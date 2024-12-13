Erstellen Sie Orientierungs-Videos für die erste Woche, die begeistern
Begrüßen Sie neue Mitarbeiter mühelos mit professionellen Orientierungs-Videos, indem Sie Ihr Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion in dynamische visuelle Inhalte verwandeln.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Orientierungsvideo für neue Remote-Mitarbeiter, das den anfänglichen Onboarding-Prozess klar umreißt. Verwenden Sie einen professionellen und freundlichen AI-Avatar, um die Zuschauer durch die wichtigsten Schritte und Erwartungen zu führen und eine zugängliche und ansprechende Erfahrung mit HeyGens AI-Avataren für eine konsistente Präsentation zu gewährleisten.
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Onboarding-Video für Mitarbeiter, das das lebendige Team durch authentisches Storytelling zeigt. Dieses ansprechende Stück, das sich an neue Mitarbeiter richtet, sollte HeyGens Vorlagen und Szenen nutzen, um dynamische visuelle Elemente und professionelle Produktionstechniken zu kombinieren und Begeisterung über ihre neuen Kollegen zu wecken.
Entwickeln Sie ein 75-sekündiges Informationsvideo für Mitarbeiter in der ersten Woche, das wesentliche Tipps und wichtige Ressourcen bereitstellt. Dieses saubere und leicht verständliche Orientierungsvideo sollte von HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript profitieren, um wichtige Informationen in dynamische visuelle Elemente zu verwandeln und Klarheit und Behaltensleistung zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Engagement beim Mitarbeiter-Onboarding steigern.
Verbessern Sie das Engagement und die Behaltensleistung neuer Mitarbeiter, indem Sie komplexe Orientierungsinhalte in ansprechende AI-Videos verwandeln.
Erstellung von Orientierungs-Videos skalieren.
Produzieren Sie effizient eine breitere Palette von Orientierungs- und Onboarding-Videos für die erste Woche, um neue Mitarbeiter effektiv willkommen zu heißen und zu schulen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter vereinfachen?
HeyGen nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um Ihre Skripte schnell in professionelle, ansprechende Onboarding-Videos zu verwandeln. Dies reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die normalerweise benötigt werden, um hochwertige Inhalte für neue Mitarbeiter zu produzieren, und sorgt für ein konsistentes und wirkungsvolles Willkommenserlebnis.
Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Produktion überzeugender Orientierungs-Videos für die erste Woche?
HeyGen bietet eine robuste Suite kreativer Werkzeuge, darunter anpassbare Video-Vorlagen, eine umfassende Stock-Medienbibliothek und leistungsstarke Videobearbeitungsfunktionen. Sie können Ihr Storyboard entwerfen, dynamische visuelle Elemente integrieren und fesselnde Erzählungen gestalten, die die Kernwerte Ihres Unternehmens wirklich einfangen und neue Mitarbeiter auf ihre erste Woche vorbereiten.
Kann HeyGen helfen, Willkommensvideos anzupassen, um unsere Unternehmenskultur widerzuspiegeln?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Willkommensvideos vollständig mit dem Logo, den Farben und der spezifischen Botschaft Ihres Unternehmens zu branden. Dies stellt sicher, dass jedes Orientierungs-Video nicht nur informiert, sondern auch authentisch Ihre einzigartige Unternehmenskultur widerspiegelt und einen starken ersten Eindruck bei neuen Teammitgliedern hinterlässt.
Wie vereinfacht HeyGen den Videoerstellungsprozess für das Mitarbeiter-Onboarding?
HeyGen vereinfacht den Videoerstellungsprozess, indem es Ihnen ermöglicht, Skripte mit AI-Avataren und automatisierten Sprachübertragungen in professionelle Videos zu verwandeln, wodurch die Notwendigkeit traditioneller Filmaufnahmen entfällt. Die intuitive Plattform und die gebrauchsfertigen Vorlagen ermöglichen es Ihnen, schnell konsistente, hochwertige Onboarding-Videos für Mitarbeiter zu produzieren, ohne umfangreiche technische Fähigkeiten oder kostspielige Produktionsaufbauten.