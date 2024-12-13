HeyGen vereinfacht die Videoerstellung für HR-Teams, indem es eine intuitive, KI-gestützte Plattform bietet, auf der Sie mühelos Videos aus Text erstellen können. Mit Funktionen wie KI-Sprachübertragungen, benutzerdefiniertem Branding und einer umfangreichen Medienbibliothek können HR-Profis überzeugende Inhalte für Mitarbeiterschulungen und -kommunikation produzieren, ohne umfangreiche Videoproduktionserfahrung zu benötigen.