2

Step 2

Passen Sie Ihr Video an und branden Sie es

Personalisieren Sie Ihr Veranstaltungsvideo, indem Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke integrieren. Fügen Sie Text zum Video für Schlüsselbotschaften hinzu oder nutzen Sie AI-Avatare, um Informationen dynamisch zu präsentieren, indem Sie HeyGens robuste Anpassungsfunktionen nutzen.