Sobald Sie Ihre Finanzberichtsvideos mit HeyGen erstellt haben, können Sie diese einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, und sie online mit Ihren Aktionären und Stakeholdern teilen. HeyGen stellt sicher, dass Ihre Berichtsvideos bereit für eine breite Verbreitung sind.