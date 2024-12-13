Erstellen Sie Außendienst-Schulungsvideos mit AI

Steigern Sie die Verkaufsförderung und sichern Sie den Lernerfolg mit AI-Avataren für standardisierte Schulungen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Microlearning-Video speziell für erfahrene Außendienstprofis, das sich auf fortgeschrittene Verkaufstechnik-Videos konzentriert. Der Inhalt sollte das selbstbewusste Umgehen mit Einwänden behandeln, präsentiert durch ein schnelles und fesselndes Rollenspiel-Szenario. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten für eine effiziente Inhaltserstellung, unterstützt durch vorgefertigte Vorlagen und Szenen zur Visualisierung der Szenarien.
Beispiel-Prompt 2
Für Außendienstteams, die ein tiefgehendes Produktwissen benötigen, erstellen Sie ein 90-sekündiges Lehrvideo, das komplexe Angebote klärt. Dieses Video sollte einen sauberen, lehrreichen visuellen Stil mit klaren Grafiken und einer autoritativen Erzählung aufweisen, um das Lernen durch visuelle Unterstützung zu verbessern. Integrieren Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante Produktbilder und sorgen Sie für universelles Verständnis durch Hinzufügen von Untertiteln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein aufbauendes 30-sekündiges Video, das für alle Außendienstteams maßgeschneidert ist, um Mut, Leidenschaft und Durchhaltevermögen zu fördern und die Moral zu stärken. Der visuelle und akustische Stil sollte energiegeladen und inspirierend sein, geliefert mit einer klaren, eindrucksvollen Voiceover-Generierung im Stil eines dynamischen Motivationsredners. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um eine optimale Ansicht auf verschiedenen Geräten zu gewährleisten und Ihre Verkaufstrainingsprogramme effektiv zu unterstützen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von Außendienst-Schulungsvideos funktioniert

Stärken Sie Ihr Außendienstteam mit dynamischen, ansprechenden Schulungsinhalten. Nutzen Sie AI, um die Videoerstellung zu optimieren und das Lernen in Ihrer Organisation zu standardisieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Skizzieren Sie wichtige Verkaufsszenarien, Produktwissen oder Verkaufstechniken. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um Ihren geschriebenen Inhalt schnell in einen ersten Videodraft zu konvertieren.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente
Wählen Sie aus einer Bibliothek von Videovorlagen oder passen Sie Szenen an, um Ihre spezifischen Schulungsbedürfnisse zu erfüllen. Integrieren Sie AI-Avatare, um Informationen zu präsentieren oder Rollenspiel-Szenarien darzustellen, um den Inhalt nachvollziehbar zu machen.
3
Step 3
Fügen Sie Audio und Branding hinzu
Erzeugen Sie professionelle Voiceovers direkt aus Ihrem Skript mit verschiedenen AI-Stimmen oder laden Sie Ihre eigene Erzählung hoch. Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Verbessern Sie die Zugänglichkeit, indem Sie automatische Untertitel zu Ihren Schulungsvideos hinzufügen. Exportieren Sie Ihre fertigen Videos in bevorzugten Seitenverhältnissen, bereit zur Verteilung an Ihr Verkaufsteam über verschiedene Plattformen.

Motivieren Sie Außendienstteams

Erstellen Sie überzeugende Motivationsvideos, die Außendienstmitarbeiter energetisieren und Verkaufsexzellenz fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Verkaufsschulungsvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht die schnelle Erstellung hochwertiger Verkaufsschulungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten. Dies vereinfacht den Prozess und macht es einfach, ansprechende Lehrvideos für Ihr Team zu produzieren, ohne komplexe Videobearbeitungswerkzeuge.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Produktwissen und Verkaufstechnik-Videos?

HeyGen bietet leistungsstarke Tools wie anpassbare Videovorlagen, Voiceover-Generierung und automatische Untertitel, um Ihre Produktwissen- und Verkaufstechnik-Videos zu verbessern. Sie können auch Branding-Kontrollen integrieren, um in all Ihren Schulungsvideos ein professionelles, konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Kann HeyGen zur Erstellung verschiedener Arten von Schulungsvideos für Unternehmen verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist eine vielseitige Plattform, die sich perfekt zur Erstellung einer Vielzahl von Schulungsvideos für Unternehmen eignet, einschließlich Onboarding-Videos, Erklärvideos und Microlearning-Inhalten. Die umfangreiche Medienbibliothek und die Unterstützung für Größenanpassungen im Seitenverhältnis sorgen für Flexibilität bei all Ihren Verkaufsförderungsbedürfnissen.

Wie hilft HeyGen, Außendienst-Schulungsvideos effizienter zu erstellen?

HeyGen beschleunigt die Produktion von Außendienst-Schulungsvideos, indem es Text in Videos mit realistischen AI-Avataren umwandelt, wodurch die Notwendigkeit für traditionelle Filmaufnahmen und umfangreiche Bearbeitung entfällt. Dies reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die normalerweise zur Erstellung hochwertiger Schulungsvideos erforderlich sind.

