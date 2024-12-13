Erstellen Sie HR-Übergabevideos mühelos mit KI
Erstellen Sie schnell professionelle HR-Übergabevideos, die neue Mitarbeiter einbinden und Schulungen mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion standardisieren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Willkommensvideo für neue Mitarbeiter, das sich darauf konzentriert, ihre ersten Tage reibungslos und ansprechend zu gestalten. Der visuelle Stil sollte modern und inklusiv sein, mit diversen KI-Avataren in verschiedenen Arbeitssituationen, ergänzt durch eine warme und einladende Stimme. Dieses ansprechende Video soll die Unternehmenskultur und erste Abläufe vorstellen und nutzt HeyGens KI-Avatare, um einen menschlichen Touch ohne traditionelle Filmaufnahmen hinzuzufügen.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges, lebendiges HR-Übergabevideo für HR-Spezialisten und Manager, das zeigt, wie einfach gebrandete Inhalte für die interne Kommunikation erstellt werden können. Das Video sollte einen eleganten, unternehmensgebrandeten visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik und einer professionellen Stimme haben, um Markenkonsistenz über alle Materialien hinweg zu gewährleisten. Diese Lösung nutzt HeyGens umfangreiche Video-Vorlagen und Szenen, um schnell hochwertige, markengerechte Botschaften zusammenzustellen.
Produzieren Sie ein detailliertes 2-minütiges Schulungsvideo für Schulungs- und Entwicklungsteams, speziell für den technischen Wissenstransfer bei komplexen Schichtübergaben. Der visuelle Stil muss klar und instruktiv sein, mit detaillierten Bildschirmaufnahmen und Schritt-für-Schritt-Visualisierungen, unterstützt von einer ruhigen, präzisen und lehrreichen Stimme. Dieses Video wird die LMS-Integration verbessern, indem es umfassende, leicht verdauliche Inhalte bietet, die durch HeyGens fortschrittliche Sprachgenerierung für konsistente Erzählungen verbessert werden.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Mitarbeiter-Onboarding-Engagement steigern.
Binden Sie neue Mitarbeiter mit dynamischen, KI-gestützten HR-Übergabevideos ein, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen für einen reibungslosen Übergang und verbesserte Produktivität behalten werden.
HR-Übergabeinhalte skalieren.
Produzieren Sie schnell eine große Menge standardisierter HR-Übergabevideos mit KI, um jeden neuen Mitarbeiter konsistent zu erreichen, unabhängig von seinem Standort.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Workflows zur KI-gestützten Videoproduktion vereinfachen?
HeyGen vereinfacht die KI-gestützte Videoproduktion, indem es Nutzern ermöglicht, professionelle Videos direkt aus Textskripten zu erstellen und dabei fortschrittliche KI-Tools wie anpassbare KI-Avatare und realistische Sprachsynthese zu nutzen. Dieser optimierte Prozess verbessert die Effizienz erheblich für verschiedene Anwendungen, einschließlich der Erstellung von Schulungsvideos.
Welche KI-Funktionen bietet HeyGen für die Videopersonalisierung und Markenkonsistenz?
HeyGen bietet robuste KI-Funktionen für die Videopersonalisierung, einschließlich einer vielfältigen Auswahl an KI-Avataren und realistischen Sprachsynthesen, die an Ihre Marke angepasst werden können. Unsere generativen KI-Tools gewährleisten Markenkonsistenz über alle Ihre ansprechenden Videos hinweg und unterstützen sogar Funktionen wie Lippensynchronisation und Gesichtstausch für eine verbesserte Personalisierung.
Kann HeyGen in bestehende Lernmanagementsysteme für Schulungsvideos integriert werden?
Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, eine nahtlose LMS-Integration zu unterstützen, die Verteilung Ihrer Schulungsvideos zu optimieren und die Workflow-Automatisierung zu verbessern. Dies ermöglicht eine End-to-End-Videoerstellung und -bereitstellung, sodass Ihre ansprechenden Videos effizient Ihr Publikum erreichen.
Welche technischen Funktionen gewährleisten die Qualität und Zugänglichkeit der Videoausgabe von HeyGen?
HeyGen gewährleistet technische Qualität und Zugänglichkeit durch Funktionen wie automatisch generierte Untertitel und einen integrierten Videoübersetzer, der ein globales Publikum unterstützt. Die Plattform bietet auch flexible Anpassungen des Seitenverhältnisses, Exporte und Hintergrundgenerierung, um professionelle Standards über alle ansprechenden Videos hinweg zu wahren.