzern ermöglicht, professionelle Videos direkt aus Textskripten zu erstellen und dabei fortschrittliche KI-Tools wie anpassbare KI-Avatare und realistische Sprachsynthese zu nutzen. Dieser optimierte Prozess verbessert die Effizienz erheblich für verschiedene Anwendungen, einschließlich der Erstellung von Schulungsvideos.

Welche KI-Funktionen bietet HeyGen für die Videopersonalisierung und Markenkonsistenz?

HeyGen bietet robuste KI-Funktionen für die Videopersonalisierung, einschließlich einer vielfältigen Auswahl an KI-Avataren und realistischen Sprachsynthesen, die an Ihre Marke angepasst werden können. Unsere generativen KI-Tools gewährleisten Markenkonsistenz über alle Ihre ansprechenden Videos hinweg und unterstützen sogar Funktionen wie Lippensynchronisation und Gesichtstausch für eine verbesserte Personalisierung.

Kann HeyGen in bestehende Lernmanagementsysteme für Schulungsvideos integriert werden?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, eine nahtlose LMS-Integration zu unterstützen, die Verteilung Ihrer Schulungsvideos zu optimieren und die Workflow-Automatisierung zu verbessern. Dies ermöglicht eine End-to-End-Videoerstellung und -bereitstellung, sodass Ihre ansprechenden Videos effizient Ihr Publikum erreichen.

Welche technischen Funktionen gewährleisten die Qualität und Zugänglichkeit der Videoausgabe von HeyGen?

HeyGen gewährleistet technische Qualität und Zugänglichkeit durch Funktionen wie automatisch generierte Untertitel und einen integrierten Videoübersetzer, der ein globales Publikum unterstützt. Die Plattform bietet auch flexible Anpassungen des Seitenverhältnisses, Exporte und Hintergrundgenerierung, um professionelle Standards über alle ansprechenden Videos hinweg zu wahren.

