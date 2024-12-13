Erstellen Sie externe Launch-Videos, die Aufsehen erregen

Gestalten Sie virale Launch-Videos mit strategischem Storytelling und fesseln Sie Ihr Zielpublikum mit HeyGens AI-Avataren für maximale Wirkung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles 45-sekündiges Produktdemo-Video, das die Vorteile eines bevorstehenden Angebots klar erklärt, ideal für B2B-Entscheidungsträger und potenzielle Unternehmenskunden. Verwenden Sie einen sauberen, autoritativen visuellen Stil mit detaillierten Bildschirmdemonstrationen, verstärkt durch HeyGens Voiceover-Generierung und Untertitel für maximale Klarheit.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Produktupdate, das von einem Gründer geleitet wird und die strategische Erzählweise hinter unserer neuesten Innovation an Investoren und Markenloyalisten kommuniziert. Der visuelle Stil sollte warm und authentisch sein, mit einem direkten Kameraansatz unter Verwendung von HeyGens AI-Avataren und polierten Vorlagen & Szenen.
Beispiel-Prompt 3
Designen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Pre-Launch-Teaser-Video, das einen prägnanten Produktüberblick bietet, um die allgemeine Öffentlichkeit und Social-Media-Nutzer zu begeistern. Dieses Video sollte visuell ansprechende, farbenfrohe animierte Grafiken enthalten, gepaart mit einem energetischen Voiceover, optimiert für verschiedene Plattformen mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte und vielfältiger Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
step previewstep preview
step previewstep preview
step previewstep preview
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man externe Launch-Videos erstellt

Erstellen Sie überzeugende Produktankündigungen und Funktionsveröffentlichungen mit AI, von strategischem Storytelling bis zur nahtlosen Verteilung, um Ihr Zielpublikum effektiv zu erreichen.

1
Step 1
Definieren Sie Ihre Botschaft und Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Definition Ihrer Kernbotschaft und Zielgruppe für effektives strategisches Storytelling. Entwickeln Sie ein klares Skript, das den Wert Ihres Produkts darstellt, und bereiten Sie es für die einfache Umwandlung mit unserer Text-zu-Video aus Skript-Funktion vor.
2
Step 2
Erstellen Sie dynamische Visuals und Szenen
Verwandeln Sie Ihr Skript in ein visuell ansprechendes Video. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen & Szenen oder nutzen Sie AI-Avatare, um Ihre Produktankündigungen und Hauptmerkmale effektiv zu präsentieren.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Branding und Zugänglichkeit
Verfeinern Sie Ihr Launch-Video, indem Sie Ihre Markenidentität anwenden. Verwenden Sie Branding-Kontrollen für Logos und Farben, um die Markenkonsistenz sicherzustellen und Ihre Produktlaunch-Videos sofort erkennbar zu machen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie über verschiedene Plattformen
Finalisieren Sie Ihr Video für verschiedene Kanäle. Nutzen Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen zu optimieren und eine breite Reichweite für Ihre Videomarketingstrategie zu gewährleisten.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten, um die Launch-Glaubwürdigkeit zu stärken

Heben Sie positive Nutzererfahrungen mit ansprechenden AI-Videos hervor, um Vertrauen und Wert für Ihr neues Produkt zu verstärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Produktlaunch-Videos und Marketingstrategie verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Produktlaunch-Videos und Produktankündigungen effizient zu erstellen, indem es fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen nutzt, um Ihre gesamte Marketingstrategie zu unterstützen.

Kann HeyGen helfen, Ankündigungen von Funktionsveröffentlichungen und von Gründern geleitete Produktupdates zu optimieren?

Absolut. HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden Ankündigungen von Funktionsveröffentlichungen und authentischen, von Gründern geleiteten Produktupdates, wobei die Markenkonsistenz mit anpassbaren Vorlagen und Branding-Kontrollen sichergestellt wird.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Erstellung vielfältiger und wirkungsvoller Launch-Videos?

HeyGen bietet robuste Werkzeuge zur Erstellung verschiedener Launch-Videos, darunter hochwertige AI-Avatare, integrierte Voiceover-Generierung und eine umfassende Medienbibliothek, die strategisches Storytelling für Ihre Produktübersicht oder Teaser ermöglicht.

Warum ist HeyGen die ideale Wahl für die Erstellung professioneller externer Launch-Videos?

HeyGen zeichnet sich bei externen Launch-Videos durch schnelle Produktion vom Skript zum Video, professionelle AI-Avatare, automatische Untertitel und Seitenverhältnis-Anpassung aus, alles darauf ausgelegt, Ihren Produktlaunch zum Erfolg zu führen.

