Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 30-sekündiges prägnantes Video, das sich an HR- und Verwaltungspersonal richtet und zeigt, wie man den Onboarding-Prozess mit HeyGens Vorlagen für Orientierungsvideos in den Einrichtungen optimieren kann. Visuell sollte ein modernes, sauberes Design mit Infografik-Animationen angestrebt werden, die die wichtigsten Vorteile hervorheben, begleitet von einem fröhlichen, positiven Hintergrundtrack, um Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zu vermitteln. Dies unterstreicht die Leistungsfähigkeit von HeyGens Vorlagen & Szenen für die schnelle Inhaltserstellung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes, 60-sekündiges KI-gesteuertes Orientierungsvideo für aktuelle Mitarbeiter, die eine Auffrischung zu bestimmten Sicherheitsprotokollen oder abteilungsspezifischem Zugang zu den Einrichtungen benötigen. Nutzen Sie einen dynamischen visuellen Erzählansatz mit subtilen 3D-Elementen, um die Aufmerksamkeit zu halten, erzählt von einem autoritativen und klaren KI-Avatar von HeyGen, um kritische Informationen effektiv zu vermitteln und eine hohe Behaltens- und Engagementrate zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges barrierefreies KI-Trainingsvideo, das sich auf die Navigation in bestimmten Zonen der Einrichtung konzentriert und für ein vielfältiges Publikum, einschließlich hörgeschädigter Personen oder in lauten Umgebungen, konzipiert ist. Die visuelle Umsetzung sollte informativ und direkt sein, mit klaren Bildschirmtexten, die gesprochene Punkte verstärken, und ergänzt durch HeyGens automatisch generierte Untertitel, um das Verständnis und die Inklusivität zu verbessern, alles geliefert von einer ruhigen und artikulierten KI-Stimme.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Orientierungsvideos für Einrichtungen erstellt

Erstellen Sie mühelos fesselnde, KI-gesteuerte Orientierungsvideos für das Mitarbeiter-Onboarding mit intuitiven Tools und KI-Funktionen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Reihe professioneller "Videovorlagen" auswählen oder Ihr Skript direkt in ein Video umwandeln, das auf die Orientierung in den Einrichtungen zugeschnitten ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen lebensechten "KI-Avatar" auswählen, der neue Mitarbeiter mit einer klaren und ansprechenden Präsentation durch Ihre Einrichtungen führt.
3
Step 3
Visuelle Verbesserungen anwenden
Steigern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis, indem Sie "automatisch generierte Untertitel" integrieren und Ihre Erzählung mit relevantem Stock-Material und Animationen bereichern.
4
Step 4
Export für nahtloses Teilen
Finalisieren Sie Ihre umfassenden "Orientierungsvideos" und nutzen Sie Größenanpassungen und Exporte im Seitenverhältnis für eine flexible Verteilung über verschiedene Plattformen und Geräte.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie fesselnde Willkommens-Erlebnisse

Gestalten Sie inspirierende und einladende Orientierungsvideos für Einrichtungen, die neue Mitarbeiter motivieren und einen positiven Ton für ihre Reise setzen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung fesselnder Orientierungsvideos für Einrichtungen helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Orientierungsvideos für Einrichtungen mühelos zu erstellen. Nutzen Sie unsere KI-gestützte Videoerstellungserfahrung, um Skripte in dynamische Inhalte zu verwandeln, komplett mit KI-Sprachübertragungen und visueller Erzählweise, um sicherzustellen, dass Ihre neuen Mitarbeiter informiert und begeistert sind.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von KI für Onboarding- und Schulungsvideos von Mitarbeitern?

Die Nutzung von HeyGens KI für Onboarding-Videos revolutioniert das Schulungserlebnis, indem es effizienter und personalisierter wird. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, schnell hochwertige KI-Trainingsvideos zu erstellen, was Ihren Onboarding-Prozess erheblich vereinfacht und eine konsistente, professionelle Vermittlung wichtiger Informationen sicherstellt.

Bietet HeyGen Vorlagen und KI-Avatare für die schnelle Erstellung von Orientierungsvideos?

Ja, HeyGen bietet eine umfassende Bibliothek von Videovorlagen und realistischen KI-Avataren, die Ihnen helfen, schnell professionelle Orientierungsvideos zu produzieren. Diese Ressourcen, kombiniert mit automatisch generierten Untertiteln und Branding-Kontrollen, vereinfachen den Videoerstellungsprozess und gewährleisten Markenkonsistenz.

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung für HR-Teams?

HeyGen vereinfacht die Videoerstellung für HR-Teams, indem es eine intuitive, KI-gestützte Plattform bietet, auf der Sie mühelos Videos aus Text erstellen können. Mit Funktionen wie KI-Sprachübertragungen, benutzerdefiniertem Branding und einer umfangreichen Medienbibliothek können HR-Profis überzeugende Inhalte für Mitarbeiterschulungen und -kommunikation produzieren, ohne umfangreiche Videoproduktionserfahrung zu benötigen.

