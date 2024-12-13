Erstellen Sie Sicherheitstrainingsvideos für Einrichtungen mit AI-Power

Steigern Sie Mitarbeiterschulungen und Compliance mühelos, indem Sie AI-Avatare für klare, wirkungsvolle Sicherheitsbotschaften nutzen.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 2-minütiges technisches Video für Wartungspersonal, das die ordnungsgemäßen Verfahren zur elektrischen Sicherheit und das Sperren/Taggen von Geräten demonstriert. Der visuelle Ansatz sollte sehr detailliert und lehrreich sein, wobei HeyGens Vorlagen und Szenen für ein konsistentes Branding genutzt werden und Untertitel/Untertitel auf dem Bildschirm kritische Schritte hervorheben, um eine präzise Sicherheitsschulung für alle Zuschauer zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Werbevideo, das sich an Einrichtungsleiter und Sicherheitsbeauftragte richtet und die Effizienz bei der Erstellung effektiver Sicherheitsvideos zeigt. Verwenden Sie einen ansprechenden, dynamischen visuellen Stil mit Textanimationen, um zu erklären, wie die Plattform den Prozess des 'Sicherheitsvideomachers' vereinfacht, indem sie Text-zu-Video aus einem Skript konvertiert, und wie das Ändern des Seitenverhältnisses und Exporte eine flexible Bereitstellung auf verschiedenen Plattformen ermöglichen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 1-minütiges informatives Video für HR- und Schulungsabteilungen, das die Bedeutung aktueller Sicherheitsrichtlinien und nahtloser LMS-Integration für Compliance-Schulungen hervorhebt. Das Video sollte eine saubere, unternehmensgerechte visuelle Ästhetik annehmen, wobei HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für hochwertiges Hintergrundmaterial genutzt wird, gepaart mit klarer Voiceover-Generierung, um Best Practices in der Arbeitssicherheit zu vermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Sicherheitstrainingsvideos für Einrichtungen erstellt

Produzieren Sie schnell umfassende und ansprechende Sicherheitstrainingsvideos für Ihre Belegschaft mit AI-gestützter Videoproduktion.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Sicherheitsskript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Sicherheitsrichtlinien oder Ihr Skript in den Editor einfügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript konvertiert Ihren Text sofort in ein visuelles Storyboard und legt damit den Grundstein für Ihr Schulungsvideo.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Moderator
Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Sicherheitsinhalte präsentiert. Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft klar und professionell zu übermitteln und Ihr Training ansprechender zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Untertitel hinzu
Integrieren Sie relevantes Material aus unserer Bibliothek oder laden Sie Ihr eigenes hoch, um wichtige Sicherheitsverfahren zu veranschaulichen. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis, indem Sie Ihrem Video automatische Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Schließen Sie Ihr Sicherheitstrainingsvideo für Einrichtungen mühelos ab. Nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um Ihr Video für verschiedene Plattformen zu optimieren, bereit zur Verteilung an Ihre Mitarbeiter für effektives Training.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entmystifizieren Sie komplexe Sicherheitsverfahren

.

Vereinfachen Sie komplexe Sicherheitsrichtlinien und -verfahren in Einrichtungen in leicht verständliche AI-Videos, um das Verständnis für alle Mitarbeiter zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Sicherheitstrainingsvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Sicherheitstrainingsvideos effizient zu erstellen, indem Textskripte in ansprechende Inhalte mit AI-Moderatoren umgewandelt werden. Die intuitive Plattform fungiert als leistungsstarker Sicherheitsvideomacher und rationalisiert den gesamten Videoproduktionsprozess.

Kann HeyGen Sicherheitsvideos in bestehende Lernmanagementsysteme integrieren?

Ja, HeyGen unterstützt eine robuste LMS-Integration, die eine nahtlose Bereitstellung Ihrer Arbeitssicherheitsvideos ermöglicht. Sie können Videos mit SCORM-Exportfunktionalität exportieren und wesentliche Funktionen wie Untertitel für Barrierefreiheit und Compliance einbeziehen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Arbeitssicherheitsvideos?

HeyGen bietet einen umfassenden Video-Editor mit einer Medienbibliothek, die es Ihnen ermöglicht, jeden Aspekt Ihrer Arbeitssicherheitsvideos anzupassen. Nutzen Sie Funktionen wie mehrsprachige Videogenerierung, interaktive Elemente und Branding-Kontrollen, um hochrelevante und wirkungsvolle Sicherheitstrainings zu erstellen.

Wie kann ich schnell Sicherheitstrainingsvideos für Einrichtungen mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie schnell Sicherheitstrainingsvideos für Einrichtungen erstellen, indem Sie eine Vielzahl von Videovorlagen und AI-Avataren verwenden. Geben Sie einfach Ihr Videoskript ein, passen Sie es mit Ihren Medien an und generieren Sie professionelle Sicherheitsvideos in wenigen Minuten.

