Erstellen Sie Ethikschulungsvideos einfach mit AI

Sparen Sie Zeit und senken Sie Kosten für HR- und L&D-Teams, indem Sie Skripte in professionelle Ethikschulungsvideos mit Text-zu-Video umwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges ansprechendes Schulungsvideo für bestehende Teammitglieder, das häufige Szenarien in der Regulierungs- und Compliance-Schulung veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte interaktiv und dynamisch sein, wobei AI-Avatare ethische Dilemmata und deren Lösungen darstellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Schulungsvideo zu Ethik und Compliance, das sich an Mitarbeiter richtet, die mit sensiblen Daten umgehen, und die Bedeutung effektiver Ethikschulungen betont. Der Stil sollte modern und direkt sein und Text-zu-Video aus dem Skript nutzen, um schnelle Inhaltsaktualisierungen zu ermöglichen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Bildungsvideo für HR-Teams und L&D-Teams, das sie inspiriert, Ethikschulungen zu entwickeln, die eine starke ethische Kultur fördern. Dieses Video sollte eine professionelle, vorlagenbasierte Ästhetik aufweisen, um die einfache Produktion und konsistente Markenbildung über verschiedene Vorlagen und Szenen hinweg zu demonstrieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Ethikschulungsvideos erstellt

Entwickeln Sie schnell umfassende und ansprechende Ethik- und Compliance-Schulungsvideos für Ihre Mitarbeiter mit AI-Videowerkzeugen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Ethikschulungsinhalte. Unsere Plattform nutzt Ihr Skript, um den Text-zu-Video-Generierungsprozess zu unterstützen.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar und eine Szene
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren und professionellen Vorlagen wählen, um Ihre Schulungsinhalte darzustellen.
3
Step 3
Erzeugen Sie Sprachübertragungen und verfeinern Sie
Produzieren Sie klare, professionelle Erzählungen mit fortschrittlicher Sprachübertragungserzeugung und fügen Sie leicht Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit für alle Mitarbeiter zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen der Schulung
Nutzen Sie Größenanpassung und Exporte, um Ihr Schulungsvideo für jede Plattform vorzubereiten und eine effiziente Bereitstellung wichtiger Mitarbeiterschulungen zu gewährleisten.

Inspirieren und erheben Sie das Publikum mit motivierenden Videos

Fördern Sie eine starke ethische Kultur, indem Sie überzeugende Videos produzieren, die Mitarbeiter zu verantwortungsvollem Verhalten motivieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Ethikschulungsvideos vereinfachen?

HeyGen macht die Erstellung von Ethikschulungsvideos einfach, indem es Skripte in ansprechende Inhalte mit realistischen AI-Avataren und professionellen AI-Sprachübertragungen verwandelt. Die intuitive AI-Videoplattform und die einsatzbereiten Vorlagen ermöglichen es Teams, effizient hochwertige Mitarbeiterschulungsmaterialien zu produzieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen für ansprechende Ethik- und Compliance-Schulungsvideos?

Für wirkungsvolle Ethik- und Compliance-Schulungsvideos bietet HeyGen lebensechte AI-Avatare, die Ihre Botschaft klar vermitteln. Sie können das Engagement mit automatischen Untertiteln steigern und die Elemente Ihrer Marke integrieren, um ein konsistentes und effektives Lernerlebnis für alle Mitarbeiter zu schaffen.

Können HR- und L&D-Teams effizient Ethikschulungen für Mitarbeiter mit HeyGen entwickeln?

Absolut. HeyGen ist ein idealer Videoersteller für Ethikschulungen für HR- und L&D-Teams, die schnell und kostengünstig Ethikschulungen für Mitarbeiter entwickeln möchten. Der optimierte Prozess hilft, wichtige Regulierungs- und Compliance-Schulungen zu erstellen und unterstützt mühelos Fernschulungsinitiativen.

Welche Branding-Optionen stehen zur Verfügung, wenn man Arbeitsplatzethikvideos mit HeyGen erstellt?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Arbeitsplatzethikvideos mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können problemlos Ihr Logo, Ihre Markenfarben anwenden und Ihre eigenen Medien aus der Bibliothek verwenden, um Vorlagen für ein professionelles und kohärentes Erscheinungsbild anzupassen.

