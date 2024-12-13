HeyGen vereinfacht die Produktion von Betrugsreaktionsvideos, indem Sie Inhalte schnell aus einem Skript generieren können. Die flexible Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte stellt sicher, dass Ihre dringenden Nachrichten ohne Verzögerung für jede Plattform, einschließlich sozialer Medien, bereit sind.