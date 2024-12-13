Erstellen Sie Einstellungs-Workflow-Videos für schnellere Rekrutierung

Verwandeln Sie Ihren Einstellungsprozess, indem Sie Text in überzeugende Videos umwandeln, um Klarheit und Kandidatenerfahrung zu verbessern.

454/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein informatives 45-sekündiges Video, das einen entscheidenden Schritt in Ihrem Rekrutierungsprozess erklärt und sich an Bewerber richtet, um deren Kandidatenerfahrung zu verbessern. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten und klare Untertitel, um eine moderne, benutzerfreundliche Erklärung mit einem informativen visuellen und audiovisuellen Stil zu liefern.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges internes Video zum Einstellungsworkflow für Ihr Talentakquisitionsteam, das bewährte Praktiken für die Nutzung neuer Videotools für die Rekrutierung hervorhebt. Verwenden Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen- und Szenenbibliothek sowie Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um einen eleganten, professionellen und instruktiven visuellen Stil mit einer klaren, leitenden Audioerzählung zu erreichen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine kreative 60-sekündige Marken-Video-Stellenanzeige für eine kritische Rolle, die darauf ausgelegt ist, sich von einer vielfältigen Gruppe potenzieller Kandidaten abzuheben. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare für ansprechende Präsentatoren und das Anpassen von Seitenverhältnissen & Exporte, um sie für verschiedene Plattformen zu optimieren, während Sie einen mutigen, visuell auffälligen und energetischen Audio- und visuellen Stil beibehalten, der Ihre einzigartige Arbeitgebermarke widerspiegelt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Einstellungs-Workflow-Videos erstellt

Verbessern Sie Ihren Rekrutierungsprozess mit ansprechenden, professionellen Videos, die Kandidaten informieren und Ihre Einstellungsreise optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Entwickeln Sie Ihre Botschaft und nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um automatisch einen Videovorentwurf zu erstellen, der Ihren Text schnell in dynamische Bilder verwandelt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren wählen, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Botschaft mit einem professionellen und freundlichen Ton zu übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit für alle Kandidaten, indem Sie Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre wichtigen Einstellungsinformationen leicht verständlich sind.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie die Funktion zum Anpassen von Seitenverhältnissen & Exporte, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren, sodass es bereit ist, über Ihre Rekrutierungskanäle geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement bei Onboarding und Schulung

.

Verbessern Sie Ihren Onboarding-Prozess mit AI-gestützten Videos, um das Engagement und die Bindung neuer Mitarbeiter in Ihrem Workflow zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Erstellung von Rekrutierungsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle, ansprechende Inhalte für Ihre Rekrutierungsvideos mit AI-Avataren und einer Vielzahl von AI-Videovorlagen zu erstellen. Sie können Videos einfach anpassen, um die einzigartige Identität Ihrer Marke widerzuspiegeln und die Videoproduktion erheblich zu verbessern.

Welche Vorteile bietet HeyGen zur Optimierung des Einstellungsprozesses?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle Einstellungs-Workflow-Videos zu erstellen, die den Rekrutierungsprozess erheblich optimieren. Durch die Bereitstellung konsistenter, hochwertiger Videobotschaften können Sie die gesamte Kandidatenerfahrung verbessern und den manuellen Aufwand reduzieren.

Kann HeyGen uns helfen, gebrandete Arbeitgebervideos zu erstellen?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, überzeugende Employer-Branding-Videos zu produzieren. Passen Sie Videos einfach mit Ihrem Logo, Farben und spezifischen visuellen Elementen an, um perfekt zum Look und Ton Ihrer Marke zu passen.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videointerviews und anderem Rekrutierungsinhalt?

HeyGen vereinfacht die professionelle Videoproduktion durch seine intuitive Text-zu-Video-AI, die es Ihnen ermöglicht, dynamische Videointerviews und verschiedene Rekrutierungsinhalte aus Skripten zu erstellen. Nutzen Sie realistische AI-Avatare und Voiceovers, was HeyGen zu einem leistungsstarken Videotool für die Rekrutierung macht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo