HeyGens vielseitiger Sicherheitsvideomacher ermöglicht es Ihnen, detaillierte Inhalte für Notfallübungen zu erstellen, einschließlich Szenarien zur Verhinderung von Mann-über-Bord-Situationen und Brandbekämpfung, die mit wichtigen IMO-Standards übereinstimmen. Während HeyGen die Werkzeuge zur Videoproduktion bereitstellt, liegt die Verantwortung für die inhaltliche Genauigkeit bei Ihnen, um spezifische regulatorische Anforderungen zu erfüllen.