Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 30-sekündiges prägnantes Video, das sich an HR- und Verwaltungspersonal richtet und zeigt, wie man den Onboarding-Prozess mit HeyGens Vorlagen für Orientierungsvideos in den Einrichtungen optimieren kann. Visuell sollte ein modernes, sauberes Design mit Infografik-Animationen angestrebt werden, die die wichtigsten Vorteile hervorheben, begleitet von einem fröhlichen, positiven Hintergrundtrack, um Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zu vermitteln. Dies unterstreicht die Leistungsfähigkeit von HeyGens Vorlagen & Szenen für die schnelle Inhaltserstellung.
Produzieren Sie ein fesselndes, 60-sekündiges KI-gesteuertes Orientierungsvideo für aktuelle Mitarbeiter, die eine Auffrischung zu bestimmten Sicherheitsprotokollen oder abteilungsspezifischem Zugang zu den Einrichtungen benötigen. Nutzen Sie einen dynamischen visuellen Erzählansatz mit subtilen 3D-Elementen, um die Aufmerksamkeit zu halten, erzählt von einem autoritativen und klaren KI-Avatar von HeyGen, um kritische Informationen effektiv zu vermitteln und eine hohe Behaltens- und Engagementrate zu gewährleisten.
Erstellen Sie ein 50-sekündiges barrierefreies KI-Trainingsvideo, das sich auf die Navigation in bestimmten Zonen der Einrichtung konzentriert und für ein vielfältiges Publikum, einschließlich hörgeschädigter Personen oder in lauten Umgebungen, konzipiert ist. Die visuelle Umsetzung sollte informativ und direkt sein, mit klaren Bildschirmtexten, die gesprochene Punkte verstärken, und ergänzt durch HeyGens automatisch generierte Untertitel, um das Verständnis und die Inklusivität zu verbessern, alles geliefert von einer ruhigen und artikulierten KI-Stimme.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement bei der Orientierung.
Verbessern Sie das Engagement und die Bindung neuer Mitarbeiter erheblich, indem Sie dynamische und interaktive Orientierungsvideos für Einrichtungen mit KI erstellen.
Skalieren Sie Inhalte zur Orientierung in Einrichtungen.
Produzieren Sie effizient eine größere Menge umfassender Orientierungsvideos für Einrichtungen, um alle Mitarbeiter weltweit zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung fesselnder Orientierungsvideos für Einrichtungen helfen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Orientierungsvideos für Einrichtungen mühelos zu erstellen. Nutzen Sie unsere KI-gestützte Videoerstellungserfahrung, um Skripte in dynamische Inhalte zu verwandeln, komplett mit KI-Sprachübertragungen und visueller Erzählweise, um sicherzustellen, dass Ihre neuen Mitarbeiter informiert und begeistert sind.
Welche Vorteile bietet die Nutzung von KI für Onboarding- und Schulungsvideos von Mitarbeitern?
Die Nutzung von HeyGens KI für Onboarding-Videos revolutioniert das Schulungserlebnis, indem es effizienter und personalisierter wird. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, schnell hochwertige KI-Trainingsvideos zu erstellen, was Ihren Onboarding-Prozess erheblich vereinfacht und eine konsistente, professionelle Vermittlung wichtiger Informationen sicherstellt.
Bietet HeyGen Vorlagen und KI-Avatare für die schnelle Erstellung von Orientierungsvideos?
Ja, HeyGen bietet eine umfassende Bibliothek von Videovorlagen und realistischen KI-Avataren, die Ihnen helfen, schnell professionelle Orientierungsvideos zu produzieren. Diese Ressourcen, kombiniert mit automatisch generierten Untertiteln und Branding-Kontrollen, vereinfachen den Videoerstellungsprozess und gewährleisten Markenkonsistenz.
Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung für HR-Teams?
HeyGen vereinfacht die Videoerstellung für HR-Teams, indem es eine intuitive, KI-gestützte Plattform bietet, auf der Sie mühelos Videos aus Text erstellen können. Mit Funktionen wie KI-Sprachübertragungen, benutzerdefiniertem Branding und einer umfangreichen Medienbibliothek können HR-Profis überzeugende Inhalte für Mitarbeiterschulungen und -kommunikation produzieren, ohne umfangreiche Videoproduktionserfahrung zu benötigen.