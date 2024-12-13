Erstellen Sie Verkehrssicherheitsvideos, die Leben retten

Produzieren Sie sofort ansprechende Verkehrssicherheitsvideos aus Ihrem Skript, um über aggressives Fahren aufzuklären und Unfälle mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion zu verhindern.

397/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Video über die korrekte Installation von "Kindersitzen" und die entscheidende Bedeutung von "Insassenschutz" für neue Eltern und Betreuer. Das Video sollte einen warmen, beruhigenden visuellen Stil mit klaren, hellen Grafiken haben und HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten für Genauigkeit nutzen sowie Untertitel für Barrierefreiheit enthalten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine dramatische 30-sekündige öffentliche Bekanntmachung, die sich an alle Fahrer richtet und die Gefahren des "aggressiven Fahrens" hervorhebt, um die allgemeine "Verkehrssicherheit" zu stärken. Dieses Video sollte eindrucksvolle, kontrastreiche Bilder und ein scharfes Sounddesign enthalten, wobei HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für kraftvolle Bilder und das Anpassen & Exportieren des Seitenverhältnisses für eine optimale Plattformbereitstellung genutzt werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 50-sekündiges Video, das sich auf das Bewusstsein für "Motorradsicherheit" sowohl für Fahrer als auch für andere Verkehrsteilnehmer konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte abenteuerlich, aber vorsichtig sein, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Einrichtung und AI-Avatare verwendet werden, um unterschiedliche Perspektiven und reale Verkehrssituationen darzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Verkehrssicherheitsvideos erstellt

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Verkehrssicherheitsvideos mit HeyGens intuitiven Tools, die es Ihnen ermöglichen, wichtige Sicherheitsbotschaften mit Klarheit und Präzision zu teilen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus verschiedenen "Vorlagen & Szenen", um die visuelle Grundlage für Ihre "Verkehrssicherheitsvideos" zu schaffen. Dies sorgt für einen professionellen und ansprechenden Ausgangspunkt.
2
Step 2
Gestalten Sie Ihre Sicherheitsbotschaft
Nutzen Sie die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre schriftlichen Sicherheitsinhalte in eine überzeugende Erzählung zu verwandeln. Dies erweckt Ihre "Sicherheitsvideos" mit Klarheit zum Leben.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an und branden Sie es
Wenden Sie Ihre benutzerdefinierten "Branding-Kontrollen" an, um Logos, Farben und Schriftarten zu integrieren und Ihre Sicherheitsbotschaft unverwechselbar zu machen. Verbessern Sie Ihr "Video-Toolkit", indem Sie visuelle Konsistenz sicherstellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kreation
Schließen Sie Ihr Projekt ab und nutzen Sie "Anpassen & Exportieren des Seitenverhältnisses", um Ihre "Verkehrssicherheitsvideos" für verschiedene Plattformen vorzubereiten und so eine optimale Ansicht für Ihr Publikum zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie wirkungsvolle öffentliche Sicherheitsankündigungen

.

Entwickeln Sie schnell leistungsstarke öffentliche Bekanntmachungen und Sicherheitskampagnen mit AI-Video, um die Reichweite und Wirkung von Verkehrssicherheitsinitiativen zu maximieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der schnellen und effizienten Erstellung von Verkehrssicherheitsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, hochwertige Verkehrssicherheitsvideos schnell zu erstellen, indem es die AI-Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzt. Dies erlaubt eine schnelle Umwandlung von Sicherheitsrichtlinien in wirkungsvolle visuelle Inhalte ohne umfangreiche Produktionszeit.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Produktion ansprechender Verkehrssicherheitsvideos?

HeyGen bietet ein umfassendes Videowerkzeugset, einschließlich AI-Avatare, professioneller Vorlagen und einer Stock-Medienbibliothek, um überzeugende Verkehrssicherheitsvideos zu produzieren. Diese Funktionen helfen Organisationen, visuell dynamische und professionelle Sicherheitsinhalte zu erstellen.

Kann HeyGen Sprachsynthese und Untertitel für Sicherheitsbotschaften generieren?

Ja, HeyGen unterstützt eine robuste Sprachsynthese und automatische Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre wichtigen Verkehrssicherheitsbotschaften für ein breiteres Publikum zugänglich und klar verständlich sind. Dies erhöht die Reichweite und Wirkung Ihrer Sicherheitsvideos.

Wie stellt HeyGen die Markenkonsistenz bei der Produktion von Sicherheitsvideos sicher?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, Branding-Kontrollen wie Logos und Markenfarben auf alle ihre Sicherheitsvideos anzuwenden. Dies stellt sicher, dass jedes Video mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt, selbst wenn eine Vielzahl von Sicherheitsbotschaften erstellt wird.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo