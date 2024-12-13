Erstellen Sie Schulungsvideos für die globale Belegschaft mit AI

530/2000

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Manager im Bereich Unternehmensschulung könnte ein dynamisches 45-sekündiges Video innovative Wege aufzeigen, um eine hohe Lernbeteiligung mit ihren Schulungsvideos zu erreichen. Visuell sollte es schnelllebig sein, mit modernen Grafiken und mitreißender Hintergrundmusik, die eine energiegeladene und einprägsame Inhaltsvermittlung betont. Es würde hervorheben, wie die AI-Avatare von HeyGen vielfältige Themen zum Leben erwecken können, um komplexe Konzepte für ein globales Publikum nachvollziehbarer und fesselnder zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine prägnante 30-sekündige Schritt-für-Schritt-Anleitung für Fachexperten, die zeigt, wie effektive, von Mitarbeitern geleitete Schulungsinhalte produziert werden. Das Video benötigt einen praktischen, sachlichen visuellen Ansatz mit klaren, prägnanten Texten auf dem Bildschirm, unterstützt von einer professionellen, autoritativen Stimme. Diese Aufforderung zeigt, wie komplexe Verfahren in verdauliche Segmente zerlegt werden können, indem die Sprachgenerierung von HeyGen genutzt wird, um eine konsistente, hochwertige Audioanleitung sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erwägen Sie die Produktion eines überzeugenden 75-sekündigen Videos für globale L&D-Teams, das sich auf bewährte Praktiken zur Erstellung von Schulungsvideos für die globale Belegschaft konzentriert, die über Kulturen hinweg Anklang finden. Die visuelle Ästhetik sollte inklusiv und professionell sein, mit einer Mischung aus vielfältigem Stockmaterial und Grafiken, begleitet von einer klaren, formellen Erzählung. Dieses Stück wird die Bedeutung von Zugänglichkeit und kultureller Sensibilität demonstrieren und die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen hervorheben, um sicherzustellen, dass Inhalte universell verstanden und für alle Mitarbeiter wirkungsvoll sind.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsvideos für die globale Belegschaft erstellt

Produzieren Sie schnell ansprechende und global zugängliche Schulungsvideos für Ihre Belegschaft, steigern Sie die Lernbeteiligung und sparen Sie Kosten mit leistungsstarken AI-Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript, das wichtige Informationen und Dialoge umreißt. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, indem Sie Ihr Skript direkt einfügen, um eine genaue und konsistente Inhaltsvermittlung für Ihre Mitarbeiterschulung sicherzustellen.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar und eine Stimme
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke effektiv zu repräsentieren. Wählen Sie einen Avatar und passen Sie sein Erscheinungsbild an, um Ihre von Mitarbeitern geleiteten Schulungsvideos ansprechend und professionell zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie die Professionalität Ihres Videos, indem Sie Ihre einzigartigen Branding-Kontrollen anwenden. Integrieren Sie Ihr Firmenlogo, spezifische Farben und Schriftarten, um sicherzustellen, dass alle Unternehmensschulungsvideos konsistent und visuell mit Ihrer Identität übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren Sie mit Zugänglichkeitsfunktionen
Überprüfen Sie Ihr fertiges Video und bereiten Sie es für die Verteilung vor. Fügen Sie leicht Untertitel/Captions für die Zugänglichkeit in verschiedenen Sprachen und für unterschiedliche Lernbedürfnisse hinzu und exportieren Sie dann Ihre effektiven Schulungsvideos für eine nahtlose Bereitstellung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Themen klären

Verwandeln Sie komplexe Themen in leicht verdauliche und ansprechende Videoinhalte, um komplexe Informationen für alle Schulungsbedürfnisse der Belegschaft zu vereinfachen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung effektiver Schulungsvideos für Mitarbeiter vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende und effektive Schulungsvideos zu erstellen, indem Text in professionellen Videoinhalt mit AI-Avataren und vielfältigen Vorlagen umgewandelt wird. Dies vereinfacht den Prozess der Produktion hochwertiger Schulungsvideos für Mitarbeiter in jeder Organisation erheblich.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um Schulungsvideos für die globale Belegschaft effizient zu produzieren?

Für Schulungsvideos der globalen Belegschaft bietet HeyGen eine robuste Sprachgenerierung in mehreren Sprachen und automatische Untertitel, die Zugänglichkeit und Klarheit gewährleisten. Dies ermöglicht es Organisationen, Unternehmensschulungsvideos effizient zu produzieren, die auf einen vielfältigen globalen Arbeitsmarkt zugeschnitten sind, ohne umfangreiche Produktionskosten.

Kann HeyGen helfen, ansprechende, von Mitarbeitern geleitete Schulungsvideos zu erstellen?

Ja, HeyGen steigert die Lernbeteiligung, indem es die Erstellung dynamischer, von Mitarbeitern geleiteter Schulungsvideos mit anpassbaren AI-Avataren und vorgefertigten Vorlagen ermöglicht. Die intuitive Plattform macht es einfach, fesselnde videobasierte Schulungen zu produzieren, die die Aufmerksamkeit halten.

Wie unterstützt HeyGen die Produktion umfassender Unternehmensschulungsinhalte?

HeyGen unterstützt die Produktion umfassender Unternehmensschulungen, indem es Text-zu-Video-Funktionen bietet, die eine einfache Umwandlung von Skripten in detaillierte Anleitungs- oder Schritt-für-Schritt-Videos ermöglichen. Mit Branding-Kontrollen und einer umfangreichen Medienbibliothek stellt HeyGen Konsistenz und Professionalität in allen Schulungsinhalten sicher.

