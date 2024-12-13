HeyGen nutzt AI-Avatare und Mehrsprachigkeit, um wesentliche Erste-Hilfe-Fähigkeiten, wie den Umgang mit Kopfverletzungen oder anderen Notfällen, für alle verständlich zu machen. Sie können leicht Erste-Hilfe-Inhalte für verschiedene Plattformen erstellen und mehr Menschen mit wichtigen Informationen erreichen.