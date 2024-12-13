Erstellen Sie externe Launch-Videos, die Aufsehen erregen
Gestalten Sie virale Launch-Videos mit strategischem Storytelling und fesseln Sie Ihr Zielpublikum mit HeyGens AI-Avataren für maximale Wirkung.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein professionelles 45-sekündiges Produktdemo-Video, das die Vorteile eines bevorstehenden Angebots klar erklärt, ideal für B2B-Entscheidungsträger und potenzielle Unternehmenskunden. Verwenden Sie einen sauberen, autoritativen visuellen Stil mit detaillierten Bildschirmdemonstrationen, verstärkt durch HeyGens Voiceover-Generierung und Untertitel für maximale Klarheit.
Gestalten Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Produktupdate, das von einem Gründer geleitet wird und die strategische Erzählweise hinter unserer neuesten Innovation an Investoren und Markenloyalisten kommuniziert. Der visuelle Stil sollte warm und authentisch sein, mit einem direkten Kameraansatz unter Verwendung von HeyGens AI-Avataren und polierten Vorlagen & Szenen.
Designen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Pre-Launch-Teaser-Video, das einen prägnanten Produktüberblick bietet, um die allgemeine Öffentlichkeit und Social-Media-Nutzer zu begeistern. Dieses Video sollte visuell ansprechende, farbenfrohe animierte Grafiken enthalten, gepaart mit einem energetischen Voiceover, optimiert für verschiedene Plattformen mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte und vielfältiger Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie wirkungsvolle Produktlaunch-Anzeigen schnell mit AI-Video.
Produzieren Sie schnell überzeugende Werbevideos, um Ihr Produkt anzukündigen und frühes Interesse zu wecken.
Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Inhalte für Produktlaunches.
Generieren Sie schnell virale Teaser und Ankündigungsclips, um die Vorfreude auf sozialen Plattformen zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere Produktlaunch-Videos und Marketingstrategie verbessern?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Produktlaunch-Videos und Produktankündigungen effizient zu erstellen, indem es fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen nutzt, um Ihre gesamte Marketingstrategie zu unterstützen.
Kann HeyGen helfen, Ankündigungen von Funktionsveröffentlichungen und von Gründern geleitete Produktupdates zu optimieren?
Absolut. HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden Ankündigungen von Funktionsveröffentlichungen und authentischen, von Gründern geleiteten Produktupdates, wobei die Markenkonsistenz mit anpassbaren Vorlagen und Branding-Kontrollen sichergestellt wird.
Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Erstellung vielfältiger und wirkungsvoller Launch-Videos?
HeyGen bietet robuste Werkzeuge zur Erstellung verschiedener Launch-Videos, darunter hochwertige AI-Avatare, integrierte Voiceover-Generierung und eine umfassende Medienbibliothek, die strategisches Storytelling für Ihre Produktübersicht oder Teaser ermöglicht.
Warum ist HeyGen die ideale Wahl für die Erstellung professioneller externer Launch-Videos?
HeyGen zeichnet sich bei externen Launch-Videos durch schnelle Produktion vom Skript zum Video, professionelle AI-Avatare, automatische Untertitel und Seitenverhältnis-Anpassung aus, alles darauf ausgelegt, Ihren Produktlaunch zum Erfolg zu führen.