Während HeyGen sich auf die Erstellung von Lehrinhalten spezialisiert hat, konzentriert es sich auf die Generierung von Erklärvideos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen aus Skripten, die für Trainingssimulationen und das Verständnis von Fehlerbehebungsschritten unerlässlich sind. Sie können HeyGens AI-Avatare und visuelle Hilfsmittel nutzen, um komplexe Verfahren effektiv zu demonstrieren und so ein robustes E-Learning-Erlebnis für Ingenieure und Techniker zu unterstützen.