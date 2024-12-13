Erstellen Sie Wohnungsunterstützungsvideos für maximale Wirkung

Vereinfachen Sie komplexe Wohnungsunterstützung mit ansprechenden Videos. Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skripten für schnelle Inhaltserstellung.

493/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo, das die ersten drei Schritte für den Zugang zu lokalen Wohnungsunterstützungsressourcen beschreibt, um Bedürftige mit umsetzbaren Informationen zu stärken. Verwenden Sie eine saubere, infografikartige visuelle Präsentation mit einer ruhigen, beruhigenden Stimme, um die Zuschauer durch jeden Schritt zu führen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell die anfängliche Videostruktur zu erstellen und eine genaue Informationsübermittlung für diese Wohnungsunterstützungsvideos sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Erklärvideo, das das Konzept von 'Functional Zero' zur Lösung von Obdachlosigkeit vorstellt, speziell für lokale Regierungsbeamte und politische Entscheidungsträger. Das visuelle Design sollte modern und datenfokussiert sein, mit subtilen Animationen, um wichtige Statistiken hervorzuheben, begleitet von einem autoritativen, aber hoffnungsvollen Ton. Verwenden Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine polierte und konsistente Erzählung zu produzieren, die Dringlichkeit und Möglichkeiten vermittelt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 40-sekündiges Video, das einen freundlichen Überblick über verfügbare bezahlbare Wohnmöglichkeiten bietet, speziell für einkommensschwache Familien und Einzelpersonen, die möglicherweise neu in der Navigation dieser Systeme sind. Die visuelle Ästhetik sollte warm und einladend sein, mit vertrauten Bildern und einer sanften Hintergrundmelodie, während der gesprochene Inhalt einfach bleibt. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion nutzen, um die Informationen für alle Zuschauer klar zu machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Wohnungsunterstützungsvideos funktioniert

Nutzen Sie ansprechende Videos, um wichtige Informationen zur Wohnungsunterstützung effektiv zu kommunizieren und das Verständnis und die Zugänglichkeit für Bedürftige zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Umreißen Sie wichtige Informationen für Ihr Wohnungsunterstützungsvideo und verwandeln Sie dann mühelos Ihren Text in ansprechende Videoinhalte mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.
2
Step 2
Wählen Sie Visuals und Stimmen
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, um Ihre Botschaft zu repräsentieren und wichtige Details zur Wohnungsunterstützung professionell zu vermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie Verbesserungen hinzu
Verfeinern Sie Ihre Bildungsvideos mit klarer Erzählung durch Voiceover-Generierung und stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie automatische Untertitel für alle Zuschauer hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre überzeugenden Videoinhalte und bereiten Sie sie für die Verbreitung vor, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und Exporte für verschiedene Plattformen erstellen, um Ihre Mission zur Beendigung der Obdachlosigkeit zu unterstützen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie ansprechende Social-Media-Inhalte

.

Erstellen Sie schnell ansprechende Social-Media-Videos und Clips, um wichtige Informationen zur Wohnungsunterstützung zu teilen und effektiv ein breiteres Publikum zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Kann HeyGen die Erstellung von Wohnungsunterstützungsvideos vereinfachen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung professioneller Wohnungsunterstützungs- und Bildungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie. Dies ermöglicht es Organisationen, schnell ansprechende Videoinhalte für wichtige Unterstützungsressourcen zu produzieren, die darauf abzielen, Obdachlosigkeit zu lösen.

Welche Arten von Videoinhalten können mit HeyGen für Wohnungsinitiativen produziert werden?

Mit HeyGen können Sie problemlos eine Vielzahl von Videoinhalten produzieren, darunter Bildungsvideos, Erklärvideos und Anleitungsvideos, um bezahlbaren Wohnraum und Housing-First-Ansätze zu unterstützen. Diese Schulungsvideos sind ideal, um Gemeinden und Unterstützungspersonal über wichtige Wohnungsprozesse zu informieren.

Bietet HeyGen Branding-Optionen und Barrierefreiheitsfunktionen für Wohnungsunterstützungsorganisationen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in alle Ihre Wohnungsunterstützungsvideos zu integrieren. Darüber hinaus verbessern automatische Untertitel und Captions die Zugänglichkeit für ein breiteres Publikum, sodass Ihre Unterstützungsressourcen universell verstanden werden.

Wie unterstützt HeyGen die Verbreitung von Videoinhalten für Wohnungsinitiativen?

HeyGen erleichtert die Erstellung und den Export von Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für Plattformen wie YouTube optimiert sind, und hilft Wohnungsunterstützungsorganisationen, ein breiteres Publikum zu erreichen. Das effiziente Teilen Ihrer Videoinhalte stellt sicher, dass wichtige Informationen und Unterstützungsressourcen weit verbreitet und für diejenigen zugänglich sind, die daran arbeiten, Obdachlosigkeit zu beenden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo