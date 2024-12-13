Wie man Anfragen für Einrichtungen mit AI erstellt

Erstellen Sie ansprechende Anfragevideos für effizientes Facility Management und optimierte Arbeitsanfragen mit AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Video, das eine Vorlage für Anfragen an Einrichtungen nutzt, um neue Mitarbeiter in gängige Serviceanfrageverfahren einzuweisen. Verwenden Sie einen freundlichen und informativen visuellen Stil mit einem AI-Avatar von HeyGen, ergänzt durch einen beruhigenden Audioton, um den Prozess zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Video für Teams im Facility Management, das effiziente Wege zur Optimierung von Arbeitsanfragen und zur Verbesserung der Reaktionszeiten hervorhebt. Der visuelle Stil sollte modern und elegant sein, wobei HeyGens AI-Avatare und Untertitel verwendet werden, um wichtige Datenpunkte und Best Practices mit einer professionellen, selbstbewussten Stimme zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein einfaches 40-Sekunden-Tutorial für alle Gebäudebewohner, wie man effektiv eine Serviceanfrage einreicht. Das Video sollte einen zugänglichen, leicht verständlichen visuellen Stil annehmen, relevante Stock-Medien aus HeyGens Bibliothek einbeziehen und eine freundliche Stimme verwenden, um jeden Schritt klar zu artikulieren, indem Text-zu-Video aus dem Skript verwendet wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Anfragen für Einrichtungen erstellt

Verwandeln Sie routinemäßige Arbeitsanfragen für Einrichtungen in klare, ansprechende Videoanleitungen, die schnelles Handeln sicherstellen und die Kommunikation in Ihrem Team verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Skript
Wählen Sie eine vorgefertigte Vorlage für Anfragen an Einrichtungen oder fügen Sie Ihr Anfrage-Skript ein, um zu beginnen. Dies nutzt HeyGens effiziente Text-zu-Video-Funktionalität aus dem Skript.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Verbessern Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Anfrage an Einrichtungen klar vermittelt und sie für Ihr Publikum ansprechender macht.
3
Step 3
Anpassungen vornehmen
Verfeinern Sie Ihre Botschaft, indem Sie das Skript anpassen und eine natürlich klingende Sprachübertragung für Klarheit und Wirkung generieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr ansprechendes Video
Finalisieren Sie Ihr Anfragevideo für Einrichtungen und nutzen Sie das Größenverhältnis-Resizing & Exporte, um es auf verschiedenen Plattformen zu teilen und Ihre Anfrage wirkungsvoll zu machen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende Anfragekommunikation erstellen

Produzieren Sie schnell dynamische und ansprechende Anfragevideos oder Ankündigungen, um das Personal über neue Verfahren oder Systemaktualisierungen zu informieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Anfragen für Einrichtungen vereinfachen?

HeyGens nahtlose Videokreationstools ermöglichen es Benutzern, Text schnell in ansprechende Anfragen für Einrichtungen zu verwandeln. Mit anpassbaren Skripten und AI-Sprachübertragungen können Sie den Prozess für eine effektive Kommunikation im Facility Management optimieren.

Bietet HeyGen Lösungen zur Verbesserung der Kommunikation im Facility Management?

Ja, HeyGen verbessert die Kommunikation im Facility Management, indem es die Erstellung klarer Video-Tutorials und Arbeitsanfragen ermöglicht. Unsere AI-generierten Avatare und AI-Sprecher verleihen einen professionellen Touch, der wichtige Informationen für Ihr Team leicht verständlich macht.

Gibt es spezifische Vorlagen für Anfragen an Einrichtungen bei HeyGen?

HeyGen bietet eine Vielzahl von Vorlagen, um Ihre Anfragen für Einrichtungen zu starten. Diese Vorlagen, kombiniert mit anpassbaren Skripten und unserer Text-zu-Video-Funktionalität, gewährleisten eine effiziente und standardisierte Videokreation für all Ihre Serviceanfragen.

Was macht HeyGen-Videos ansprechender für Anfragen an Einrichtungen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um ansprechende Anfragevideos mit professionellen AI-Sprachübertragungen und realistischen AI-Avataren zu produzieren. Dies hebt Ihre Kommunikation im Facility Management über einfachen Text hinaus, fesselt die Aufmerksamkeit und klärt Anweisungen effektiv für jedes Training oder How-to-Inhalt.

