Erstellen Sie Executive-Dashboard-Videos, die Entscheidungen vorantreiben

Engagieren Sie Stakeholder und verbessern Sie das Verständnis durch dynamisches visuelles Storytelling mit den leistungsstarken AI-Avataren von HeyGen.

332/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video, das auf Verkaufsteams zugeschnitten ist und die Vorlagen & Szenen von HeyGen sowie die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzt, um eine Executive-Dashboard-Vorlage zu erstellen, die wichtige Diagramme und Grafiken in einem modernen, energiegeladenen und datengetriebenen visuellen und audiovisuellen Stil hervorhebt, um Verkaufspräsentationen zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein informatives 60-Sekunden-Video für Mitarbeiter, das die Untertitel/Beschriftungen und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen verwendet, um Schulungssitzungen zu verbessern, indem wichtige Leistungsindikatoren innerhalb eines Executive-Dashboards in einem illustrativen, freundlichen visuellen Stil mit einem professionellen Voiceover präsentiert werden.
Beispiel-Prompt 3
Entwerfen Sie ein anspruchsvolles 45-Sekunden-Video für Investoren, das die AI-Avatare und die Funktionen zur Größenanpassung & Export von HeyGen nutzt, um Executive-Dashboard-Videos zu erstellen, die eine kraftvolle visuelle Erzählung mit einem eleganten, überzeugenden visuellen Stil und eindrucksvollen Datenvisualisierungen erzählen, verstärkt durch AI-generierte Untertitel.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Executive-Dashboard-Videos erstellt

Verwandeln Sie komplexe Daten in ansprechende Executive-Dashboard-Videos, die Leistungskennzahlen und Einblicke klar an Ihre Stakeholder kommunizieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Videovorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer "Executive-Dashboard-Vorlage" oder einer leeren Szene innerhalb von HeyGen, um die Grundlage für Ihre Datenpräsentation zu legen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Datenvisualisierungen hinzu
Laden Sie Ihre "Leistungskennzahlen" (KPIs) und Datencharts hoch. Nutzen Sie die Medienbibliothek von HeyGen, um diese Visualisierungen nahtlos in Ihr Video zu integrieren.
3
Step 3
Wählen Sie einen AI-Avatar-Präsentator
Verbessern Sie Ihre Kommunikation, indem Sie einen "AI-Avatar" auswählen, der Ihre Dashboard-Einblicke präsentiert und eine professionelle und ansprechende Note hinzufügt.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie "AI-generierte Untertitel" für die Barrierefreiheit hinzufügen, und exportieren Sie es dann in Ihrem bevorzugten Format, um Stakeholder effektiv zu engagieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie skalierbare Daten-Erklärungen

.

Produzieren Sie klare, strukturierte Videomodule, die Executive-Dashboards und KPIs erklären und ein konsistentes Datenverständnis über diverse Teams weltweit sicherstellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Executive-Dashboard-Videos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochgradig ansprechende Executive-Dashboard-Videos zu erstellen, indem es fortschrittliche AI-Avatare und dynamisches visuelles Storytelling nutzt. Diese Fähigkeit erlaubt es Ihnen, komplexe Daten in überzeugende Erzählungen zu verwandeln, Stakeholder effektiv zu engagieren und die Kommunikation zu verbessern.

Bietet HeyGen Vorlagen für Executive-Dashboard-Videos an?

Ja, HeyGen bietet eine Auswahl an professionellen Vorlagen, die speziell darauf ausgelegt sind, die Erstellung wirkungsvoller Executive-Dashboard-Videos zu vereinfachen. Diese Vorlagen helfen Ihnen, Leistungskennzahlen, Diagramme und Grafiken effizient in Ihre Präsentationen zu integrieren.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für Dashboard-Videos?

HeyGen integriert leistungsstarke Funktionen wie realistische AI-Avatare, ausgefeilte Motion Graphics und AI-generierte Untertitel, um Ihre Dashboard-Videos zu verbessern. Diese Tools steigern das visuelle Storytelling und stellen sicher, dass Ihre datengetriebenen Inhalte sowohl dynamisch als auch zugänglich sind.

Warum sollte ich HeyGen für meine Executive-Dashboard-Präsentationen verwenden?

Die Verwendung von HeyGen für Ihre Executive-Dashboard-Präsentationen gewährleistet ein kraftvolles visuelles Storytelling, das Verkaufspräsentationen erheblich verbessern und Schulungssitzungen optimieren kann. Es verwandelt statische Berichte in dynamische Videoinhalte, die Aufmerksamkeit erregen und das Verständnis verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo