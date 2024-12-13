Erstellen Sie Ethik-Hotline-Bewusstseinsvideos mit AI

Vereinfachen Sie das Ethiktraining und steigern Sie das Mitarbeiterengagement mit AI-Avataren, die überzeugende Ethikvideos am Arbeitsplatz erstellen.

505/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Video zu Ethik und Compliance für Manager und neue Mitarbeiter, das realistische Szenarien präsentiert, in denen die Ethik-Hotline genutzt werden sollte. Verwenden Sie einen ansprechenden, szenariobasierten visuellen Ansatz mit einer ruhigen, instruktiven Stimme. Das Video sollte effizient mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten erstellt werden, um anpassbare Skripte für jedes Beispiel zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 1-minütiges Video, das das Ethiktraining vereinfacht, indem es häufige Bedenken der Mitarbeiter beim Melden von Fehlverhalten anspricht, wie Anonymität und Prozess. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich und zugänglich sein und ein Q&A-Format annehmen, um das Publikum zu beruhigen. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um einen unterstützenden und konsistenten Ton beizubehalten und komplexe Informationen zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein kraftvolles 2-minütiges Video für die gesamte Organisation, das das unerschütterliche Engagement des Unternehmens für ethisches Verhalten verstärkt und eine 'Speak-up'-Kultur fördert, die für effektive Schulungsprogramme entscheidend ist. Das Video sollte einen motivierenden visuellen Stil aufweisen, hochwertige Bilder aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren und mit einer inspirierenden Audiobotschaft kombiniert werden, die für HR-Teams zur breiten Verteilung entwickelt wurde.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Ethik-Hotline-Bewusstseinsvideos erstellt

Vereinfachen Sie die Produktion wichtiger Ethik- und Compliance-Videos für Ihre HR-Teams und Schulungsprogramme mit AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Wählen Sie eine Video-Vorlage
Starten Sie Ihren Erstellungsprozess, indem Sie eine relevante Vorlage aus unserer Bibliothek "Vorlagen & Szenen" auswählen, die auf "Ethik- und Compliance-Videos" zugeschnitten ist.
2
Step 2
Anpassen mit AI-Avataren
Personalisieren Sie den Präsentator Ihres Videos, indem Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren" wählen, um Ihre Ethik-Hotline-Botschaft effektiv zu übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Voiceovers hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und Reichweite, indem Sie mit unserer Funktion "Voiceover-Generierung" überzeugende Audios erstellen, ideal für "Mitarbeiterengagement".
4
Step 4
Exportieren mit automatischen Untertiteln
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie "Untertitel/Caption" für verbesserte Zugänglichkeit und Klarheit generieren, bereit für Ihre Kommunikationskanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnell ansprechende Bewusstseinsvideos

.

Erzeugen Sie schnell Kurzform-Ethik-Hotline-Bewusstseinsvideos und Clips mit AI, ideal für interne Kommunikation, digitale Tafeln oder Intranetseiten, um das Bewusstsein zu stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion von Ethik- und Compliance-Videos?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Text-zu-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, Skripte einfach in ansprechende Ethik- und Compliance-Videos zu verwandeln. Unsere realistischen AI-Avatare übermitteln Ihre Botschaft mit Konsistenz und Professionalität und vereinfachen komplexe Themen für Mitarbeiter.

Bietet HeyGen automatische Untertitel und mehrsprachige Unterstützung für Ethik-Hotline-Bewusstseinsvideos?

Ja, HeyGen verfügt über einen AI-Untertitel-Generator, der automatisch Untertitel zu Ihren Ethik-Hotline-Bewusstseinsvideos hinzufügt und so die Zugänglichkeit verbessert. Sie können auch AI-Voiceovers in mehreren Sprachen generieren, um Ihre Inhalte für eine globale Belegschaft zu personalisieren und zu lokalisieren.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Erstellung konsistenter Ethik-Hotline-Bewusstseinsvideos?

HeyGens Video-Vorlagenfunktion enthält spezifische Designs für Ethik-Hotline-Bewusstseinsvideos, die eine schnelle und konsistente Inhaltserstellung ermöglichen. Sie können Skripte einfach anpassen und die Logos und Farben Ihrer Marke integrieren, um eine konsistente Markenpräsenz in allen Kommunikationsmitteln zu gewährleisten.

Kann HeyGen HR-Teams bei Ethikschulungen und Mitarbeiterengagement unterstützen?

HR-Teams können HeyGen nutzen, um ansprechende, kurze Kommunikationsvideos (z. B. 1-2-Minuten-Videos) zu erstellen, die das Ethiktraining vereinfachen und das Mitarbeiterengagement verbessern. Dieser Ansatz stellt sicher, dass kritische Botschaften leicht verdaulich und einprägsam sind und eine stärkere Speak-up-Kultur fördern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo