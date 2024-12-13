HeyGen unterstützt die Erstellung zugänglicher Videos zur Wartung von Fettabscheidern, indem automatisch genaue Untertitel für alle Inhalte generiert werden. Dies stellt sicher, dass Ihr FOG-Compliance-Training inklusiv und leicht verständlich für alle Teammitglieder ist, was die allgemeine Sicherheit und betriebliche Compliance verbessert.