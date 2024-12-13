Erstellen Sie Gesundheitsbewertungsvideos zur Verbesserung des Kundenerfolgs

Marketer, steigern Sie die Kunden-Gesundheitsbewertungen mit ansprechenden, datengesteuerten Videos, die mit fortschrittlichen KI-Avataren erstellt wurden.

449/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine überzeugende 90-sekündige Erzählung für Customer Success Manager und Business Analysten, die die Kraft datengesteuerter Einblicke aus Kunden-Gesundheitsbewertungen demonstriert. Der visuelle Stil sollte professionell und reich an Datenvisualisierungen sein, mit einem ermutigenden Ton und der Nutzung von HeyGens Text-zu-Video aus Skript für effiziente Inhaltserstellung und Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Marketingvideo für Marketer und Vertriebsteams, das die Wirkung dynamischer Gesundheitsbewertungsvideos zur Steigerung des Engagements hervorhebt. Dieses Video sollte einen lebendigen visuellen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer freundlichen Stimme aufweisen, die geschickt mit HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen und umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung erstellt wurde, um das Publikum zu fesseln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 2-minütiges Schulungsmodul für neue Mitarbeiter und HR-Profis, das den Prozess der Erstellung wirkungsvoller Schulungs- und Onboarding-Inhalte mit einem kostenlosen Text-zu-Video-Generator detailliert beschreibt. Verwenden Sie einen strukturierten, schrittweisen visuellen Ansatz mit einer ruhigen, autoritativen Stimme, die HeyGens automatische Untertitelgenerierung für Klarheit und seine nahtlose Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität nutzt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Gesundheitsbewertungsvideos erstellt

Erstellen Sie professionelle und ansprechende Gesundheitsbewertungsvideos mit KI, die komplexe Daten in klare, umsetzbare Einblicke für Ihr Team und Ihre Kunden verwandeln.

1
Step 1
Entwickeln Sie Ihr Skript
Erstellen Sie ein klares Skript, das Ihre Kunden-Gesundheitsbewertungen umreißt. Nutzen Sie den kostenlosen Text-zu-Video-Generator, um Ihren Text einfach in dynamische Videoinhalte umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Botschaft effektiv zu übermitteln. Dies verleiht Ihren Gesundheitsbewertungsvideos eine menschliche Note.
3
Step 3
Erzeugen Sie Stimme und Untertitel
Verbessern Sie Ihr Video mit klarer Kommunikation durch die Nutzung unserer Voiceover-Generierungsfunktion. Fügen Sie automatisch Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit mit dem KI-Untertitelgenerator hinzu.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Einblicke
Finalisieren Sie Ihre ansprechenden Videos, indem Sie die optimale Größenanpassung und Exporte für Ihre Plattform wählen. Teilen Sie Ihre datengesteuerten Einblicke effektiv mit Ihrem Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Daten vereinfachen & Bildung verbessern

.

Vereinfachen Sie komplexe Gesundheitsbewertungsdaten und Einblicke in klare, ansprechende KI-Videos für ein besseres Verständnis und Bildung.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit KI?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Tools, um Text in ansprechende Videos zu verwandeln. Benutzer können einfach Videoinhalte mit einem Skript und realistischen KI-Avataren erstellen, was es zu einem leistungsstarken kostenlosen Text-zu-Video-Generator macht.

Welche Art von KI-Avataren bietet HeyGen an?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen KI-Avataren, die Ihre Botschaft mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen übermitteln können. Sie können aus verschiedenen Stilen wählen und diese sogar an die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Marke anpassen, um Ihre ansprechenden Videos zu verbessern.

Kann HeyGen bei der Übersetzung von Videos und dem Hinzufügen von Untertiteln helfen?

Absolut. HeyGen unterstützt die Möglichkeit, Videos in mehrere Sprachen zu übersetzen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte ein globales Publikum erreichen. Die Plattform bietet auch einen KI-Untertitelgenerator, um automatisch Untertitel zu erstellen, was die Zugänglichkeit und das Zuschauerengagement verbessert.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung spezialisierter Videos wie Gesundheitsbewertungen?

Ja, HeyGen ist äußerst effektiv für spezialisierte Anwendungen, wie die Unterstützung von Marketern und Customer Success Teams bei der Erstellung von Gesundheitsbewertungsvideos. Seine leistungsstarken Funktionen ermöglichen die effiziente Produktion datengesteuerter Einblicke, die Initiativen wie die Optimierung von Kunden-Gesundheitsbewertungen unterstützen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo