Erstellen Sie Event-Marketing-Videos: Steigern Sie die Teilnahme

Erzeugen Sie in wenigen Minuten hochwertige Event-Video-Inhalte mit AI-Avataren, die Ihr Publikum fesseln und Anmeldungen fördern.

524/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein lebendiges 60-sekündiges Event-Highlight-Video, das eine erfolgreiche Unternehmensgala zusammenfasst, um Teilnehmer erneut zu engagieren und potenzielle Sponsoren für zukünftige Veranstaltungen zu gewinnen. Der visuelle Stil sollte feierlich und elegant sein, indem spontane Momente mit professionellen Bühnenaufnahmen kombiniert werden, untermalt von erhebender Orchestermusik. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Ihr Event-Video mit B-Roll-Material und Übergängen zu bereichern und eine hochwertige Produktion zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 30-sekündiges Werbevideo für einen Online-Marketing-Masterkurs, der sich an Kleinunternehmer richtet, die ihre Videomarketing-Strategie verbessern möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell, klar und prägnant sein, mit deutlichem On-Screen-Text und einer autoritativen, aber freundlichen Stimme. Verwenden Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine klare und wirkungsvolle Botschaft zu übermitteln, die wichtige Erkenntnisse und den Expertenredner hervorhebt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein elegantes 20-sekündiges 'Save the Date'-Werbevideo für einen exklusiven Branchengipfel, das sich an Führungskräfte und Entscheidungsträger richtet, um ihr frühes Interesse zu wecken. Der visuelle Stil sollte anspruchsvoll und minimalistisch sein, mit subtilen Animationen und einem ambienten, inspirierenden Musikstück, um Vorfreude zu erzeugen. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um die Kernankündigung mit einer professionellen und ansprechenden Bildschirmpräsenz zu präsentieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Event-Marketing-Videos erstellt

Produzieren Sie schnell fesselnde Werbevideos, Event-Trailer und Highlight-Videos, um das Engagement und die Teilnahme an Ihrer nächsten Veranstaltung zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus professionellen "Vorlagen & Szenen" oder geben Sie Ihr überzeugendes Skript ein, um sofort die Grundstruktur für Ihre Event-Video-Inhalte zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Erzählung hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie visuelle Elemente aus der Medienbibliothek integrieren und realistische "Voiceover-Generierung" für dynamisches Storytelling erzeugen.
3
Step 3
Markenidentität anwenden und verfeinern
Wenden Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" an und fügen Sie professionelle Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu erhöhen und eine hohe Produktionsqualität sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren für maximale Wirkung
Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihr Event-Video perfekt für verschiedene Plattformen zu formatieren und maximale Reichweite über Social-Media- und E-Mail-Marketing-Kampagnen zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie dynamische Event-Trailer

.

Gestalten Sie dynamische und inspirierende Event-Trailer und Highlight-Videos, die potenzielle Teilnehmer begeistern und zeigen, was sie erwartet.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, fesselnde Event-Marketing-Videos zu erstellen?

HeyGens leistungsstarker AI-Video-Editor ermöglicht es Ihnen, ein überzeugendes Skript in ansprechende Event-Video-Inhalte zu verwandeln, indem AI-Avatare und dynamische visuelle Elemente genutzt werden, ideal für Event-Highlight-Videos und Werbevideos.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen, um die Event-Video-Produktion zu optimieren?

HeyGen bietet eine Vielzahl von Vorlagen und einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor, mit dem Benutzer schnell eine hohe Produktionsqualität erreichen können. Diese Werkzeuge sind ideal, um wirkungsvolle Event-Trailer für Social-Media- und E-Mail-Marketing-Kampagnen zu erstellen.

Kann der AI-Video-Editor von HeyGen unsere Event-Marketing-Strategie verbessern?

Absolut. Als fortschrittlicher AI-Video-Editor vereinfacht HeyGen die Erstellung von anspruchsvollen Werbevideo-Inhalten, indem Text-zu-Video aus Skript und AI-Voiceover-Generierung genutzt werden, was Ihre Videomarketing-Strategie erheblich stärkt.

Unterstützt HeyGen das Branding für veranstaltungsspezifische Videoinhalte?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Logos und spezifische Farben zu integrieren, um die Marken-Konsistenz über alle Ihre Event-Video-Inhalte hinweg zu wahren. Dies stellt sicher, dass Ihr Call-to-Action immer professionell präsentiert wird.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo