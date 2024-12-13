Absolut, HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Anpassung Ihrer Schulungsinhalte, um sich an spezifische Lebensmittelsicherheitsverfahren und Managementkontrollanforderungen anzupassen. Sie können Branding-Kontrollen anwenden, Ihre eigenen Medien integrieren und aus verschiedenen Seitenverhältnissen wählen, um maßgeschneiderte lehrreiche Videos zu erstellen, die den einzigartigen Bedürfnissen Ihrer Organisation für korrektes Kochen und Handhaben entsprechen.