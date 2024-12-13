1

Step 1

Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript

Wählen Sie aus einer Reihe professioneller Videovorlagen oder fügen Sie Ihr Skript zur Vorbeugung von hitzebedingten Erkrankungen ein, um automatisch Videoszenen zu generieren. Dies nutzt HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion.