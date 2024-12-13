Erstellen Sie Funnel-Strategie-Videos, die Ihr Geschäft konvertieren und wachsen lassen

Entwerfen Sie wirkungsvolle Videos für jede Phase des Marketing-Funnels, von Bewusstsein bis Entscheidung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skripten, um die Produktion zu optimieren.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video, das sich an Marketingmanager und Content-Ersteller richtet und sich auf die Überlegungsphase des 'Video-Marketing-Funnels' konzentriert. Dieses Video sollte eine elegante, moderne visuelle Ästhetik aufweisen, ergänzt durch peppige Hintergrundmusik, und HeyGens AI-Avatare effektiv nutzen, um wichtige statistische Einblicke zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 30-Sekunden-Promotionsvideo für Vertriebsteams und Produktvermarkter, das die Entscheidungsphase innerhalb einer 'Full-Funnel-Video-Marketing-Strategie' betont. Das Video benötigt einen direkten und überzeugenden visuellen Stil, der testimonialartige Segmente einbezieht und HeyGens Vorlagen & Szenen nutzt, um schnell eine professionelle Präsentation zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein lehrreiches 90-Sekunden-Video für digitale Marketingagenturen und Unternehmensvermarkter, das die gesamte 'Kundenreise' mit vielfältigem 'Videoinhalt' veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte umfassend und dynamisch sein, einen autoritativen Ton verwenden und HeyGens Größenanpassung & Exporte für die plattformübergreifende Bereitstellung nutzen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Funnel-Strategie-Videos erstellt

Meistern Sie Full-Funnel-Video-Marketing. Erstellen Sie wirkungsvolle Videos für jede Phase der Kundenreise, um Engagement und Konversionen von Bewusstsein bis Fürsprache zu fördern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Funnel-Phasen
Definieren Sie die spezifischen Phasen Ihrer Kundenreise, wie Bewusstsein, Überlegung und Entscheidung, und identifizieren Sie die Art von Videoinhalten, die sich am besten für jede Phase eignen, um eine Full-Funnel-Video-Marketing-Strategie aufzubauen. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um Ihre ersten Videokonzepte zu strukturieren.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende Bewusstseinsvideos
Entwickeln Sie fesselnde Kurzvideos, um Ihre Marke oder Ihr Produkt einem breiten Publikum vorzustellen, mit Fokus auf schnellen Hooks und klarer Botschaft für die Bewusstseinsphase. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um schnell überzeugende Inhalte zu produzieren, die Aufmerksamkeit erregen.
3
Step 3
Fügen Sie lehrreiche und Demo-Videos hinzu
Produzieren Sie detaillierte lehrreiche Videoinhalte und wirkungsvolle Demo-Videos für Interessenten, die in den Überlegungs- und Entscheidungsphasen nach Lösungen suchen. Erklären Sie komplexe Themen und präsentieren Sie Produktvorteile effektiv mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion.
4
Step 4
Wenden Sie Branding für konsistente Botschaften an
Bewahren Sie eine konsistente Markenidentität über alle Ihre Funnel-Videos hinweg, von Bewusstsein bis Fürsprache, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen für Logos und Farben nutzen. Dies gewährleistet ein professionelles Erscheinungsbild und stärkt Ihre Markenbotschaft während der gesamten Kundenreise.

Anwendungsfälle

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Entwickeln Sie überzeugende Kundenreferenzen und Fallstudienvideos, um Vertrauen aufzubauen und Konversionen in Ihrem Vertriebs-Funnel zu beschleunigen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen eine Full-Funnel-Video-Marketing-Strategie?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Videoinhalte für jede Phase Ihrer Kundenreise zu erstellen, von Bewusstsein bis Fürsprache. Produzieren Sie mühelos professionelle Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionalität, um Ihre Full-Funnel-Video-Marketing-Strategie zu vereinfachen. Dies gewährleistet eine konsistente, hochwertige Videoproduktion über alle Ihre Berührungspunkte hinweg.

Welche Arten von Videoinhalten kann ich mit HeyGen für meinen Marketing-Funnel erstellen?

Mit HeyGen können Sie vielfältige Videoinhalte erstellen, die auf verschiedene Funnel-Phasen zugeschnitten sind, wie z.B. lehrreiche Videos für die Überlegungsphase oder ansprechende Demo-Videos für die Entscheidungsphase. Nutzen Sie AI-Avatare, Voiceover-Generierung und gebrauchsfertige Vorlagen, um Inhalte effizient zu erstellen und sogar neu zu nutzen.

Wie kann AI für Videomarketing mit HeyGen die Videoproduktion optimieren?

HeyGens AI für Videomarketing optimiert die Videoproduktion erheblich, indem Skripte in wenigen Minuten in professionelle Videos mit AI-Avataren umgewandelt werden. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell Funnel-Strategie-Videos zu erstellen, Branding-Kontrollen zu integrieren und automatische Untertitel hinzuzufügen, wodurch die traditionelle Produktionszeit und -kosten drastisch reduziert werden.

Kann ich Branding und Messaging in Videos, die mit HeyGen erstellt wurden, anpassen?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben zu integrieren, um visuelle Konsistenz über alle Ihre Videoinhalte hinweg zu gewährleisten. Sie können auch das Messaging anpassen und die Medienbibliothek nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Full-Funnel-Video-Marketing-Strategie übereinstimmen.

