Liefern Sie klare Richtlinienkommunikation und steigern Sie das Engagement der Interessengruppen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Video, das eine neue Funktion innerhalb unserer internen AI-Videotools demonstriert, die sich an technisches Personal und Entwickler richtet, um eine nahtlose Videogenerierung zu ermöglichen. Der visuelle Stil sollte stark auf Bildschirmaufnahmen basieren, mit klaren, minimalistischen Grafiken, begleitet von einer dynamischen, klaren synthetisierten Stimme, die Text-zu-Video aus dem Skript für schnelle Inhaltserstellung und automatische Untertitel für Barrierefreiheit in lauten Umgebungen nutzt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 2-minütiges Video zur Schulung in Unternehmensführung für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und die laufende Compliance, das die wichtigsten Prinzipien ethischen Verhaltens veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte einladend und lehrreich sein, mit vielfältigem Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, gepaart mit einer optimistischen, professionellen Stimme, und schnell mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen für Konsistenz über die Module hinweg erstellt werden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein poliertes 1,5-minütiges Video für CEO-Ankündigungen, das die jüngsten Zusammenfassungen von Vorstandssitzungen zusammenfasst und sich an die Führungsebene und wichtige Interessengruppen richtet. Der visuelle Stil muss exekutiv und prägnant sein, mit einem realistischen AI-Sprachschauspieler, der die Botschaft mit Gravitas übermittelt, und sicherstellen, dass das Video durch Größenanpassung und Exporte für verschiedene Plattformen optimal anpassbar ist.
Wie die Erstellung von Governance-Update-Videos funktioniert

Informieren Sie nahtlos Interessengruppen und Mitarbeiter über wichtige Richtlinienänderungen und Vorstandsanzeigen mit ansprechenden, AI-gestützten Videos zur Unternehmensführung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Governance-Skript
Fügen Sie Ihren Text zum Governance-Update ein oder schreiben Sie Ihr Skript direkt in HeyGen. Unsere **Text-zu-Video aus Skript**-Funktion verwandelt Ihre Inhalte effizient und startet Ihre Reise zur **Erstellung von Governance-Update-Videos**.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl von **AI-Avataren** und nutzen Sie anpassbare Szenen, um Ihre Botschaft visuell darzustellen und eine professionelle und ansprechende Präsentation für Ihr Publikum zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers hinzu
Erstellen Sie natürlich klingende Audios für Ihr Video mit HeyGens **Voiceover-Generierung**. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar und professionell übermittelt wird und das Verständnis insgesamt verbessert.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Unternehmensvideo
Schließen Sie Ihre Produktion ab, indem Sie Ihr hochwertiges Video exportieren. Ihre fertigen **Unternehmensführungs-Videos** sind nun bereit für die nahtlose Verteilung an Ihr Publikum.

Erstellen Sie wirkungsvolle Unternehmenskommunikation

Erstellen Sie schnell professionelle und wirkungsvolle Videos für CEO-Ankündigungen, Vorstandsberichte und dringende Richtlinienkommunikationen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfachen HeyGens AI-Videotools die Erstellung von Videos zur Unternehmensführung?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Videos zur Unternehmensführung zu erstellen, indem es fortschrittliche AI-Avatare und einen leistungsstarken AI-Untertitel-Generator nutzt. Dieser nahtlose Videoproduktionsprozess verwandelt Skripte in professionellen Inhalt und spart erheblich Zeit bei der Videoproduktion.

Kann ich Vorlagen verwenden, um schnell Schulungsvideos zur Unternehmensführung mit HeyGen zu erstellen?

Absolut! HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer Szenen und Vorlagen, die eine schnelle Produktion hochwertiger Schulungsvideos zur Unternehmensführung ermöglichen. Sie können Inhalte einfach anpassen, um effektive Richtlinienkommunikation und das Engagement der Interessengruppen ohne großen Aufwand zu gewährleisten.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für die Erstellung von Voiceovers in Governance-Updates?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Sprachschauspieler-Technologie zur Erstellung von natürlich klingenden Voiceovers, die Ihre Governance-Update-Videos erheblich verbessern. Diese technische Fähigkeit sorgt für klare und konsistente Audioqualität für all Ihre wichtigen Mitteilungen, von CEO-Ankündigungen bis hin zu Zusammenfassungen von Vorstandssitzungen.

Wie vereinfacht HeyGen den gesamten Videoproduktionsprozess für Governance-Inhalte?

HeyGen vereinfacht den Videoproduktionsprozess, indem es intuitive AI-Videotools anbietet, die Text in überzeugenden visuellen Inhalt umwandeln. Sie können effizient Governance-Update-Videos erstellen und so eine konsistente und professionelle Kommunikation sicherstellen, ohne umfangreiche Videoerfahrung zu benötigen.

