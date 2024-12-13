Erstellen Sie Gefahrenvideos mit AI für sicherere Arbeitsplätze

Verbessern Sie Ihre Sicherheitstrainingsvideos mit ansprechenden AI-Avataren, um die Gefahrenidentifikation für Ihre HR-Teams effizient zu gestalten.

442/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 45-Sekunden-Video für Sicherheitsmanager und HR-Teams, das wichtige Methoden zur Gefahrenidentifikation in verschiedenen industriellen Umgebungen veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, modern und sehr instruktiv sein, mit einem ansprechenden AI-Avatar von HeyGen, der komplexe Informationen klar und prägnant präsentiert.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Animationsvideo für alle Mitarbeiter und Auftragnehmer, das die Bedeutung der sofortigen Meldung zur Verbesserung der allgemeinen Sicherheitstrainingsvideos betont. Der visuelle Stil sollte dynamisch und szenariobasiert sein, mit einem lebhaften Audiotrack und genauen Untertiteln, die von HeyGen generiert wurden, um Zugänglichkeit und Verständnis für ein vielfältiges Publikum zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Formulieren Sie ein praktisches 90-Sekunden-Lehrvideo für Kleinunternehmer und Facility Manager, das kostengünstige Schulungslösungen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit am Arbeitsplatz bietet. Der visuelle Stil sollte einfach und schrittweise sein, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, um schriftliche Sicherheitsprotokolle in leicht verständliche visuelle Inhalte zu verwandeln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Gefahrenvideos erstellt

Verwandeln Sie komplexe Gefahrenidentifikationsszenarien mühelos in klare, ansprechende AI-gestützte Sicherheitstrainingsvideos für Ihr Team, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Gefahren-Szenario-Skript
Beginnen Sie mit der Skizzierung der wichtigsten Punkte zur Gefahrenidentifikation. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in eine ansprechende visuelle Erzählung zu verwandeln, die Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz hervorhebt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher und die visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihren Instruktor oder Ihr Szenario darzustellen. Verbessern Sie Ihre Gefahrenvideos, indem Sie relevante Medien aus der Bibliothek hinzufügen oder Ihre eigenen hochladen, um den Inhalt hochgradig individuell und wirkungsvoll zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voiceovers und Verbesserungen hinzu
Erhöhen Sie das Engagement Ihrer Sicherheitstrainingsvideos mit realistischer Voiceover-Generierung in mehreren Sprachen. Steigern Sie das Engagement weiter, indem Sie Musik, Hintergrundszenen und Branding-Kontrollen einfügen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und konsistent ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr AI-Trainingsvideo zur Verteilung
Sobald Ihre AI-gesteuerten Trainingsmodule fertiggestellt sind, nutzen Sie einfach das Aspect-Ratio-Resizing und Exporte in verschiedenen Formaten, die für jede Plattform geeignet sind. Verteilen Sie Ihre neuen e-Learning-Inhalte, um Ihr Team mit effektivem Sicherheitswissen zu stärken.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Sicherheitsverfahren vereinfachen

.

Verwandeln Sie komplexe Gefahrenidentifikationsverfahren und Sicherheitsrichtlinien in klare, leicht verständliche AI-gestützte Trainingsvideos für alle Mitarbeiter.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Gefahrenvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, einfach Gefahrenvideos mit AI-Avataren und seinem kostenlosen Text-zu-Video-Generator zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert professionelle, ansprechende Videos, um Ihre Gefahrenidentifikationstrainings effizient zu verbessern.

Warum AI für Sicherheitstrainings am Arbeitsplatz nutzen?

Die Nutzung von AI für Sicherheitstrainings am Arbeitsplatz mit HeyGen macht Ihre Module ansprechender und kosteneffizienter. Die Plattform von HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell hochwertige Sicherheitstrainingsvideos mit realistischen AI-Sprechern und anpassbaren Vorlagen zu produzieren, was die Wissensspeicherung erheblich verbessert.

Welche Funktionen bietet HeyGen für maßgeschneiderte Sicherheitse-Learning-Module?

HeyGen bietet robuste Funktionen für HR-Teams zur Erstellung maßgeschneiderter Module, einschließlich Branding-Kontrollen und einer umfangreichen Mediathek. Diese AI-gesteuerten Trainingsmodule stellen sicher, dass Ihre e-Learning-Inhalte zur Sicherheit am Arbeitsplatz hochrelevant und wirkungsvoll für Ihre Organisation sind.

Ist es einfach, AI-Sicherheitsvideos mit HeyGen zu produzieren?

Ja, die Produktion von AI-Sicherheitsvideos mit HeyGen ist dank seines intuitiven kostenlosen Text-zu-Video-Generators und leistungsstarker Bearbeitungstools bemerkenswert einfach. Sie können schnell professionelle Voiceovers und Untertitel hinzufügen, um Ihre Sicherheitstrainingsvideos für alle Lernenden zugänglich und effektiv zu machen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo