Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 90-Sekunden-Compliance-Trainingsvideo für erfahrene Produktionsmitarbeiter, die eine Auffrischung der aktualisierten Sicherheitsprotokolle benötigen. Das Video sollte einen informativen, prägnanten visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik haben. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell ein visuell ansprechendes und leicht verständliches Modul zu den regulatorischen Anforderungen zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein umfassendes 2-Minuten-Onboarding-Programmvideo für alle Mitarbeiter in einem lebensmittelsicherheitsregulierten Umfeld, das die tägliche Bedeutung von GMP für die Produktqualität betont. Dieses Video erfordert einen freundlichen, zugänglichen und ansprechenden animierten visuellen Stil mit klarer, leicht verständlicher Erzählung. Verwandeln Sie Ihr Skript mühelos in ein poliertes Video mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 45-Sekunden-Mikrolernvideo für eine internationale Belegschaft, das eine kritische, universell anwendbare GMP-Regel zusammenfasst. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und lehrreich sein, mit klaren Textüberlagerungen auf dem Bildschirm. Verbessern Sie das globale Verständnis, indem Sie HeyGens Untertitel verwenden, um sicherzustellen, dass die Botschaft jedes Teammitglied effektiv erreicht.
Wie man GMP-Trainingsvideos erstellt

Erstellen Sie mühelos professionelle und konforme GMP-Trainingsvideos mit HeyGens AI-gestützten Tools, um Ihre Compliance-Schulungen und Onboarding-Programme zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer GMP-Trainingsinhalte oder wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Videovorlagen. HeyGens intuitive Benutzeroberfläche unterstützt die Text-zu-Video-Generierung, was es einfach macht, Ihre regulatorischen Anforderungen zu skizzieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator und die Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Instruktoren darzustellen. Passen Sie ihr Erscheinungsbild an und wählen Sie aus verschiedenen realistischen Voiceovers, um eine konsistente und ansprechende Präsentation für Ihre Mitarbeiterschulung zu gewährleisten.
3
Step 3
Verbessern Sie Ihr Video mit visuellen Elementen und Untertiteln
Integrieren Sie relevante Medien aus der integrierten Bibliothek oder laden Sie Ihre eigenen hoch, um komplexe GMP-Konzepte zu veranschaulichen. Generieren Sie automatisch präzise Untertitel, um die Zugänglichkeit und Compliance für alle Lernenden zu gewährleisten und die Informationsbehaltung zu steigern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr gebrandetes GMP-Trainingsvideo
Wenden Sie das Branding Ihres Unternehmens, einschließlich Logos und Farben, an, um ein professionelles Image zu bewahren. Exportieren Sie Ihr fertiges GMP-Trainingsvideo im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung, bereit zur Verteilung über Ihre eLearning-Plattformen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von GMP-Trainingsvideos vereinfachen, die den regulatorischen Anforderungen entsprechen?

HeyGens AI-Tools vereinfachen den Prozess der Erstellung ansprechender GMP-Trainingsvideos und stellen sicher, dass sie den kritischen regulatorischen Anforderungen entsprechen. Sie können AI-Avatare und anpassbare Videovorlagen nutzen, um klare und konforme Mitarbeiterschulungsinhalte effizient zu produzieren.

Welche Arten von AI-gestützten Videovorlagen bietet HeyGen für verschiedene Schulungsbedürfnisse an?

HeyGen bietet eine breite Palette von AI-gestützten Videovorlagen, die speziell für unterschiedliche Schulungsbedürfnisse entwickelt wurden, von Onboarding-Programmen bis hin zu allgemeinen Mitarbeiterschulungen und eLearning-Modulen. Diese Vorlagen nutzen AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Inhaltserstellung zu beschleunigen.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Optionen zur Erstellung zugänglicher Schulungsvideos?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Inhalte, sodass Sie zugängliche Schulungsvideos mit verschiedenen Voiceovers und Untertiteln produzieren können. Dies verbessert interaktive Lernerfahrungen und stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiterschulung ein vielfältiges globales Publikum erreicht.

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare das Engagement und die Informationsbehaltung in Schulungsvideos?

HeyGens realistische AI-Avatare fesseln die Lernenden und steigern das Engagement und die Informationsbehaltung in Mitarbeiterschulungsvideos erheblich. In Kombination mit natürlichen Voiceovers schaffen diese Avatare ein dynamisches und einprägsames Lernerlebnis für Ihr Publikum.

