Erstellen Sie Executive-Kommunikationsvideos mit AI

Produzieren Sie mühelos fesselnde Executive-Messaging-Videos mit AI-Avataren für einen professionellen und persönlichen Touch, der die interne Kommunikation verbessert.

394/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 45-sekündiges Executive-Video-Update für Teamleiter und wichtige Stakeholder, das die vierteljährlichen Erfolge und zukünftigen strategischen Ziele zusammenfasst. Diese Unternehmensvideoproduktion sollte einen modernen, datengetriebenen visuellen Stil mit dynamischen Übergängen und autoritativem Audio annehmen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um diese prägnante und wirkungsvolle Botschaft effizient zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein einladendes 30-sekündiges Executive-Kommunikationsvideo für neue Mitarbeiter, das eine zugängliche Botschaft von einer Führungskraft enthält, um das frühe Mitarbeiterengagement zu fördern. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und ermutigend sein, mit freundlichen Avataren und sanfter Beleuchtung. Erkunden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell einen einladenden Ton für diese wichtige Einführung zu setzen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein zukunftsorientiertes 50-sekündiges Executive-Messaging-Video für alle Unternehmensmitarbeiter und potenzielle Partner, das eine bevorstehende große Initiative und deren erwartete Auswirkungen detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte strategisch und energiegeladen sein, mit eleganten Animationen und einer inspirierenden musikalischen Untermalung. Verbessern Sie Ihre Visuals, indem Sie relevante Elemente aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren, um die Gesamtpräsentation zu erhöhen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Executive-Kommunikationsvideos erstellt

Produzieren Sie mühelos professionelle und fesselnde Executive-Kommunikationsvideos mit AI-gestützten Tools, um Ihre interne Kommunikation und das Mitarbeiterengagement zu verbessern.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Fügen Sie Ihr Executive-Messaging-Skript direkt in den Editor ein. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion generiert automatisch synchronisierte Voiceover und erste Untertitel aus Ihrem Text, um eine klare interne Kommunikation zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar und eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu repräsentieren, und wählen Sie eine Vorlage für Executive-Kommunikationsvideos. Unsere AI-Avatare sorgen für ein konsistentes und poliertes Erscheinungsbild Ihrer Kommunikation.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Visuals an
Wenden Sie die Farben, das Logo und die Schriftarten Ihrer Marke mit den Branding-Kontrollen an. Verbessern Sie Ihr Video mit Stock-Medien aus unserer Medienbibliothek oder laden Sie Ihre eigenen hoch, um fesselnde Executive-Videos zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Mit unserem kostenlosen Text-zu-Video-Generator finalisieren Sie Ihr Video. Passen Sie es einfach für verschiedene Plattformen mit unserer Größenanpassung & Export-Funktion an und exportieren Sie Ihre hochwertigen Executive-Kommunikationsvideos mit automatisch generierten Untertiteln, bereit zum Teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Externe Executive-Updates produzieren

.

Produzieren Sie schnell fesselnde Executive-Videos für soziale Medien, um Unternehmensinformationen, Thought Leadership und Unternehmensankündigungen mit einem breiteren Publikum zu teilen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung fesselnder Executive-Kommunikationsvideos helfen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Executive-Kommunikationsvideos, indem es Text in dynamische Visuals umwandelt, mit AI-gestützten Videovorlagen und realistischen AI-Avataren. Dies ermöglicht es Führungskräften, fesselnde Executive-Videos effizient für alle internen Kommunikationsbedürfnisse zu produzieren.

Kann ich die AI-Avatare und Vorlagen für die Unternehmensvideoproduktion anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für AI-Avatare und AI-gestützte Videovorlagen, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensvideoproduktion perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt. Sie können Ihre Branding-Elemente einfach integrieren, um eine konsistente Executive-Kommunikation zu gewährleisten.

Welche Funktionen bietet HeyGen für interne Kommunikationsvideos und CEO-Botschaften?

HeyGen bietet einen leistungsstarken kostenlosen Text-zu-Video-Generator, AI-Sprecherfähigkeiten und anpassbare Vorlagen, die ideal für interne Kommunikationsvideos sind. Diese Funktionen ermöglichen die schnelle Erstellung wirkungsvoller CEO-Videos und Executive-Messaging, um das Mitarbeiterengagement zu steigern.

Ist HeyGen für Führungskräfte ohne Videoerfahrung geeignet, um Executive-Kommunikationsvideos zu erstellen?

Absolut. HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht es jedem, professionelle Executive-Kommunikationsvideos aus einem einfachen Skript zu erstellen. Die intuitive Plattform macht die Erstellung hochwertiger Videoinhalte für Executive-Messaging zugänglich, ohne dass Vorkenntnisse im Videobearbeiten erforderlich sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo